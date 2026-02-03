Nemzeti Sportrádió

A dánokat és a horvátokat is hatalmas tömeg fogadta a kézilabda Eb után – videók

2026.02.03. 11:12
Hatalmas ünneplés Zágrábban (Fotó: X)
Dánia férfi kézilabda Európa-bajnokság Horvátország férfi kézilabda Eb férfi kézi Eb
Az aranyérmes dán válogatottat és a bronzérmes horvát csapatot is hatalmas tömeg fogadta hétfőn, a férfi kézilabda Európa-bajnokságról történő hazaérkezést követően.

Az aranyérmes dán válogatott tagjait hétfőn késő délután a koppenhágai városházán fogadták, ahol az erkélyen a játékosok néhány szót szóltak az ünneplő tömeghez – számolt be a történtekről a dán TV2. A csapat tagjait Sisse Marie Welling, Koppenhága polgármestere, Jakob Engel-Schmidt, kulturális miniszter és Torsten Laen, a Dán Kézilabda-szövetség elnöke is fogadta.

A dánokhoz hasonlóan a bronzérmes horvát válogatottat is hatalmas szurkolósereg fogadta hétfőn Zágrábban, a kora esti órákban. A horvát Sportnet beszámolója szerint több tízezer szurkoló gyűlt össze a Jelacic bán téren, hogy megünnepelje az Európa-bajnokságon nagyszerűen teljesítő gárdát. A téren egy színpadot állítottak fel a játékosok fogadására, az ünnepélyes köszöntés előtt pedig koncertekkel alapozták meg a hangulatot a szervezők.

 

