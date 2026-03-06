Folytatta hazai menetelését a Csíkszereda, már biztos bennmaradó helyen áll

SUPERLIGA

30. FORDULÓ

Csíkszereda–Farul 1–0 (0–0)

Csíkszereda, Városi-stadion, 1241 néző. Vezeti: Iulian Calin

Csíkszereda: Pap – Pászka, Hegedűs, Palmes, Trif – Veres (Dusinszki, 67.), Csürös – Loeper (Gustavo Cabral, 67.), Bödő (Bota, 78.), Jebari (Végh, 78.) – Nagy Z. (Eppel, 64.).

A kispadon: Simon, Deáky, Bettini, Bloj, Noveli, Tóth-Pál, Szalay. Vezetőedző: Ilyés Róbert

Farul: Munteanu – Maftei, Larie, Gustavo Marins (Tiru, 75.), Pellegrini (Goncear, 75.) – Ramalho, Dican (Radaslavescu, 81.), Ganea – Grigorjan (Sima, 64.), Markovic (Vojtus, 64.), Tanasa. A kispadon: Buzbuchi, Dutu, Sirbu, Doicaru. Vezetőedző: Ianis Zicu

Gólszerző: Eppel (71.)

Mindkét félnek alapemberek hiányával kellett megbirkóznia, csíki oldalon a sérült Arian Kabashi és Kleinheisler László mellett az eddig minden mérkőzésen játszó Anderson Ceará sárga lapok miatti eltiltását töltötte, a vendégeknél pedig a két legeredményesebb gólszerző, Alexandru Isfan (8) és Ionut Vina (7), valamint a veterán Denis Alibec is sérüléssel bajlódik. Az utóbbit helyettesítő Jovan Markovic már a 2. percben helyzetbe került, de három méterről Pap Eduard kapusba lőtte a labdát. A vehemens konstancai rajtot túlvészelve az FK hamar kiegyenlítette a mezőnyharcot, és fél órán át hajtós, de helyzetek nélküli küzdelem zajlott a pályán.

Az FK nagy lehetősége a 35. percben érkezett el, amikor Markovic fellökte Nagy Zoárdot, Pászka Lóránd azonban elhibázta a büntetőt: középre lőtt labdáját lábbal rúgta ki a jobbra vetődő Rafael Munteanu. A Farul válasza Narek Grigorjan lövése volt, de az örmény szélső 12 méterről a jobb felső sarok fölé küldte a labdát.

A szünet után sem nőtt a helyzetek száma, csupán a belépők lettek egyre keményebbek. Nagy Zoárd az ötösről fejelt fölé, majd átadta helyét Eppel Mártonnak, akinek alig hét perc kellett a gólhoz: Pászka jobbról beívelt szabadrúgása után minden védőt túlugorva fejelte a labdát a jobb alsó sarokba. Az FK a vezetés megszerzése után is támadásban maradt, de Bödő Efraim fejese kevéssel mellé ment, Dusinszki Szabolcs pedig 6 méterről sem tudott túljárni Munteanu eszén – sőt, a Farul kapusa a szöglet utáni Eppel-fejest is elcsípte. A vendégek pedig komoly helyzet nélkül futballozták végig a második félidőt, a gól után egyetlen pillanatra sem veszélyeztetve a Csíkszereda sikerét, amely feljött a 12., már bennmaradó helyre.

A székelyföldi csapat így 32 ponttal végez – a Petrolul szombati eredményének függvényében – a Superliga 12. vagy 13. helyén, és 16 ponttal kezdi majd az alsóházi rájátszást.