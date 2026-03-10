A lehető legjobb időben tért vissza a Fradi kapujába Dibusz Dénes

A FORDULÓ BRAVÚRJAI

Úgy tűnhetett, vasárnap megismétlődik a tavaly áprilisi Fradi-kiütés (7–0) a Szpari ellen, ugyanis a 8. percben Mohamed Abu Fani és Yusuf Bamidele találataival már két góllal vezetett az FTC. A Nyíregyháza a sokkoló kezdés után azonban megrázta magát, Marco Kvasina – lapunk által a forduló legszebbjének választott – góljával szépítettek a vendégek, s bár az FTC több alkalommal is eldönthette volna a találkozót, a Spartacus állta a sarat. Sőt, a 72. percben Nemanja Antonov távoli lövésénél nagyot kellett nyújtóznia a sérüléséből nemrég visszatérő Dibusz Dénesnek, egy minutummal később pedig Kovács Milán ötméteres próbálkozásánál védett óriásit a rutinos kapus. A két bravúr fontosnak bizonyult, ugyanis a későbbiekben a Nyíregyháza nem jelentett különösebb veszélyt a hazai kapura, a túloldalt pedig Mariano Gómez eldöntötte a három pont sorsát – győzelmével a címvédő visszavette a vezetést a tabellán.

„Nehéz mérkőzést játszottunk, de ezt is vártuk – nyilatkozta a Fradi Zónának a lefújást követően a 35 esztendős kapus. – A Nyíregyháza nagyon jó formába került a tavasszal, fizikailag nagyon erős csapat, sok magas játékossal, ez a találkozó is rengeteg párharcot hozott. De nagyon sokat számított, hogy hogy ilyen remekül tudtunk kezdeni. Kétszer-háromszor meg tudtunk ugrani, amiből sikerült két gólt szereznünk, nyilván ez azért megadta a mérkőzés alaphangját. Sajnos egy szöglet után a hazai csapat szépített az első félidőben, onnantól kezdve pedig teljesen nyílttá vált a mérkőzés, mindkét oldalon akadtak lehetőségek. Nagyon jó iramú találkozón vagyunk túl, és tényleg kicsit Championship-hangulatot öltött a mérkőzés a nagyon sok hosszú labdával, továbbá fontos volt a második labdák felszedése, ezekből ki hogyan tud kijönni és ezáltal dominálni. Szerencsére kitartottunk hátul, mert az elöl kínálkozó lehetőségekkel nagyon sokáig nem tudtunk élni, aztán a mérkőzés vége felé a harmadik góllal lezártuk a találkozót, így nagyon fontos három pontot szereztünk. Most már jó néhány hete edzésben vagyok, van mögöttem két mérkőzés is, természetes, hogy azért az automatizmusoknak kell idő, hogy visszajöjjenek, meg az embernek a pályán való érzete ilyenkor még egy kicsit más. De különösebb problémát nem éreztem egyik találkozón sem. Sajnálom, hogy a mai mérkőzést nem hoztuk kapott gól nélkül, de igazából ez a legkevesebb, mert a három pont a legfontosabb és szerencsére sikerült begyűjtenünk.”

Fontos győzelmet ünnepelhetett a Ferencváros a Nyíregyháza Spartacus otthonában: a három pont megszerzésével a zöld-fehérek nyolc fordulóval a 2025–2026-os idény vége előtt az NB I-es tabella élére ugrottak (Fotók: Czinege Melinda)

