A PLER-rel sem bírt az ETO a férfi kézilabda NB I-ben
A fővárosiak sikeréhez Bősz Dániel nyolc védéssel, a szlovén Gregor Ocvirk 12 góllal járult hozzá. A PLER ezzel pontszámban utolérte kisalföldi riválisát a tabellán.
FÉRFI KÉZILABDA NB I
18. forduló
PLER-Budapest–ETO University HT 31–24 (14–12)
Budapest, BUD Aréna, 258 néző. Vezette: Hargitai, Markó
PLER: Bősz – SZKOKÁN 4, Markez 2, Groff, Mikita, Kemény 1, SUNAJKÓ 5. Csere: Kránitz (kapus), VUKSIC 3, OCVIRK 12 (6), Dénes 1, Fekete Á. 2, Pordán, Albek 1. Edző: Lepsényi Sándor
GYŐR: Pásztor – Nagy M. 2, Stepancic 3, Kusan 2, SZMETÁN 5 (2), GRBIC 4, HÁRI 4 (2). Csere: Brasen (kapus), Dissinger 1, Szrnka, Tárnoki, Dely 2, Zakor, Eklemovic 1. Edző: Kilvinger Bálint
Az eredmény alakulása. 8. perc: 2–5. 16. p.: 8–7. 23. p.: 10–12. 37. p.: 18–15. 48. p.: 24–19. 54. p.: 28–20
Kiállítások: 14, ill. 8 perc
Hétméteresek: 6/6, ill. 6/4
MESTERMÉRLEG
Lepsényi Sándor: – Ilyen minőségi csapat legyőzéséhez klasszis teljesítmények kellenek. A hét a hat elleni játéknak azért örülök, mert a bajnokság elején ment, utána visszaestünk benne. Két fontos mérkőzésünk jön, ha azokat megnyerjük, sokkal jobb helyen végzünk, mint tavaly. Szurkolóink ismét kitettek magukért.
Kilvinger Bálint: – Úgy kezdtünk, ahogy szerettünk volna, de nem így folytatódott. Az ellenfél hét a hat elleni játékából adódóan rengeteg olyan hibát követtünk el, amit nem lett volna szabad. A mérkőzés közepén összeestünk, olyan gólokat kaptunk, amire megbeszéltük, hogy odafigyelünk.
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Veszprém
17
17
–
–
684–463
+221
34
|2. Szeged
19
16
1
2
669–523
+146
33
|3. Tatabánya
17
13
–
4
528–489
+39
26
|4. FTC
17
10
1
6
560–535
+25
21
|5. Csurgó
18
7
3
8
506–494
+12
17
|6. Balatonfüred
17
8
1
8
453–487
–34
17
|7. Győr
18
7
2
9
531–542
–11
16
|8. PLER
18
7
2
9
477–522
–45
16
|9. NEKA
17
6
3
8
465–490
–25
15
|10. Szigetszentmiklós
18
6
1
11
463–529
–66
13
|11. Gyöngyös
17
6
–
11
452–497
–45
12
|12. Budai Farkasok-Rév
17
3
4
10
451–512
–61
10
|13. Komló
17
3
2
12
454–510
–56
8
|14. Budakalász
17
2
2
13
458–558
–100
6