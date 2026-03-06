Nemzeti Sportrádió

Saját Barbie babát mintáztak a női Eb-győztes labdarúgóról

2026.03.06. 18:12
A 2022-es és a 2025-ös női labdarúgó Európa-bajnokságot az angol válogatottal megnyerő Chloe Kellyről mintázott Barbie baba kerül forgalomba a nemzetközi nőnap alkalmából – számolt be róla a BBC.

Az egyéniben 23-szoros Grand Slam-bajnok teniszező, Serena Williams és az indiai krikett-játékos, Smriti Mandhana mellett a kétszeres Eb-győztes Chloe Kelly is csatlakozik a Barbie-álomcsapathoz (Barbie Dream Team), mely kollekciót a Mattel a női sikerek tiszteletére jelenteti meg.

„Barbie-példaképnek lenni igazán különleges. Büszke vagyok rá, hogy készült egy rólam mintázott baba” – nyilatkozta a 28 éves labdarúgó, aki kulcsembere az angol válogatottnak, amellyel kétszer is Eb-t nyert. Ő szerezte a győzelmet érő találatot a németek ellen, hosszabbításban 2–1-re megnyert 2022-es döntőben, és szintén ő lőtte tavaly nyáron a spanyolok elleni tizenegyespárbaj utolsó gólját is (itt 1–1-es végeredmény után 3–1-es sikert arattak a tizenegyesrúgások során). Klubszinten is van mire büszkének lennie, hiszen az Arsenallal megnyerte a női Bajnokok Ligája legutóbbi kiírását is.
 

 