Igazán eseménydús meccset játszott a hétvégén a portugál élvonalban a Braga. A Sporting rengeteg nagy helyzetet alakított ki, de végül nem sikerül megszereznie a három pontot, köszönhető ez többek között a bragai csapatkapitánynak, Ricardo Hortának, aki február legjobbja lett a portugál ligában, de márciusban is jó esélyekkel indul ezért a címért. A 31 éves támadó parádés formában futballozik, legutóbbi hét bajnokiján hét gólt és négy gólpasszt jegyzett, gyakorlatilag megállíthatatlan ezekben a hetekben, de a teljes idénye is erős – a bajnokságban 13 gól, hat gólpassz a mérlege. Ezúttal is kíméletlenül fejezett be egy akciót, igaz a pontszerzéshez (2–2) nemcsak erre, hanem egy 96. percben lőtt büntetőre is szüksége volt csapatának, amely 25 fordulót követően 46 ponttal negyedik helyen áll a portugál élvonalban. Csütörtökön pedig a Groupama Arénában lép pályára a Ferencváros ellen az Európa-liga nyolcaddöntőjének első mérkőzésén. Fotó: AFP Döntetlennel hangolódott csütörtökre a Braga

Joao Victor (Fotó: Szabó Miklós)

A FORDULÓ RANGADÓJA

Joao Victor: Támadóként mindig a kaput keresem

Véget vetett az ETO FC veretlenségi sorozatának a ZTE FC, a zalaiak brazil támadója szerint a győzelem önbizalmat ad az idény hátralévő részére.

Győzelmi reménnyel érkezett Zalaegerszegre a forduló előtt még listavezető ETO FC. Érthető, hiszen az idei bajnokságban egyszer sem nyertek a zalaiak ellen Borbély Balázs vezetőedző tanítványai. Előbb a ZTE Arénában 1–1-re végzett a két csapat, majd novemberben Győrben nem kis meglepetésre az egerszegiek nyertek 1–0-ra. A szombati mérkőzést megelőzően a lapunknak nyilatkozó győri Tóth Rajmund is a visszavágásról, s a kellő motivációról beszélt, s arról, hogy egyáltalán nem számít könnyű meccsre.

Igaza lett a vendégek középpályásának, hiszen jó színvonalú, sok párharcot hozó, kemény és izgalmas mérkőzésen az egyre karakteresebb futballt produkáló ZTE nyert 2–1-re, s ezzel nemcsak megszakította az egerszegi együttes a győriek veretlenségi sorozatát, de a tabella éléről a második helyre csúszott. Többen is átlagon felül teljesítettek a csapatból, közéjük tartozott a kapus Gundel-Takács Gábor, a középpályán hatalmas mezőnymunkát produkáló argentin Fabricio Amato, s nem feledkezhetünk meg a vezető találat szerzőjéről a brazil Joao Victorról, valamint a győztes gólt szerző szintén brazil Maxsuell Alegriáról sem, aki boldogan nyilatkozott a klub honlapjának: „Először is szeretnék gratulálni az egész csapatnak a teljesítményhez. Nehéz mérkőzés volt egy rendkívül erős és jól szervezett csapat ellen, de keményen küzdöttünk, és nagy elszántságot mutattunk, hogy megszerezzük a győzelmet. Örültem, hogy egy ilyen remek, távoli lövéssel gólt tudtam szerezni és segíteni a csapatot, de ennél is fontosabb, hogy sikerült nyerni.”

A Zalaegerszegre tavaly érkező 22 éves csatárnak a szombati volt a harmadik találata, s egy alkalommal a Magyar Kupában is eredményesnek bizonyult, s így csapatával ott lehet a kupa elődöntőjében. Nála is több, öt gólnál tart a bajnokságban Joao Victor.

„Támadóként az a feladatom, hogy mindig a kaput keressem – nyilatkozta a 21 éves brazil légiós. –Bár néha több lehetőség kell a gólhoz, a legfontosabb, hogy végig koncentrált maradjak és soha ne adjam fel. Természetesen örülök, hogy az ETO ellen gólt szereztem és ezzel segítettem a csapatot. Jó mérkőzést játszottunk egy erős ellenféllel szemben, és ez az eredmény önbizalmat ad az idény hátralévő részére.”

