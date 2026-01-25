Nemzeti Sportrádió

Franko Kovacevic: Májusig még van idő

2026.01.25. 22:41
Kovacevic góllal kezdett a Fradiban (Fotó: Török Attila)
A 26 éves Franko Kovacevic a szlovén Celjétől a hét elején érkezett a Ferencvároshoz, hogy az AEK-hoz távozó Varga Barnabást pótolja. Az ETO ellen bemutatkozott, s meg is szerezte első gólját a Fradiban, ám a meccset az ETO nyerte meg, így a horvát támadó nem túl boldogan értékelt az M4Sport kamerája előtt.

A horvát csatár az ETO elleni bajnokin vasárnap rögtön kezdőként debütált új csapatában, és a második félidő elején meg is szerezte első gólját, azzal az FTC még vezetett, ám a győriek fordítottak, és 3–1-re megnyerték a mérkőzést.

„Gyorsan leszögezném, nyerni akartunk. Nekem ugyanakkor minden új még, a csapattársak többségével először játszottam együtt. Mindenesetre a trófeákat nem decemberben, januárban, meg februárban nyerik meg, hanem az idény végén, addig pedig még sok idő van” – fogalmazott Franko Kovacevic az M4Sport kamerája előtt, majd kitért a saját játékára is, hiszen első ferencvárosi gólját megszerezte ugyan, de volt kimaradt helyzete is.

„Csatár vagyok, az a dolgom, hogy gólokat szerezzek, minél többet. Ha nem szerzek gólt, és kihagyok egy helyzetet, csak magamat hibáztathatom. De azért dolgozok mindennap, hogy jobb és jobb legyek, és a lehető legtöbb helyzetemet tudjam értékesíteni” – mondta a horvát utánpótlás-válogatottakban korábban megfordult támadó.

Gróf Dávid: Olyan nincs, hogy egy csapat csütörtökön tud focizni, vasárnap pedig nem

Vitális Milán: Nem szeretnék a Fradi érdeklődéséről beszélni

 

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

LABDARÚGÓ NB I
19. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–ETO FC 1–3 (0–0)
Budapest, Groupama Aréna, 8675 néző. Vezette: Berke
Gólszerző: F. Kovacevic (49.), ill. Benbuali (61.), Bumba (72.), Stefulj (86.)

 

