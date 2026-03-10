Sallai Roland: Izgalmas lesz magyar társak ellen játszani a Bajnokok Ligája ezen szakaszában

Szóval Liverpool minden fronton… Kezdjük a lehetséges átigazolással. Valóban érdeklődött, érdeklődik az angol klub?!

Vagyok annyira profi, hogy ki tudjam zárni az ilyen híreket, és a saját feladatomra koncentráljak – felelte lapunknak Sallai Roland, 64-szeres válogatott labdarúgó. – Szeretnék a klubomra összpontosítani, az idény hajrájában ez a legfontosabb. Az átigazolási hírek, pletykák a futball részét képezik, de ezek elsősorban a menedzserek és a klubok dolga. Játékosként a pályán próbálom a lehető legjobb teljesítményt nyújtani.

Azért csak hallott a liverpooliak érdeklődéséről, olvasott róla a hírekben.

Persze, ez elkerülhetetlen. Az ilyen hírekről általában az ügynökömmel érdemes beszélni, ő lát bele a folyamatokba, és tudja a háttérben zajló eseményeket. Arra kértem, hogy hagyjon nyugodtan dolgozni és koncentrálni a jelenlegi feladataimra. A futballban mindig lesznek hírek, találgatások, ez teljesen természetes. De nekem most az a legfontosabb, hogy a Galatasaray játékosa vagyok, és a csapattal együtt elérjük azokat a célokat, amelyeket kitűztünk erre az idényre. Nem gondolkodom váltásban, főleg nem az idény közepén, amikor ennyi fontos mérkőzés vár ránk.

Nem üzengettek egymásnak a liverpooli magyarokkal

Kedd este a Bajnokok Ligájában a Liverpool vár a Galatasarayra, újra farkasszemet nézhet Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal. Örült a sorsolásnak, vagy inkább elkerülte volna őket?

Ötven százalék volt az esély, hogy a Liverpool jön szembe, naná, hogy őket kaptuk… Egyébként úgy vagyunk vele, ugyanolyan nehéz lett volna a helyzetünk, ha a Tottenham kerül az utunkba. Ha egy csapat a Bajnokok Ligájában eljut a legjobb tizenhat közé, az már önmagában hatalmas eredmény. Itt nincs könnyű ellenfél, teljesen mindegy, kit kapunk. Izgalmas lesz magyar társak ellen játszani, de biztos vagyok benne, meccs közben egyikünk sem erre figyel.

Beszéltek egymással a meccs előtt, volt üzengetés?

Nem. Mindenki a saját feladataira koncentrál. Sűrű a program, a hétvégén a Besiktas elleni rangadó kötötte le a figyelmemet. Vasárnap regeneráló edzésen vettünk részt, onnantól kanyarodtunk rá a Liverpool elleni ütközetre. Sok időnk nem maradt a készülődésre, főleg nem egymás heccelésére.

Mekkora hátrány, hogy az angliai visszavágón szektorbezárás miatt vendégszurkolók nélkül kell játszaniuk?

A szurkolóinkat senkinek sem kell bemutatni. Óriási érvágás, hogy nem lehetnek ott velünk. Mindenki tudja, milyen sokat jelent a drukkerek támogatása egy csapat számára, különösen a mi esetünkben. Nyugodtan mondhatom, hogy a Galatasaray tábora az egyik legjobb a világon. Hazai pályán mindig plusz energiát jelentenek. A jelenlegi helyzetben azt kell elérnünk, hogy az első mérkőzés olyan eredménnyel záruljon, amely jó alapot ad a visszavágóra.

Szeptemberben lesz két éve, hogy a Galatasaray játékosa. Mostanra teljesen megszokta az isztambuli stadion hangulatát, a pokoli atmoszférát?

Megszoktam, de még így is minden egyes mérkőzés hatalmas élmény. Az első hazai meccsemet sosem felejtem el. Amikor először léptem pályára ebben a légkörben, egészen elképesztő érzés fogott el. Az ellenfeleknek nagyon nehéz közeg, ugyanakkor a mi csapatunkra is hatalmas nyomást helyez a közönség. Ezt kezelni kell, meg kell tanulni együtt élni vele. Idővel megtanultam, hogyan lehet ezt a nyomást pozitív energiává alakítani. De abban felesleges bízni, hogy a Liverpool játékosait „megfogja” ez az atmoszféra.

