Egymás után másodszor nyert az Eszék, fontos lépést tett a bennmaradás felé

Az Osijek az első félidőben alárendelt szerepelt játszott az Istra elleni pénteki összecsapáson, de kaput eltaláló lövést egyik fél sem jegyzett a játékrészben.

A fordulást követően a csapatok más arcukat mutatták, ekkor már inkább az eszékiek kezdeményeztek. Ennek a 61. percben meg is lett az eredménye: a bosnyák szélső, Nail Omerovic juttatta vezetéshez a vendégeket.



Az Istrának nem volt válasza az eszéki gólra, amely így újabb három pontot ért, az idény végén pedig még nagyobb lehet a jelentősége bennmaradás esetén.

HORVÁT 1. HNL

25. FORDULÓ

Istra 1961–NK Osijek 0–1 (Omerovic 61.)