Cristiano Ronaldo Madridba utazik, sérülése súlyosabb a vártnál

Cristiano Ronaldo néhány napja harcképtelen combizomsérülés miatt, ám mérkőzést egyelőre nem hagyott ki, mivel az ázsiai Bajnokok Ligája aktuális fordulóját a közel-keleti háborús helyzet miatt elhalasztották.

Cristiano sérülése súlyosabb, mint amire számítottunk. Spanyolországba utazik, hogy egy személyes terapeutával kapjon kezelést, ahogy sok más játékos is teszi. Reméljük, hamar visszatér, és segíteni tud a csapatnak

– idézte az Al-Naszrt irányító Jorge Jesus szavait pénteken a Marca.

Jorge Jesus várja vissza legfontosabb játékosát (Fotó: Getty Images)

Az Al-Naszr szombaton a Neom SC ellen lép pályára, de a portugál klasszis biztosan kihagyja az összecsapást, sőt sajtóhírek szerint további 2-4 hétig nem lesz bevethető.

A 41 éves támadó kiváló idényt fut: a szaúdi bajnokságban 22 mérkőzésen 21 gólt szerzett. Pályafutása során klubjaiban és a válogatottban együttvéve már 966 találatnál jár, így egyre közelebb áll az 1000 gólos határhoz. Fittsége idén különösen fontos számára, hiszen a hatodik világbajnokságára készül.