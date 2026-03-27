A szlovákok szövetségi kapitánya úgy véli, bár nem teljesültek az álmaik, ez nem törli el az elmúlt három és fél év munkáját

Szlovákia története során nyolc alkalommal próbált kijutni a világbajnokságra, de csak egyszer sikerült neki, 2010-ben. Ezúttal az sem segített, hogy a torna először 48 csapatos lesz.

„Óriási a csalódottság. Ugyanakkor nincs mit felróni a fiúknak, az utolsó percig küzdöttek” – mondta a szlovákok olasz szövetségi kapitánya, Francesco Calzona.

A szlovákok jól kezdték a mérkőzést: 1–0-s előnyre tettek szert, s félidőben 2–1-re vezettek. Végül a védekezési hibák döntöttek. A hazaiak olyan helyzetekből kaptak gólokat, amelyekben teljesen szabadon hagyták a koszovói játékosokat.

„Valami nem működött nálunk. A második kapott gólnál mindent fordítva csináltunk. A mi szögletünk után kaptunk gólt, ami nem történhet meg. Összességében a védekezésünk nem volt olyan erős, mint korábban” – ismerte el Calzona.

A szlovák keret továbbra is szűk. Ha egy-két kulcsjátékos kiesik, azt nagyon megérzi a csapat. Ezúttal a csapatkapitány, Milan Skriniar hiányzott sérülés miatt.

„Az egész Nemzetek Ligájában és a vb-selejtezőben is hiányzott négy-öt játékosunk. Ezt Szlovákia nem engedheti meg magának. Nagyon csalódottak vagyunk, mert nem teljesültek az álmaink. Ez azonban nem törli el az elmúlt három és fél év munkáját” – tette hozzá.

A szlovákok hazai pályán korábban stabilak voltak: öt mérkőzésen át nem kaptak gólt. A sorozat most szakadt meg Koszovó ellen. Calzona szerződése a keddi, Románia elleni felkészülési mérkőzés után lejár. A Szlovák Labdarúgó-szövetség elnöke, Ján Kovácik már jelezte, hogy szeretné, ha az olasz szakember folytatná a munkát. Maga Calzona azonban nem tartja központi kérdésnek a saját jövőjét.

„A csapat és az edző munkáját nem egy mérkőzés alapján kell megítélni. Az én jövőm nem fontos, sokkal fontosabb, hogy a válogatott fejlődjön és mindenkinek egyenrangú ellenfele legyen” – mondta.

A szakember 2022 nyara óta vezeti a válogatottat, és szerinte most kulcsfontosságú időszak következik:

„A csapatnak van szíve és lelke, de fontos probléma, hogy a jelenlegi keretből tizenhatan már betöltötték a harmincat vagy hamarosan betöltik. Itt az idő, hogy már az U15-ös korosztálytól kezdve másképp dolgozzunk a fiatalokkal!”

Bár a játékosok többször hangsúlyozták, hogy szeretnék, ha maradna Calzona, a szövetség súlyos anyagi helyzete miatt ez nagyon is kérdéses. A Szlovák Labdarúgó-szövetség 7.84 millió eurós adóssággal kezdte a 2026-os évet, és többek között a válogatott stábjának is tartozik. Az olasz szakemberek havi bére összesen 114 300 euró, ebből Calzona fizetése 70 000 euró. Jelenleg mindannyiukkal szemben van elmaradása a szövetségnek.

Szlovákia azonban elért egy elsőséget: ősszel a németek elleni meccsen és most a pótselejtezőn sem volt telt ház. Pedig a pozsonyi Nemzeti Stadion befogadóképessége csak 22 500. Sőt, az előre beharangozott 1300 helyett minimum 4-5 ezer koszovói szurkoló volt a stadionban. Nemcsak a vendégszektorban, hanem az egész stadionban lehetett koszovói drukkereket, illetve koszovói vagy albán zászlókat látni. Még a hazai szektorban is!

Koszovó története eddigi legnagyobb sikerét érte el azzal, hogy bejutott a világbajnoki pótselejtező döntőjébe. Kedden Pristinában Törökország lesz az ellenfele, amelynek 54-szer nagyobb a lakossága, és jóval gazdagabb a futballmúltja.

A koszovói válogatott szövetségi kapitánya, Franco Foda szerint csapata képes rá, hogy legyőzze a törököket. Leginkább arra az eufóriára épít, amely az 1.6 milliós balkáni országban uralkodik. „Kedden nagy döntő vár ránk a pristinai stadionunkban, amely ha 100 ezres lenne, akkor is megtelne. Az egész nemzet mögöttünk áll, és hisszük, hogy minden koszovói támogatásával történelmi sikert érhetünk el. Törökország erős csapat, tele kiváló egyéniségekkel, de ha megőrizzük a hideg fejünket, bármi lehetséges.”

EURÓPAI VB-PÓTSELEJTEZŐ

ELŐDÖNTŐ

C-ÁG

Törökország–Románia 1–0 (Kadioglu 53.)

Szlovákia–Koszovó 3–4 (Valjent 6., Haraslín 45., Strelec 90+4., ill. Hodza 21., Asllani 47., Muslija 60., Hajrizi 72.)

DÖNTŐ

Kedd, 20.45: Koszovó–Törökország, Pristina