A PLER-rel sem bírt az ETO a férfi kézilabda NB I-ben

2026.03.06. 20:25
ETO University HT férfi kézilabda NB I PLER
Az ETO University öt találkozó óta nyeretlen a férfi kézilabda NB I-ben, amelynek pénteki mérkőzésén 31–24-re kikapott a PLER vendégeként.


A fővárosiak sikeréhez Bősz Dániel nyolc védéssel, a szlovén Gregor Ocvirk 12 góllal járult hozzá. A PLER ezzel pontszámban utolérte kisalföldi riválisát a tabellán.

FÉRFI KÉZILABDA NB I
18. forduló
PLER-Budapest–ETO University HT 31–24 (14–12)
Budapest, BUD Aréna, 258 néző. Vezette: Hargitai, Markó
PLER: Bősz – SZKOKÁN 4, Markez 2, Groff, Mikita, Kemény 1, SUNAJKÓ 5. Csere: Kránitz (kapus), VUKSIC 3, OCVIRK 12 (6), Dénes 1, Fekete Á. 2, Pordán, Albek 1. Edző: Lepsényi Sándor
GYŐR: Pásztor – Nagy M. 2, Stepancic 3, Kusan 2, SZMETÁN 5 (2), GRBIC 4, HÁRI 4 (2). Csere: Brasen (kapus), Dissinger 1, Szrnka, Tárnoki, Dely 2, Zakor, Eklemovic 1. Edző: Kilvinger Bálint
Az eredmény alakulása. 8. perc: 2–5. 16. p.: 8–7. 23. p.: 10–12. 37. p.: 18–15. 48. p.: 24–19. 54. p.: 28–20
Kiállítások: 14, ill. 8 perc
Hétméteresek: 6/6, ill. 6/4
MESTERMÉRLEG
Lepsényi Sándor: – Ilyen minőségi csapat legyőzéséhez klasszis teljesítmények kellenek. A hét a hat elleni játéknak azért örülök, mert a bajnokság elején ment, utána visszaestünk benne. Két fontos mérkőzésünk jön, ha azokat megnyerjük, sokkal jobb helyen végzünk, mint tavaly. Szurkolóink ismét kitettek magukért.
Kilvinger Bálint: – Úgy kezdtünk, ahogy szerettünk volna, de nem így folytatódott. Az ellenfél hét a hat elleni játékából adódóan rengeteg olyan hibát követtünk el, amit nem lett volna szabad. A mérkőzés közepén összeestünk, olyan gólokat kaptunk, amire megbeszéltük, hogy odafigyelünk.

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K    

Gk 

  1. Veszprém

17

17

684–463

+221 

34 

  2. Szeged

19

16

1

2

669–523

+146 

33 

  3. Tatabánya

17

13

4

528–489

+39 

26 

  4. FTC

17

10

1

6

560–535

+25 

21 

  5. Csurgó

18

7

3

8

506–494

+12 

17 

  6. Balatonfüred

17

8

1

8

453–487

–34 

17 

  7. Győr

18

7

2

9

531–542

–11 

16 

  8. PLER

18

7

2

9

477–522

–45 

16 

  9. NEKA

17

6

3

8

465–490

–25 

15 

10. Szigetszentmiklós

18

6

1

11

463–529

–66 

13 

11. Gyöngyös

17

6

11

452–497

–45 

12 

12. Budai Farkasok-Rév

17

3

4

10

451–512

–61 

10 

13. Komló

17

3

2

12

454–510

–56 

14. Budakalász

17

2

2

13

458–558

–100 

 

 