Marco Rossi márciusban kísérletezhet a válogatottal

Ritkán látott helyzetben készül a Liverpool a Galatasaray elleni BL-nyolcaddöntő első mérkőzésére, Arne Slot csapata ugyanis nem csupán egy önbizalom növelő sikert, hanem több kiváló egyéni teljesítményt követően várja a soron következő próbatételt. Jóllehet, nem árt az óvatosság, a Liverpool egy hete mégiscsak kikapott a sereghajtó Wolverhampton vendégeként a bajnokságban (1–2). Az optimizmust viszont táplálhatja, hogy a vereségre adott válasz tökéletes volt: a több helyen átalakított csapat múlt pénteken már esélyt sem adott a Wolves-nak az FA-kupában (3–1), az említett kérdőjelek pedig épp a két mérkőzés közti eltérés esetleges folytatólagosságára vonatkoznak. Mindjárt az első egy magyar játékost is érint, a Kerkez Milos helyén játszó Andrew Robertsont ugyanis a mérkőzés emberének választották meg a szurkolók a kupameccset követően (góllal, gólpasszal jelentkezett), és könnyen elképzelhető, hogy Slot benn hagyja a kezdőben a lendületbe jött skót játékost. Az már kevésbé valószínű, hogy Rio Ngumoha is megtartja a helyét, noha a fiatal balszélső nagyon élt a Wolves ellen. A BL más kávéház, itt sokkal kevesebb rizikót lehet vállalni, ezért a várható forgatókönyv szerint Cody Gakpo, aki csatárként kezdett az FA-kupában, visszaveszi a posztot, az előretolt ék pedig a legutóbb pihentetett Hugo Ekitiké lesz. Szintén kérdéses, mi lesz a jobb bekk pozíciójával, ami viszont dominóhatást is kiválthat. Múlt pénteken Szoboszlai Dominiké volt a szerep, csakhogy azóta a sérüléséből nemrég visszatérő Jeremie Frimpong is felvette a meccstempót, Joe Gomez szintén bevethető, tehát a magyar válogatott csapatkapitánya adott esetben visszatérhet a középpálya tengelyébe. Kérdés, mi lesz akkor a legutóbb szintén remekül játszó Curtis Jonesszal, illetve Florian Wirtzcel, aki hátsérülését követően a második wolverhamptoni meccsen már csereként beállhatott, a hétfői liverpooli edzésen pedig teljes értékű munkát végzett. Az előzetes latolgatások szerint mindketten a kispadon kezdenek, feltéve, hogy Alexis Mac Allister kezdhet szűrőként. Az argentint egy erősebb belemenés után le kellett cserélni az FA-kupa-meccs hajrájában, hétfőn viszont ő is együtt edzett a csapattal – ha mégsem kezdene, megint csak Szoboszlai lehet a megoldás, aki a hétvégén szerződést hosszabbító Ryan Gravenberch mellé húzódna szűrőnek, a tízes pozíciót pedig Jones, vagy Wirtz kapná. Arne Slot menedzser gondjait ugyanakkor tetézi, hogy a legutóbbi edzésen Alisson Becker megsérült, így el sem utazott a csapattal Isztambulba, a kapuban így minden bizonnyal Giorgi Mamardasvili kap lehetőséget, aki tétmérkőzésen legutóbb január 12-én a Barnsley elleni FA-kupa-mérkőzésen (4–1) védett a csapatban. Gyenge Balázs (Liverpool) Szoboszlai Dominik visszatérhet a középpályára

Az Alanyaspor elleni bajnokit kisebb sérülés miatt kihagyta. Hogy van most, mennyire jött rendbe?

Kisebb izomsérüléssel küzdöttem, de szerencsére gyorsan rendbe jött. A múlt héten már újra elkezdtem a teljes értékű edzéseket, szombaton a Besiktas ellen százszázalékos állapotban voltam. Az ilyen kisebb problémák a futball velejárói, egy hosszú évad során szinte elkerülhetetlenek. A lényeg, hogy időben kezeljük őket, és ne erőltessük túl a visszatérést, minden apró jelre odafigyeljünk. A Besiktas elleni mérkőzés igazi rangadó, de ha nem lettem volna megfelelő állapotban, nem kockáztattam volna a játékot.

A Galatasarayban ezúttal is jobb oldali védőt játszott, és alighanem a Liverpool ellen is ott jut szóhoz. Megszokta, megszerette ezt a szerepkört?

Eleinte furcsán álltam hozzá, mivel korábban sosem játszottam jobb oldali védőt, teljesen új feladat volt számomra, de mérkőzésről mérkőzésre sokat fejlődtem ebben a szerepkörben. A csapattársak is segítettek, sok tanácsot kaptam tőlük, és a szakmai stáb is rengeteget dolgozott velem. Mostanra nyugodtan mondhatom, megszerettem a posztot. De nem csak duma, számomra tényleg az a legfontosabb, hogy ott legyek a pályán. Mindegy, hogy melyik pozícióban.

A válogatottban viszont továbbra is elöl játszik. Hiányzik néha a támadójáték?

