Könnyedén nyert a Falco, vége a körmendi vesszőfutásnak a férfi kosárlabda NB I-ben

Az Európa-kupa jövő heti negyeddöntőjére készülő vasiak már az első negyedben 11 ponttal elhúztak, végig vezettek, és – főként a válogatott Perl Zoltán 20 pontjával – magabiztosan nyertek.

A Körmend sorozatban hét vereség után győzött ismét – a 2026-os évben először –, méghozzá a sérült csapatkapitányát, Vojvoda Dávidot nélkülöző Alba Fehérvár csarnokában. A körmendiek győztes tripláját a 40 éves Ferencz Csaba dobta négy másodperccel a vége előtt.

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

21. forduló

Alba Fehérvár–Egis Körmend 94–96 (24–25, 24–23, 27–22, 19–26)

Székesfehérvár, 1100 néző. Vezette: Nagy V., Makrai, Popgyákunik

ALBA: SZ. JOVANOVICS 20/6, PONGÓ MARCELL 18/9, BIGELOW 15, Philmore 14/6, Filipovics 10. Csere: Sztarovlah 9/3, Takács Martin 3/3, Omenaka 2, Németh Á. 3/3. Edző: Oliver Vidin

KÖRMEND: MOORE 29/21, Hansen 2, FOSTER 15/12, DURÁZI 17/9, GRIMES 14/3. Csere: Ivosev, Powell 10, Ferencz 5/3, Garamvölgyi, Kiss B. 4. Edző: Kocsis Tamás

Az eredmény alakulása. 3. perc: 4–6. 5. p.: 9–10. 8. p: 20–15. 12. p: 27–25. 15. p.: 35–31. 18. p.: 43–43. 22. p.: 55–51. 25. p.: 61–63. 28. p.: 69–63. 32. p: 75–79. 35. p.: 77–84. 38. p.: 88–90

MESTERMÉRLEG

Oliver Vidin: – Jó mérkőzést játszottunk a Körmenddel, amely kiválóan dobta a hárompontosokat. Az viszont nem fér bele, hogy tizenkét büntetőt kihagyjunk. Az utolsó körmendi akciónál Ferencz Csabát üresen hagytuk, ebből találtak be és nyertek a vendégek. Elvileg minden statisztikában jobbak voltunk, kivéve a triplaszázalékot, ennek ellenére kikaptunk. Ez azt jelenti, hogy mentálisan nem voltunk elég jók.

Kocsis Tamás: – Ezt a győzelmet szeretném felajánlani a közönségünknek és az egész városnak, úgy gondolom, kiböjtöltük. Kellett hozzá a bravúr, mert ötvenöt százalékkal dobtuk a hárompontosokat. Egy ilyen jó csapat ellen, mint az Alba, csak így lehet nyerni, szerencsére a végén helyén volt a szívünk, és ahogy az elmúlt két fordulóban nem, most a javunkra billent a mérleg nyelve.

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Atomerőmű SE 93–100 (21–26, 23–18, 16–25, 27–18, 6–13) – hosszabbításban

Kecskemét, 800 néző. Vezette: Praksch, Minár, Téczely

KECSKEMÉT: SEPPÄLÄ 18/3, Ivkovics M. 5/3, Dautovics 15/3, TOMASEVICS 17/9, Karahodzsics 7. Csere: Kelenföldi 3, Tóth B. 2, White 16/12, Järvi 10/6. Edző: Ivkovics Sztojan

PAKS: Hawkins, BENKE 16/3, BLUIETT 29/21, EILINGSFELD 17/3, Edosomwan 12. Csere: Halmai 2, Révész 9, Smith 2, EDWIN 13/3. Edző: Kosztasz Flevarakisz

Az eredmény alakulása. 3. perc: 5–5. 7. p.: 13–14. 10. p.: 21–22. 14. p.: 26–36. 19. p.: 38–42. 24. p.: 46–55. 29. p.: 58–63. 34. p.: 71–71. 38. p.: 80–77. 43. p.: 89–93. Kipontozódott: Eilingsfeld (42. p.), Edosomwan (42. p.), Ivkovics M. (45. p.)

MESTERMÉRLEG

Ivkovics Sztojan: – Ez volt szerintem a hatodik meccs, amelyen a legvégén kapunk ki. Megbeszéltük, hogy faultolunk félpályán, de nem tettük, és kiszorított szögből kaptunk egy hármast, amivel hosszabbítás lett. Mindig az edző a felelős, tehát nincs rossz játékos, csak rossz edző. A két klub különböző célokért küzd, és szerintem ez most nem volt érzékelhető, sikerült eltüntetnünk a pályán. Wittmann hiányát megéreztük, ugyanakkor büszkék lehetünk Tóth Barnára és Ivkovics Milánra.

Kosztasz Flevarakisz: – Tudtam, hogy nehéz lesz, mert a Kecskemétnek nagyon jó kerete van. Ezért is nagy jelentőségű a győzelmünk. Rengeteg büntetőt ítéltek meg a mérkőzésen, ez megakasztotta a játékot, megtörte a játékosok és a csapatok ritmusát. Kontrollálnunk kellett azt a helyzetet is, hogy a hosszabbításra két fontos magasemberünk is kipontozódott. Ez sem volt egyszerű, de bíztunk a csapategységben. Sok játékosunk mindent beleadott, de ami a legfontosabb: megvan a győzelem, a karakter és a csapatszellem.

SZTE-Szedeák–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 67–92 (14–25, 15–25, 22–25, 16–17)

Szeged, 800 néző. Vezette: Benczúr, Söjtöry, Rácz Zs.

SZEGED: Polányi 4, Moss 11, Cseh 7, Drenovac 10, RECORDS 15/3. Csere: Vulikics 6, Anda 8, Zsíros 3/3, Mucza 3/3, Kiss-Leizer, Papp, Mészáros T. Edző: Andjelko Mandics

SZOMBATHELY: Váradi 8/6, Peterson 6, Novakovics 9/3, Bognár 9/3, TORO 18. Csere: PERL 20/3, Keller Á. 8, Whelan 10/6, Herger 4, Verasztó, Varga Á. Edző: Milos Konakov

Az eredmény alakulása. 3. perc: 3–9. 5. p.: 5–15. 8. p.: 9–20. 12. p.: 15–30. 15. p.: 21–40. 18. p.: 27–44. 23. p.: 35–56. 27. p.: 39–65. 32. p.: 52–77. 38. p.: 65–88

MESTERMÉRLEG

Nemes Péter (másodedző): – Az első félidőben nem játszottunk megfelelő intenzitással. Támadójátékunkra jellemző, hogy nulla tizenkettes volt a triplamutatónk. A nagyszünet utáni teljesítményünkkel elégedett vagyok.

Milos Konakov: – Bő rotációval, fegyelmezetten játszottunk. Pozitívum, hogy mindenki pályára lépett, fiataljaink is bizonyították, lehet rájuk számítani.