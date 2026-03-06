Hazaértek a magyar úszóválogatott tagjai Ománból
Pénteken két csoportban valamennyi Ománban edzőtáborozó versenyző és edző hazatért – közölte hivatalos Facebook-oldalán a Magyar Úszószövetség (MÚSZ).
A MÚSZ tájékoztatása szerint összesen pénteken 23 versenyző és edző tért haza a közel-keleti országból, miután az eredeti terveknek megfelelően csütörtökön véget ért számukra az edzőtábor.
A február végén kirobbant iráni háború miatt korábban az úszószövetség küldöttségének négy tagja – köztük egy versenyző – nem tudott az eredetileg tervezett időpontban hazaindulni.
