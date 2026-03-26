A szlovákok négyet kaptak Pozsonyban Koszovótól a vb-pótselejtezőn, az írektől ezúttal elpártolt a szerencse

TÖRÖKORSZÁG–ROMÁNIA

Az isztambuli Besiktas-stadionban rendezett összecsapás nagy iramban kezdődött, ugyanakkor rengeteg hibát is követett el mindkét csapat, így egyáltalán nem lehetett élvezetes játékot látni – sok apróbb, a játékvezető által nem lefújt szabálytalanságot azonban annál inkább. Nem okozott meglepetést, hogy az első 45 perc után gól nélküli döntetlen állt az eredményjelzőn, és ami még rosszabb volt, hogy a gól sem igazán volt benne a két válogatott játékában.

Ennek aztán gyorsan ellentmondtak a második félidőben a törökök, az 53. percben ugyanis a remek formában futballozó Arda Güler zseniális meglátását Ferdi Kadioglu a semmiből gólra váltotta. A folytatásban a törökök őrizték előnyüket, és ha kellett, húzták az időt. A románok a legközelebb a 77. percben jártak az egyenlítéshez, a kapufa azonban kisegítette a hazai gárdát.

A törökök megtartották előnyüket, és egy győzelemre kerültek a világbajnoki részvételtől. 1–0

SZLOVÁKIA–KOSZOVÓ

Ugyan a Szlovák Labdarúgó-szövetség igyekezett hangsúlyozni, hogy csak 1300 jegyet kaptak a koszovóiak, és több balkáni szurkolót nem engednek be, a valóság – mint várható volt – egészen másképp alakult: Pozsonyban legalább négy-ötezer koszovói drukker volt a lelátón.

Beigazolódtak lapunk információi: Milan Skriniar, a szlovákok csapatkapitánya izomsérülés miatt nem tudta vállalni a játékot.

A kellemetlen, hideg, esős időben remekül kezdtek a szlovákok: Haraslín beadásából a hosszabb idő után a nemzeti csapatba visszatérő Martin Valjent fejelt a kapuba. Látszott azonban, hogy Koszovónak erős csapata van: előbb Martin Dúbravka védett nagyot, majd a 21. percben Veldin Hodza kilőtte a jobb sarkot. A hazaiak mégis jobb hangulatban mehettek a szünetre, Lukás Haraslín ugyanis ügyesen a bal alsóba talált.

Alig kezdődött el a második félidő a 20 113 néző előtt, ismét ünnepelhettek a vendégek: Mergim Vojvoda beadásából Fisnik Asllani csúsztatott a kapuba. Egy óra játék után Florent Muslija is betalált szép tekeréssel, amire a hazaiak próbáltak reagálni, Matús Bero előtt adódott nagy lehetőség az egyenlítésre, hiába. A 72. percben viszont ismét a vendégek jutottak el a szlovák kapu elé, és Kreshnik Hajrizi közelről nem hibázott. A pozsonyi Nemzeti Stadionban koszovói örömünnep kezdődött.

A ráadásban ugyan David Strelec szépített, de a továbbjutó kiléte már nem változott: Koszovó továbbjutott. A balkáni játékosok a sikerért félmillió eurós különprémiumot kapnak Albin Kurti miniszterelnöktől. Kedden pedig Koszovó–Törökország mérkőzést rendeznek a világbajnoki részvételért. 3–4

DÁNIA–ÉSZAK-MACEDÓNIA

Az első 30 percben nem történt semmi érdemleges a koppenhágai éjszakában: egyértelműen mezőnyfölényben voltak a dánok, de azon túl, hogy járatták a labdát, helyzetet nem alakítottak ki, miközben az északmacedónok még ennyit sem mutattak, és teljesen passzívnak bizonyultak. Az altatót is kiválóan helyettesítő első fél óra után aztán erősítettek a hazaiak, és a félidő végére legalább beszorították kapujuk elé ellenfelüket – eredménytelenül, a szünetben még gól nélküli döntetlen állt az eredményjelzőn.

A második játékrész gyors dán góllal indult: a 49. percben Mikkel Damsgaard egy lecsorgó labdát lőtt a rövid sarokba, ezzel – mint nem sokkal később kiderült – kibillentette a meccset az addigi medréből.

Bár Észak-Macedónia a kapott gól után egyenlíthetett is volna, Gustav Isaksen két perc leforgása alatt eldöntötte a továbbjutást: a Lazio légiósa az 58. percben a kipattanót pofozta a kapuba, egy perccel később pedig a bal oldali beadásra érkezett remek ütemben, és növelte háromgólosra csapata előnyét.

A hajrában még Christian Nörgaard is bevette a vendégkaput, így Dánia 4–0-ra nyert, és készülhet a keddi, vb-szereplésről döntő összecsapásra, amelyen Csehországgal vagy Írországgal találkozik majd.

CSEHORSZÁG–ÍRORSZÁG

A magyar válogatottat a csoportkör utolsó fordulójában tavaly novemberben fájdalmas körülmények között legyőző Írország Prágában is meglepte a hazai szurkolókat, hiszen 23 perc után nem kis meglepetésre két góllal vezetett: a Puskás Arénában triplázó Troy Parrott a 19. percben tizenegyesből talált a csehek kapujába, majd négy perccel később Matej Kovár kapus szerencsétlen öngóljával növelték előnyüket az írek.

És még mindig nem telt el fél óra a mérkőzésből, amikor megszületett a harmadik gól is: ez is tizenegyesből esett, ám ezt most a csehek szerezték leverkuseni gólfelelősük, Patrik Schick révén.

Bár a második félidőben rohamoztak a csehek, az íreknek is volt esélyük, hogy megszerezzék a harmadik gólt, és kényelmesebb helyzetbe hozzák magukat a véghajrára. De nem tették, és erre ráfizettek, mert a 86. percben az előrehúzódó bekk, Ladislav Krejcí egy jobb oldali szöglet után fejjel kiegyenlített, hosszabbításra mentve a mérkőzést (2–2).

A kétszer tizenöt perc legizgalmasabb momentuma az volt, amikor a 100. percben a csehek kezezés miatt tizenegyest reklamáltak, de VAR-vizsgálat után a játékvezető nem látott okot arra, hogy befújja a büntetőt. Így következhetett a tizenegyespárbaj, ahol a csehek csak egyszer, az írek kétszer rontottak – így Parrott hiába váltotta gólra a párbajban is a saját lövését, a szerencse most az ellenféllel volt. A vb-szereplésről Csehország–Dánia összecsapás dönt a jövő héten Prágában.

EURÓPAI VB-PÓTSELEJTEZŐ

ELŐDÖNTŐ

C-ÁG

Törökország–Románia 1–0 (Kadioglu 53.)

Szlovákia–Koszovó 3–4 (Valjent 6., Haraslín 45., Strelec 90+4., ill. Hodza 21., Asllani 47., Muslija 60., Hajrizi 72.)

DÖNTŐ

Kedd, 20.45: Koszovó–Törökország, Pristina

D-ÁG

Dánia–Észak-Macedónia 4–0 (Damsgaard 49., G. Isaksen 58., 59., Nörgaard 75.)

Csehország–Írország 2–2 (Schick 27. – 11-esből, Krejcí 86., ill. Parrott 19. – 11-esből, Kovár 23. – öngól) – 11-esekkel 4–3

DÖNTŐ

Kedd, 20.45: Csehország–Dánia, Prága