A FORDULÓ PONTSZERZÉSE

Zeke Márió: Visszatérő probléma, hogy nem sikerülnek a befejezéseink

Öt bajnoki vereséget követően szerzett ismét pontot a Paksi FC, igaz a helyzetkihasználáson még van mit javítania csapatnak.

Sorozatban öt vesztes bajnoki után szerzett ismét pontot a Paksi FC, az előző idény bronzérmesénél azt remélik, az Újpest FC vendégeként játszott 0–0-s döntetlen fordulópontot jelent a csapat életében. Aki látta a Szusza Ferenc Stadionban lejátszott mérkőzést, a Bognár György irányította együttes különösen az első félidőben nőtt a riválisa fölé, a két szélsőnek, Bévárdi Zsombornak és Zeke Máriónak köszönhetően rengeteg beadás érkezett a kapu elé, és ha a befejezések pontosabbak, meglehetett volna a győzelem.

„Rossz sorozatból érkezve főleg az első játékrészben játszottunk jobban az Újpestnél, kisebb-nagyobb helyzeteket alakítottunk ki, ugyanakkor tavasszal visszatérő problémát jelent, hogy nem sikerülnek a befejezésinek… – árulta el Zeke Márió. – A szünet után valamivel kiegyenlítettebb lett a játék, mégis úgy érzem, a teljesítményünk alapján rászolgáltunk volna a győzelemre. Rengeteg labdát adtunk be a hazaiak kapuja elé, ha jobb passzban vagyunk, ennyi lehetőségből egész biztosan többször is betalálunk! Az mindenképpen pozitívum, hogy kapott gól nélkül hoztuk a találkozót, bízom benne, a szombati bajnoki fordulópontot jelent, és a gólok, valamint a győzelmek is jönnek majd.”

Lendületesen játszott az Újpest ellen Zeke Márió (balra), a Paksi FC döntetlent ért el (Fotó: Árvai Károly)

A Nemzeti Sport a paksiak 25 esztendős labdarúgóját látta a meccs legjobbjának, aligha véletlenül. Zeke Márió rengeteget robotolt, többször is helyzetbe hozta a társait, az az elfutása pedig különösen látványosra sikerült, amelynek a végén Hahn János került ziccerbe.

„A védelem és a kapus közé szántam azt a beadást, amely a mérkőzés elején egy kicsit lecsúszott a lábamról: jól csapódott, és egy pillanatig azt hittem, a labda beesik a hosszú sarokba, ám Banai Dávid szép mozdulattal védeni tudott – folytatta Zeke Márió. – Valamivel a játékrész közepe után történt, hogy kaptam egy átadást az oldalvonal mellett, a velem szemben álló hazai védő arra számított, beadás következik, ám megtoltam a labdát. Sebességben megvertem az ellenfelemet, az alapvonalnál majdnem az öt és feles vonaláig jöttem befelé, középre passzoltam, és ha Hahn János jobban ki tudja fordítani a lábát a lövésnél, aligha hárít bravúrral a hazai kapus. A fordulás után is volt egy jó beadásom a rövid oldalra, Balogh Balázs jól is csúsztatta meg a labdát, ha beljebb jön egy kicsit, jó eséllyel nem lehet védeni. Szóval megvoltak a helyzeteink, remélem, a hétvégi fordulóban is meglesznek, bár azzal is tisztában vagyok, a ZTE hosszú ideje remek formát mutat. Hazai pályán játszunk, nagyon ki vagyunk éhezve a győzelemre, az újpesti pontszerzés olyan löketet adhat, amely újra három pontot hozhat.”

A FORDULÓ KIÜTÉSE

Szűcs Tamás: Öröm minden pályán eltöltött perc

A DVSC középpályása, Szűcs Tamás beszélt a Kazincbarcika elleni bajnokiról, a remélt bajnoki dobogós helyezésről és a remek csapatszellemről is.

