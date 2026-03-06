Nemzeti Sportrádió

Hazaértek a magyar úszóválogatott tagjai Ománból

M. B.M. B.
2026.03.06. 17:11
Fotó: FB/MÚSZ
MÚSZ Omán magyar úszóválogatott
Pénteken két csoportban valamennyi Ománban edzőtáborozó versenyző és edző hazatért – közölte hivatalos Facebook-oldalán a Magyar Úszószövetség (MÚSZ).

A MÚSZ tájékoztatása szerint összesen pénteken 23 versenyző és edző tért haza a közel-keleti országból, miután az eredeti terveknek megfelelően csütörtökön véget ért számukra az edzőtábor. 

A február végén kirobbant iráni háború miatt korábban az úszószövetség küldöttségének négy tagja – köztük egy versenyző – nem tudott az eredetileg tervezett időpontban hazaindulni.

 

