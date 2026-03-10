Lamine Yamal bombaformájában várja az újabb kihívást

Még tizenhat csapat küzd a Bajnokok Ligája trófeájáért, és ugyan a legtöbb párosításban könnyű favoritot választani, nem lehet előre lefutottnak tekinteni egyik mérkőzést sem. Kedden és szerdán egyaránt négy összecsapásra kerül sor, a párharcokat a rájátszásból érkező ellenfél kezdi hazai pályán, míg a visszavágót az alapszakaszban a legjobb nyolcban végző klub játszhatja otthon.

Össze kell kapniuk magukat a Newcastle játékosainak

Nem sok jót ígér a Newcastle számára, hogy Lamine Yamal duzzad az önbizalomtól a keddi nyolcaddöntő előtt. A 18 éves szélső a Villarreal ellen (4–1) pályafutása első mesterhármasát jegyezte, majd a hétvégén a Bilbao ellen szerzett győztes gólt. Érdekesség, hogy a két csapat már az alapszakaszban is találkozott egymással, és bár akkor idegenben 2–1-re nyertek a katalánok, Yamal sérülés miatt nem léphetett pályára. Most viszont szinte biztosan kezdő lesz. Persze ez igaz az őszi mérkőzésen duplázó Marcus Rashfordra is, aki korábban a Manchester United labdarúgójaként is szerzett öt gólt a szarkák ellen.

Mint ismert, a Newcastle szombaton hazai pályán szenvedett 3–1-es vereséget a Manchester City ellen az FA-kupában, és bántóan sok gólt kap otthon. Ebben az idényben 26 tétmérkőzést játszott a St James' Parkban, és ezeken 38 gólt kapott. Márpedig a kedd este, a Barcelona ellen a világ egyik legveszélyesebb támadósorát kellene megfékeznie. Eddie Howe menedzser szerint azonban éppen most nem szabad elkeseredni.

„Könnyű most negatívnak lenni a kupakiesés után, de a klub történetének egyik legfontosabb mérkőzése következik, amihez ennek megfelelően kell hozzáállni – idézte a The Sun a 48 éves szakvezetőt. – Sohasem jutottunk ilyen messzire a Bajnokok Ligájában, úgyhogy nincs idő a Manchester City elleni vereség miatt keseregni. A játékosoknak is össze kell kapniuk magukat, és mindent beleadni kedd este.”

A Newcastle a BL 2002–2003-as kiírásában ugyan bejutott a legjobb 16 csapat közé, és ott lehetett a második csoportkörben, de tény, hogy most szerepelhet először a BL egyenes kieséses szakaszában. Ez pedig kellő lendületet adhat a játékosoknak.

Elűzné a rossz emlékeket Bergamóban Luis Díaz

A Bajnokok Ligája egyik fő esélyese, a Bayern München Bergamóban kezdi meg az egyenes kieséses szakasz küzdelmeit. Trükkös feladat ez a münchenieknek, hiszen az Atalanta jobb napjain bárki dolgát megnehezíti hazai pályán, valamint a német együttes nem számíthat Manuel Neuer játékára – Jonas Urbig áll kedden a kapuban. A 24 bajnokin 14 gólt és 11 gólpasszt jegyző Luis Díaz viszont bevetésre kész, s motiváltan várja a párharcot.

„Most nehezebb lesz a helyzet a ligaszakaszhoz képest, mert már csak a legjobb csapatok maradtak. A nyolcaddöntő eléréséért minden klub keményen megküzdött. Az Atalanta nagyszerű futballra képes, kemény feladat vár ránk. Nagyon fontos, hogy a visszavágót otthon játsszuk. Ki lehet elemezni, mi történt az első meccsen, majd a második mérkőzésen a szurkolóink támogatásával ezekre a részletekre koncentrálhatunk” – idézi klubja weboldala a 29 esztendős kolumbiai szélsőt, aki a Liverpool tagjaként 2024 tavaszán már járt Bergamóban, a „vörösök” azonban hiába nyertek 1–0-ra, 3–1-es összesítéssel búcsúztak az Európa-ligától.

Támadó szellemű ellenfélre számít Diego Simeone

Pocsék formában várja a Tottenham az Atlético Madrid elleni mérkőzést, a csapatot a Premier League-ben már csak egy pont választja el a kiesést jelentő 18. helytől, ami nagyban köszönhető annak, hogy a Manchester City ellen február elején játszott 2–2-es döntetlen óta nem szerzett pontot a csapat. A Bajnokok Ligája alapszakaszában viszont totálisan más arcát mutatta, a negyedik helyen zárt, így megszerezte a jogot, hogy a nyolcaddöntős visszavágót hazai pályán játssza, ráadásul a védelembe visszatérhet a sérüléséből felépülő Djed Spence. Ami a madridiakat illeti, Diego Simeone óvatosan fogalmazott az összecsapás előtt.

„A Premier League a világ leggyorsabb bajnokságba, az iram nagyobb, mint Franciaországban, Olaszországban vagy Spanyolországban – mondta a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón az Atlético Madrid vezetőedzője. – Jól ismerem a Tottenham edzőjét, Igor Tudort, aki alapvetően a támadófutball híve, ezért nem számítok arra, hogy az ellenfelünk beáll a kapuja elé védekezni. De ez úgyis a mérkőzésen derül ki, a játékosoknak pedig az a feladatuk, hogy megoldják a szituációkat, amelyek elé kerülnek.”

BAJNOKOK LIGÁJA

NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

18.45: Galatasaray (török)–Liverpool (angol) – élőben az NSO-n!

21.00: Atalanta (olasz)–Bayern München (német) (Tv: Sport2)

21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Tottenham Hotspur (angol)

21.00: Newcastle United (angol)–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport1)