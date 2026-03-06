Hazaértek a magyar úszóválogatott tagjai Ománból

A MÚSZ tájékoztatása szerint összesen pénteken 23 versenyző és edző tért haza a közel-keleti országból, miután az eredeti terveknek megfelelően csütörtökön véget ért számukra az edzőtábor.

A február végén kirobbant iráni háború miatt korábban az úszószövetség küldöttségének négy tagja – köztük egy versenyző – nem tudott az eredetileg tervezett időpontban hazaindulni.