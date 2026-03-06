Nemzeti Sportrádió

NB I

Újpest–Paks 0–0 – ÉLŐ!, ZTE–ETO 2–1

Cristiano Ronaldo Madridba utazik, sérülése súlyosabb a vártnál

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.03.06. 17:15
null
Egy sérülés soha nem jön jókor, de világbajnokság évében különösen fájdalmas lehet Cristiano Ronaldo számára (Fotó: Getty Images)
Címkék
Cristiano Ronaldo Madrid sérülés Al-Naszr Jorge Jesus
Komolyabb Cristiano Ronaldo sérülése annál, mint amit az Al-Naszr stábja először gondolt. A portugál világsztár éppen ezért Madridba utazik kezelésre – mondta el a rijádi klub vezetőedzője, Jorge Jesus.

Cristiano Ronaldo néhány napja harcképtelen combizomsérülés miatt, ám mérkőzést egyelőre nem hagyott ki, mivel az ázsiai Bajnokok Ligája aktuális fordulóját a közel-keleti háborús helyzet miatt elhalasztották.

Cristiano sérülése súlyosabb, mint amire számítottunk. Spanyolországba utazik, hogy egy személyes terapeutával kapjon kezelést, ahogy sok más játékos is teszi. Reméljük, hamar visszatér, és segíteni tud a csapatnak

– idézte az Al-Naszrt irányító Jorge Jesus szavait pénteken a Marca.

Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi Final
Jorge Jesus várja vissza legfontosabb játékosát (Fotó: Getty Images)

Az Al-Naszr szombaton a Neom SC ellen lép pályára, de a portugál klasszis biztosan kihagyja az összecsapást, sőt sajtóhírek szerint további 2-4 hétig nem lesz bevethető.

A 41 éves támadó kiváló idényt fut: a szaúdi bajnokságban 22 mérkőzésen 21 gólt szerzett. Pályafutása során klubjaiban és a válogatottban együttvéve már 966 találatnál jár, így egyre közelebb áll az 1000 gólos határhoz. Fittsége idén különösen fontos számára, hiszen a hatodik világbajnokságára készül.

 

Cristiano Ronaldo Madrid sérülés Al-Naszr Jorge Jesus
Legfrissebb hírek

Serie A: legalább másfél hónapra kidőlt a Roma argentin sztárja

Olasz labdarúgás
Tegnap, 17:09

Újra edzésbe állt a korábbi NB II-es gólkirály

Labdarúgó NB II
2026.03.05. 12:20

Kiderült, Cristiano Ronaldo combizomsérülést szenvedett

Minden más foci
2026.03.03. 19:24

Nincs veszélyben a magyaros BL-párharc – edzője elárulta, mennyire súlyos Sallai sérülése

Légiósok
2026.03.02. 13:45

Ijesztő sérülése után üzent a Real Madrid hátvédje

Bajnokok Ligája
2026.02.26. 12:40

Cristiano Ronaldo részesedést vásárolt az UD Almeríában

Spanyol labdarúgás
2026.02.26. 11:14

Cristiano Ronaldo is üzent a súlyos sérülést szenvedő Lindsey Vonn-nak

Téli olimpia 2026
2026.02.24. 19:25

Kiss Tamást megműtötték az arccsonttörése után

Légiósok
2026.02.23. 19:33
Ezek is érdekelhetik