Anglia és Dél-Korea után Brazília – megvan Jesse Lingard új csapata
Az angol labdarúgó-válogatottban korábban 32 mérkőzésen futballozó Jesse Lingard a Corinthians játékosa lett – jelentette be a brazil élcsapat a hivatalos honlapján.
Jesse Lingard a Manchester Unitedben korábban 232 alkalommal lépett pályára, majd kölcsönszerződések sorozata után a Nottingham Forestnél játszott (eddig) utoljára az angol Premier League-ben.
Angliai évei után az FC Szöul szerződtette, két évig erősítette a dél-koreai fővárosi csapatot. 2026 januárjában szabadon igazolható játékos lett, s két hónappal később a Sao Pauló-i SC Corinthians Paulista csapott le rá. A brazil bajnokság jelenleg az 5. fordulónál tart, így Lingard már korán bizonyíthat új csapatában.
