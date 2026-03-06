Egymás után másodszor nyert az Eszék, fontos lépést tett a bennmaradás felé
Az idényben először fordult elő az, hogy az NK Osijek két egymást követő bajnoki mérkőzésen is három ponttal gazdagodott: az eszékiek a Vukovar után az Istrát is legyőzték, ráadásul idegenben.
Az Osijek az első félidőben alárendelt szerepelt játszott az Istra elleni pénteki összecsapáson, de kaput eltaláló lövést egyik fél sem jegyzett a játékrészben.
A fordulást követően a csapatok más arcukat mutatták, ekkor már inkább az eszékiek kezdeményeztek. Ennek a 61. percben meg is lett az eredménye: a bosnyák szélső, Nail Omerovic juttatta vezetéshez a vendégeket.
Az Istrának nem volt válasza az eszéki gólra, amely így újabb három pontot ért, az idény végén pedig még nagyobb lehet a jelentősége bennmaradás esetén.
HORVÁT 1. HNL
25. FORDULÓ
Istra 1961–NK Osijek 0–1 (Omerovic 61.)
