Robbie Keane az edzések után külön foglalkozik Kovaceviccsel
Franko Kovacevic iránt több európai klub is érdeklődött – még az elitligákból is volt megkeresése –, ám ő a magyar élvonalat és az Európa-ligát választotta. „Olyan klubot kerestem, amely dominál a bajnokságában, minden évben Európában szerepel, és támadó futballt játszik. Itt erre minden adott, ezért csak a Ferencváros jöhetett szóba” – fogalmazott a Sportske novostin megjelent interjúban.
A játékos hangsúlyozta, hogy nem igazak azok a sajtóértesülések, amelyek szerint nem akart Magyarországra igazolni. „Hazugságok jelentek meg. Amikor a Fradival tárgyaltam, azt írták, nem akarok ide jönni, pedig mindig ez volt az első opcióm.”
Kovacevic érkezésében kulcsszerepet játszott a Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane is. Az egykori kiváló támadó világosan megfogalmazta az elvárásait: „Azt mondta: azért hoztunk, hogy gólokat szerezz. Azt kéri, hogy minél többet legyek a tizenhatoson belül, ne sodródjak ki oldalra, pontosan úgy játsszak, ahogy Celjében.”
A horvát csatár elárulta, hogy Keane külön is foglalkozik vele az edzések után. „Rengeteget segít, tanácsokat ad, főleg a befejezéseknél. Óriási dolog egy ilyen karrierű korábbi futballistától tanulni. Érzem, hogy mellette sokat fejlődhetek.”
Windecker József: Csak védekezve nem érhetünk el jó eredményt
A Ferencváros szenvedélyes szurkolótábora is mély benyomást tett rá. „Ilyen hangulatot korábban leginkább a Hajduknál tapasztaltam. Az elvárások hatalmasak, itt minden meccset meg kell nyerni. A Fradi olyan klub, mint Horvátországban a Dinamo.”
Kovacevic nem titkolja válogatott ambícióit sem. Célja, hogy a Ferencvárosban nyújtott teljesítményével bekerüljön a horvát válogatott világbajnoki keretébe. „A meghívó kiharcolása óriási motiváció. Gólokkal és trófeákkal sokkal nagyobb esélyem lehet.”
A támadó a nehéz celjei búcsúról is beszélt, kiemelve Albert Riera szerepét. „Ő formált játékossá. Azt mondta, csak olyan klubba enged el, amelynek minden meccset meg kell nyernie – ezért támogatott a Ferencvárosba igazolásban.”
A Fradi az El-ben is érdekelt, és Kovacevic a tavaszi folytatásban már bevethető lesz.
NB I
20. FORDULÓ
15.15: Paksi FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!