Anglia és Dél-Korea után Brazília – megvan Jesse Lingard új csapata

2026.03.06. 18:01
Fotó: SC Corinthians Paulista/FB
Brazília Jesse Lingard Corinthians
Az angol labdarúgó-válogatottban korábban 32 mérkőzésen futballozó Jesse Lingard a Corinthians játékosa lett – jelentette be a brazil élcsapat a hivatalos honlapján.

Jesse Lingard a Manchester Unitedben korábban 232 alkalommal lépett pályára, majd kölcsönszerződések sorozata után a Nottingham Forestnél játszott (eddig) utoljára az angol Premier League-ben.

Angliai évei után az FC Szöul szerződtette, két évig erősítette a dél-koreai fővárosi csapatot. 2026 januárjában szabadon igazolható játékos lett, s két hónappal később a Sao Pauló-i SC Corinthians Paulista csapott le rá. A brazil bajnokság jelenleg az 5. fordulónál tart, így Lingard már korán bizonyíthat új csapatában. 
 

 

