Cselgáncs World Tour: Gyertyás Róza ezüstérmes lett Linzben

Nyolc magyar dzsúdós lépett szőnyegre a Linzben zajló world tour verseny pénteki napján. A férfiaknál a 60 kilogrammos súlycsoportban Andrási Márton és Feczkó Csanád is erőnyerőként kezdett, utóbbi szlovén ellenfelén túljutva a harmadik fordulóban búcsúzott. A nők között a legmagasabban jegyzett harcosunk, a súlycsoportjában rangsorában tizedik helyén álló Gyertyás Róza indult a legjobb esélyekkel. A tavaly Budapesten világbajnoki bronzérmet nyerő versenyző az olasz Alessandra Rocco ellen két vazaarira kapott ipponnal jutott be a negyeddöntőbe, amelyben szintén ipponnal verte meg a brit Tatum Keent. A négy között a francia Alyssia Poulange következett, akit három intéssel leléptettek. A fináléban a BHSE dzsúdósa a címvédő japán Oj Irohával szállt szembe, akivel korábban találkozott már Linzben és akkor kikapott.

Az újabb csatájukból másfél perc telt el, amikor a mindössze 18 éves ellenfél egy belső horogdobásra jukót kapott. A 24 éves magyar elszántan ment előre, Oj két intést is kapott, de végül sikerült kivédekeznie a hátralévő időt. Gyertyás a második ezüstjét és összességében a hatodik érmét nyerte az IJF world touron.

GRAND PRIX, LINZ

Férfiak

60 kg

1. forduló: Andrási Márton erőnyerő, Feczkó Csanád erőnyerő

2. forduló: Feczkó–Blazic (szlovén) 10–0, Szato (japán)–Andrási 10–0

3. forduló: Muradli (azeri)–Feczkó 7–0

66 kg

1. forduló: Máthé Bence–Quinta (mexikói) 5–0, Pongrácz Bence erőnyerő

2. forduló: Lima (brazil)–Máthé 7–0, Hrisztodulidesz (ciprusi)–Pongrácz 10–0

Nők

52 kg

1. forduló: Gyertyás Róza erőnyerő

2. forduló: Gyertyás–Rocco (olasz) 10–0

Negyeddöntő: Gyertyás–Keen (brit) 10–0

Elődöntő: Gyertyás–Poulange (francia) 10–0

Döntő: Oj (japán)–Gyertyás 5–0

57 kg

1. forduló: Granberg (svéd)–Kovács Kitti 10–7, Vég Luca erőnyerő

2. forduló: Ono (japán)–Vég 5–0