Hajnal Tamás szerint hamarosan magyar állampolgárságot kaphat a Ferencváros új igazolása

Mint arról hétfőn már beszámoltunk, a magyar-román kettős állampolgárságú, román U-válogatott Marius Corbu a ciprusi APOEL-től a Ferencvároshoz igazolt. A 23 éves, csángó származású középpályás a Fradi Zóna Plusz legújabb műsorában elmondta, sokat jelent számára a vallás és a hit, a Ferencvárost pedig a legjobb magyar csapatnak tartja: „Korábban már saját bőrömön is megtapasztaltam, hogy mit jelent a Ferencváros, és ez bőven elég volt számomra. Persze az, hogy még milyen esélyeket tud adni egy játékosnak a fejlődésre, az már csak egy plusz” – utalt az Európa-liga-szereplésre a műsorban, hozzátéve, hogy soha nem adja fel a küzdelmet, és ezt tartja saját maga legnagyobb erősségének. Beszélt arról is, hogy készen áll a kihívásra, fittnek és bevethetőnek érzi magát.

Hajnal Tamás az új igazolások nevezésére is kitért, így például a csapat másik új szerzeményére, Franko Kovacevicre, aki az Európa-ligában is pályára léphet, mivel a szabályok lehetővé teszik a nevezését – erről február 5-ig kell döntést hozni. Szóba került, hogy a csakfoci.hu értesülései szerint a horvát támadó nagymamája révén rendelkezik magyar felmenőkkel, így jogosult lehet az állampolgárság megszerzésére is, ami a különböző szabályozások teljesítése miatt lehet fontos fejlemény az FTC-nek: „A dokumentumokat begyűjtöttük, intenzíven vizsgáljuk, és nagyon bízunk benne, hogy a dokumentumok lehetővé teszik, hogy magyarnak számítson majd az NB I-es mérkőzéseken. Remélem, hogy hamarosan konkrét információnk lesz arról is, hogy mikorra tud ez megvalósulni” – fogalmazott Hajnal.

A sportigazgató emlékeztetett, a kapusokra külön szabályozás vonatkozik a nemzetközi kupákban, így a sérülés után lábadozó Dibusz Dénes akár már a következő összecsapáson a keret tagja lehet: „Kapusoknál sérülés esetén másfajta szabályozás van, így őt bármikor vissza lehet cserélni. Arra is van esély, hogy már a Nottingham elleni mérkőzésre visszakerül Szécsi helyett.”

