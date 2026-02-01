Robbie Keane az edzések után külön foglalkozik Kovaceviccsel

Franko Kovacevic iránt több európai klub is érdeklődött – még az elitligákból is volt megkeresése –, ám ő a magyar élvonalat és az Európa-ligát választotta. „Olyan klubot kerestem, amely dominál a bajnokságában, minden évben Európában szerepel, és támadó futballt játszik. Itt erre minden adott, ezért csak a Ferencváros jöhetett szóba” – fogalmazott a Sportske novostin megjelent interjúban.

A játékos hangsúlyozta, hogy nem igazak azok a sajtóértesülések, amelyek szerint nem akart Magyarországra igazolni. „Hazugságok jelentek meg. Amikor a Fradival tárgyaltam, azt írták, nem akarok ide jönni, pedig mindig ez volt az első opcióm.”

Kovacevic érkezésében kulcsszerepet játszott a Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane is. Az egykori kiváló támadó világosan megfogalmazta az elvárásait: „Azt mondta: azért hoztunk, hogy gólokat szerezz. Azt kéri, hogy minél többet legyek a tizenhatoson belül, ne sodródjak ki oldalra, pontosan úgy játsszak, ahogy Celjében.”

A horvát csatár elárulta, hogy Keane külön is foglalkozik vele az edzések után. „Rengeteget segít, tanácsokat ad, főleg a befejezéseknél. Óriási dolog egy ilyen karrierű korábbi futballistától tanulni. Érzem, hogy mellette sokat fejlődhetek.”