Magabiztos győzelmet aratott a Debreceni VSC a Kazincbarcika SC ellen vasárnap idegenben, ráadásul a vendégeknek két gólját sem adta meg a játékvezető, egyet les, egyet pedig kezezés miatt. Szűcs Tamás is közel járt ahhoz, hogy gólt szerezzen, de a DVSC középpályásának lövése után a labda a lécen csattant.

„Kicsit bántott, persze, hogy nem találtam be, jót tett volna a lelkemnek, de nem emésztem magam: annál már érettebb játékos vagyok, hogy ezen stresszeljek – mondta lapunknak Szűcs Tamás, a Loki 21 éves játékosa, aki a bajnoki idényben eddig három gólt szerzett és kiosztott két gólpasszt. – Inkább már előre tekintek és azért dolgozom, hogy legközelebb összejöjjön a gól. Ami a meccset illeti: végig mi irányítottuk a játékot, erre készültünk is. Mi birtokoltuk többet a labdát, a mi akaratunk érvényesült, s ha kicsivel nagyobb szerencsénk van, akár több góllal is nyerhettünk volna. Fontos meccset hoztunk, hiszen így stabilizáltuk a helyünket a dobogón.”

Olyannyira, hogy a harmadik DVSC mögött a negyedik és az ötödik Kisvárda Master Good és ZTE FC öt-öt ponttal követi Sergio Navarro vezetőedző csapatát. A sikeres szereplésben nagy szeletet vállal magára Szűcs Tamás, aki rendre a legtöbbet futja a Debrecenbe mérkőzésein – hétről hétre egyre inkább érezni, hogy remekül dolgozik össze a másik védekező középpályással, Batik Bencével vagy Amos Yougával.

A Kazincbarcika ellen aratott sima győzelemből Szűcs Tamás (középen) is kivette a részét (Fotó: Árvai Károly)

„A Kazincbarcika ellen Batik Bence visszahúzódott a védelem közepébe, mert Lang Ádám öt sárga lapos eltiltását töltötte, így Amos Yougával játszottunk együtt a középpályán. Mindkettőjükkel szeretek futballozni: Batik Bence sok labdát elfejel, így nagy terhet vesz le a vállamról, míg Amosnak (Bencéhez hasonlóan) nagyon jók a meglátásai, magabiztosan passzol. Nemcsak velük, hanem másokkal is kiemelkedően jó az összhang: a közösségünk csodás, élmény edzésre járni, remek kapcsolatot ápolunk egymással. Én is remekül érzem magam a bőrömben! A szakmai stáb bízik bennem, s bár már az előző bajnoki idényben is sok lehetőséget kaptam, most jobban élvezem a játékot – öröm minden, pályán eltöltött perc. Ez persze annak is köszönhető, hogy jelenleg nem a kiesés elkerüléséért harcolunk, hanem a dobogó eléréséért. Nem görcsösen, hanem felszabadultan, élvezve a játékot futballozunk.”

A DVSC a jó szereplést a Nyíregyháza Spartacus ellen folytathatja, a Loki szombaton 19.30-kor fogadja az ősi riválist.

„Hazai pályán egyértelmű célunk, hogy nyerjünk! Kőkemény meccs lesz, mert bár a Nyíregyháza legutóbb kikapott a Ferencvárostól, előtte négy bajnokin nyert, kétszer pedig ikszelt, ez nem a véletlen műve. Parázs meccsre van kilátás, alig várom a mérkőzést! Fontos a győzelem megszerzése, hogy újabb lépést tegyünk az álmaink, a dobogós helyezés felé…”

25. FORDULÓ

Március 6., péntek

Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia FC 1–0

Március 7., szombat

Zalaegerszegi TE FC–ETO FC 2–1

Újpest FC–Paksi FC 0–0

Március 8., vasárnap

MTK Budapest–Diósgyőri VTK 1–1

Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC 0–3

Nyíregyháza Spartacus FC–Ferencvárosi TC 1–3