Marco Rossi: Követem Franko Kovacevic honosítását

„A Fradi az a klubcsapat, amelyiket a legszorosabban követek. Sajnálom, hogy az egyedüli magyar klubcsapat, amely ilyen európai sorozatban játszhat. Ezért is vagyok itt, amikor meghívok a válogatott keretébe játékosokat, a Ferencváros az elsők között szerepel” – mondta a Ferencvároshoz kötődő viszonyáról Marco Rossi a Fradi Média műsorában.

A magyar válogatott szövetségi kapitánya ezt követően kollégájáról, Robbie Keane-ről beszélt elismerően: „Az igazat megvallva még sohasem beszéltünk. Klubcsapatot is edzettem, tehát jól tudom, hogy az edzőkollégáim szeretik, ha szívélyes a kapcsolat, de nem tolakodó. Nem kértem tőle tanácsot, én sem adtam neki, ő is ugyanilyen tapintatos volt felém. Nagyra becsülöm a munkáját.”

„A Ferencváros játékosai nagy terhelést kapnak és hozzá vannak szokva ehhez. Amikor a válogatottal játszunk, két-három naponta mérkőzésünk van, és a Fradi játékosai hozzá vannak szokva ahhoz, hogy háromnapos időtávban kell mérkőzéseket játszani. A Fradiból érkező játékosok mindig hozták, amit elvártam tőlük – ismerte el Rossi, aki aztán Franko Kovacevic honosításáról is szót ejtett. – Jelezték már nekem, és ugyanúgy követem és követtem mindeddig, ahogy minden olyan játékost, akinél megvan ez a lehetőség. Az MLSZ-nek megvan erre a megfelelő irodája, amely mérlegeli, hogy ez mennyire lehetséges, de nem bízunk semmit a véletlenre, különösen a középcsatár pozíciójában. Az egyedüli középcsatárunk, aki nemzetközi szinten tud teljesíteni, az Barni. Ő most Görögországban játszik.”

Varga Barnabás után egy másik téli időszakban váltó játékos, Tóth Alex is szóba került. „Óriási előrelépés, hogy Angliába igazolt. A világ legkomolyabb, leggazdagabb, legintenzívebb bajnoksága. Európa legjobb játékosai játszanak a Premier League-ben, Alex versenyképessége nagymértékben megnövekedett. A Soroksárból indult, onnan került a Fradiba, az már egy nagy előrelépés volt, ez meg egy még nagyobb. Nem lehet elvárni tőle, hogy rögvest máris 90 perceket kapjon. Jó benyomást tett, az Everton ellen már 60 percet játszott. Föl kell vennie az edzések ritmusát és intenzitását. Alex sok szempontból parádés srác, abszolút bízom abban, hogy megállja a helyét. A jelen és a jövő válogatottjának is nagy segítsége lesz.”

„A fiatalok kapcsán az az elvárásom, hogy egy bizonyos szintű teljesítményt nagyjából folytonosan tudjanak nyújtani. A fiataloknál vannak kirobbanó és hullámzó időszakok is. Azt szeretném látni, hogy folyamatosan fejlődésre törekednek. Az az elgondolás, hogy napi szinten próbálsz fejlődni, ha jön csalódás, nem hagyod, hogy leuraljon – mondta Rossi, aki végül Madarász Ádámról is szót ejtett. – Láttam Ádámot, amikor kezdett három-négy hete egy bajnokin. 2007-es vagy 2008-as születésű srác, de a kor nem akadály, sőt előny. Ha kiharcolja magának, hogy folyamatosan játsszassák, akkor nagyon is esélyes, hogy behívjam. A fiatalok lelkesedést és frissességet hoznak a válogatottba és nem annyira hajlamosak a nyomást átélni, amikor a válogatott játszik.”