Mire hazamegyek a válogatotthoz, talán kicsit ki is vagyok éhezve a támadójátékra. De a futballban alkalmazkodni kell a helyzetekhez. Az ember két dolgot tehet, vagy elfogadja a feladatot és beleáll, vagy megsértődik, és akkor kevesebb lehetőséget kap. Én előbbit választottam. Amikor körvonalazódott, hogy hosszabb távon ezen a poszton számítanak rám a klubnál, eldöntöttem, hogy mindent beleadok, és a lehető legjobban igyekszem megoldani ezt a szerepet. Ez a hozzáállásom a legelejétől.

A magyar válogatott az Írország elleni kellemetlen vereséggel lemaradt a világbajnokságról. Mekkora csalódást jelentett ez?

Nagy álmom foszlott szerte. Közel álltunk a rájátszáshoz, és apró dolgokon csúszott el az egész. Utólag azt is mondhatnám – és tudom, talán furcsán hangzik –, de az egyenes ági kijutásra is lett volna esélyünk… Az ilyen kudarcokból azonban tanulni kell. A jövőben jobban kell kezelnünk ezeket a helyzeteket, és kihasználni az esélyeinket.

Azért nézi majd a nyáron a világbajnokság mérkőzéseit?

Persze. Követem a tornát. Több érdekesnek ígérkező összecsapás is lesz.

És mi a véleménye a létszámemelésről? Hogy immár kis túlzással a fél világ, negyvennyolc csapat ott lehet?

Ha spanyol vagy brazil válogatott játékosait kérdeznénk meg, nem biztos, hogy örülnének ennek. Egy kisebb ország válogatottjának azonban hatalmas lehetőség minden ilyen találkozó. A szurkolók számára is hatalmas élményt jelent, ha több mérkőzést játszik a csapat. Mindenki a saját szemszögéből látja ezt a kérdést.

A válogatott március végén Szlovénia, majd Görögország ellen kezdi az évet. Mire lehet jó ez a két találkozó?

Nem lennék meglepve, ha ezeket a mérkőzéseket arra kell használná fel Marco Rossi szövetségi kapitány, hogy megnézzen olyan játékosokat, akik hosszabb távon is a keret tagjai lehetnek, vagy akár a kezdőcsapatba is bekerülhetnek. Szeptemberben kezdődnek a Nemzetek Ligája küzdelmei, Ukrajna ellen kezdünk a csoportunkban, arra fel kell készülnünk. Valószínűleg egy kicsit a kísérletezésről is szólnak majd a mostani találkozók.

Sallai Roland és Kerkez Milos a BL-alapszakaszban is megküzdött egymással, akkor a Galatasaray 1–0-ra legyőzte a Liverpoolt (Fotó: Imago Images)

Iniesta és Kaká játéka nyűgözte le gyerekként

Az idényben eddig harmincöt tétmeccsen egy gólt és hat gólpasszt jegyzett. Hogyan értékeli az idényét?

Szerencsére elkerültek a nagyobb sérülések, és egészséges vagyok. Ez a legfontosabb. Jó formában érzem magam, és élvezek minden egyes mérkőzést. Most a szezon véghajrájánál tartunk, ami mindig a legfontosabb időszak, sorra jönnek a kiélezett csaták, elég csak a Liverpool elleni kedd esti BL-nyolcaddöntőre gondolni. Hazai fronton pedig szeretnénk újabb bajnoki címet szerezni!

Magyarországon kis túlzással minden második fiatal külföldre vágyik. Mit tanácsolna nekik? Ön szerint mi az a tulajdonság, ami nélkül ma már nem lehet külföldön érvényesülni?

A legfontosabb az alázat. Anélkül semmire sem lehet vinni. Minden nap fejlődni kell, és mindig önmagadat kell legyőzni. A tehetség önmagában édeskevés. Rengeteg az akadály a csúcsig vezető úton, ezeken át kell küzdeniük magukat, de mindig menni kell előre.

Gyerekként volt példaképe?

Nem tudnék egyetlen konkrét játékost mondani. A Barcelona mérkőzéseit szinte orrvérzésig néztem, abból a csapatból Andrés Iniestát bálványoztam. Nagyon szerettem a játékát, sokszor próbáltam ellesni tőle dolgokat. De több játékost is említhetnék abból az időszakból, az AC Milanból Kakát is nagyon szerettem nézni, elképesztően futballozott.

Hogy érzi, most ért pályafutása csúcsára?

Szeretnék még feljebb jutni. Ha sokan azt gondolják, hogy ez már karrierem legjobb időszaka, szeretném meghazudtolni őket. Minden nap azért dolgozom, hogy jobb legyek. Ez még messze nem a csúcs!

BL-NYOLCADDÖNTÖ, 1. MÉRKŐZÉS

GALATASARAY (török)–LIVERPOOL (angol)

Isztambul, 18.45 – élőben az NSO-n!

Vezeti: Jesús Gil Manzano (spanyol)

A visszavágót március 18-án Liverpoolban rendezik.