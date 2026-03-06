A nemzetközi versenyek után is várják a síelőket Mátraszentistvánon

A múlt héten csütörtöktől vasárnapig négy napon át négy snowboardverseny, köztük három FIS nemzetközi verseny zajlott a mátraszentistváni Síparkban. Hazai és nemzetközi bajnokokat avattak, a fiatal tehetségektől a rutinos riderekig minden korosztályban – derül ki a Sípark közleményéből.

A korábbi előrejelzéseknek megfelelően a Mátrában télies körülmények uralkodtak a múlt héten. Az Északi-középhegységben az éjszakai hőmérséklet -5 Celsius-fok körül alakult, ami kifejezetten jót tett a pályák állapotának. A reggelekre jól tartó, kemény alap fogadta az érkezőket, napközben pedig a napsütés hatására kellemesen felpuhult a hó – igazi, tavaszias, élvezetes síélményt biztosítva.

A Sípark hópótlással is megerősítette a pályákat, így jelenleg is 30–60 centiméteres az átlagos hóvastagság. A pályákat minden nap tömörítik, a hideg éjszakák pedig segítenek megőrizni a hóréteget. Összesen három kilométernyi sípálya használható, 7 sílift üzemel, csúcsidőben 6080 fő/óra kapacitással.

A jelenlegi tervek szerint a szezon március közepéig-végéig biztosan kitart, és a napsütéses napok mellé további programok is társulnak. Március 15-én például a „Sítalpra Magyar!” esemény várja a vendégeket kokárdás síeléssel és a Sípark Kupa nyílt amatőr alpesi síversennyel.

Fotó: BALAZS PALFI

Négy nap, négy verseny – snowboardos csúcsesemény a Mátrában

A kiváló hóviszonyok ideális hátteret biztosítottak az év egyik legjelentősebb hazai snowboardos eseménysorozatának. A négynapos versenymaraton csütörtökön kezdődött és vasárnapig tartott: a snowboardosok a FIS-1-es pálya egy részét és a Funpark technikás elemekkel kialakított szakaszát vették birtokba, miközben a pályák többsége zavartalanul állt a szabadidős síelők és snowboardosok rendelkezésére.

A programsorozat csütörtökön a tíz év után újra megrendezett Snowboard Diákolimpiával indult, amelyre összesen 141 nevezés érkezett. A fiatalok slalom és slopestyle kategóriában, egyéni és csapatversenyben, hat korcsoportban mérték össze tudásukat. Sokak számára ez az esemény jelentette az első komoly versenyélményt és a versenyzői pálya kezdetét. A díjakat az olimpiáról nemrég hazatért Brunner Blanca adta át, ami különleges motivációt jelentett a fiatal indulóknak.

Péntektől vasárnapig a Magyar Snowboardszövetség rendezésében zajlott a Snowboard Slalom és Slopestyle Országos Bajnokság, FIS nemzetközi versenyekkel és a World Rookie Tour magyarországi állomásával kiegészülve. A hazai snowboard szezon csúcspontjának számító bajnokságon dőlt el, kik viselhetik az országos bajnoki címet az adott szakágakban. A FIS-versenyek révén a magyar sportolók nemzetközi mezőnyben is megmérethették magukat, értékes pontokat gyűjtve a további indulásokhoz.

A versenyeken három kontinens sportolói álltak rajthoz, ami jól mutatja az esemény rangját és nemzetközi hírét.

„Számomra az egyik legfontosabb, hogy visszatértünk a diákolimpiához – fogalmazott Bécsy Balázs, a Magyar Snowboardszövetség elnöke a szövetség közleményében a múlt heti versenymaraton kapcsán. – Külön öröm, hogy rekordszámú, 140 főt meghaladó nevezéssel tudtuk megrendezni a versenyt. Idén ismét sikerült egy szintet lépnünk a tavalyi évhez képest: nemcsak FIS-, World Rookie Tour- és FSOB-versenyek szerepelnek a programban, hanem újra van diákolimpiánk is. Lényeges, hogy ezzel a diákok, tanárok, iskolák gondolkodásába is visszakerültünk. Most érkeztünk el oda, hogy ezt a hétvégét igazán kimaxoljuk”

Harmat Rózsa főtitkár is értékelte a hosszú hétvégét.

„Izgalmas és komplex négy napot tudhatunk magunk mögött. Kiemelten fontos számunkra, hogy hazai környezetben tudjunk versenyeket rendezni, és ezzel a magyar sportolók számára minél elérhetőbbé tegyük a megmérettetéseket. Ebben most is óriási segítséget nyújtott a mátraszentistváni Sípark, amely kiváló havas körülményeket teremtett erre a hosszú hétvégére. A FIS-versenyek remek lehetőséget biztosítottak a magyar riderek számára a nemzetközi tapasztalatszerzésre és a pontgyűjtésre. Sportdiplomáciai szempontból is jelentős előrelépésről beszélhetünk: a több éve hazánkban megrendezett junior World Rookie Tour nemzetközi versenyek után tavaly első alkalommal szerveztünk itthon FIS-versenyt, egy versenyszámban, idén pedig már két szakágban is. Mindemellett januárban a havas sportágak közül elsőként rendeztünk Európa-kupa futamot snowboard rail versenyszámban, Budapest szívében – ez újabb fontos mérföldkő volt számunkra. Bízunk benne, hogy mindezzel minél több ember érdeklődését sikerült felkelteni a snowboard iránt és a szabadban való mozgás iránt, akár versenyzőként, akár szabadidős portolóként.”

A Sípark közleménye leszögez, a hétvége összességében bebizonyította: bár a naptár már márciust mutat, a tél még nem búcsúzott el a Mátrától. A stabil, 30–60 centiméteres hóréteg, a mínuszos hajnalok és a folyamatos hópótlás biztos alapot adnak a szezon folytatásához, aki tehát még nem csatolt lécet vagy deszkát idén, annak továbbra is adott a lehetőség – itthon, kiváló körülmények között.