Franko Kovacevic: Májusig még van idő

A horvát csatár az ETO elleni bajnokin vasárnap rögtön kezdőként debütált új csapatában, és a második félidő elején meg is szerezte első gólját, azzal az FTC még vezetett, ám a győriek fordítottak, és 3–1-re megnyerték a mérkőzést.

„Gyorsan leszögezném, nyerni akartunk. Nekem ugyanakkor minden új még, a csapattársak többségével először játszottam együtt. Mindenesetre a trófeákat nem decemberben, januárban, meg februárban nyerik meg, hanem az idény végén, addig pedig még sok idő van” – fogalmazott Franko Kovacevic az M4Sport kamerája előtt, majd kitért a saját játékára is, hiszen első ferencvárosi gólját megszerezte ugyan, de volt kimaradt helyzete is.

„Csatár vagyok, az a dolgom, hogy gólokat szerezzek, minél többet. Ha nem szerzek gólt, és kihagyok egy helyzetet, csak magamat hibáztathatom. De azért dolgozok mindennap, hogy jobb és jobb legyek, és a lehető legtöbb helyzetemet tudjam értékesíteni” – mondta a horvát utánpótlás-válogatottakban korábban megfordult támadó.

Gróf Dávid: Olyan nincs, hogy egy csapat csütörtökön tud focizni, vasárnap pedig nem

Vitális Milán: Nem szeretnék a Fradi érdeklődéséről beszélni

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

LABDARÚGÓ NB I

19. FORDULÓ

FERENCVÁROSI TC–ETO FC 1–3 (0–0)

Budapest, Groupama Aréna, 8675 néző. Vezette: Berke

Gólszerző: F. Kovacevic (49.), ill. Benbuali (61.), Bumba (72.), Stefulj (86.)