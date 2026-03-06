Anglia és Dél-Korea után Brazília – megvan Jesse Lingard új csapata

Jesse Lingard a Manchester Unitedben korábban 232 alkalommal lépett pályára, majd kölcsönszerződések sorozata után a Nottingham Forestnél játszott (eddig) utoljára az angol Premier League-ben.

Angliai évei után az FC Szöul szerződtette, két évig erősítette a dél-koreai fővárosi csapatot. 2026 januárjában szabadon igazolható játékos lett, s két hónappal később a Sao Pauló-i SC Corinthians Paulista csapott le rá. A brazil bajnokság jelenleg az 5. fordulónál tart, így Lingard már korán bizonyíthat új csapatában.

