A PLER-rel sem bírt az ETO a férfi kézilabda NB I-ben



A fővárosiak sikeréhez Bősz Dániel nyolc védéssel, a szlovén Gregor Ocvirk 12 góllal járult hozzá. A PLER ezzel pontszámban utolérte kisalföldi riválisát a tabellán.

FÉRFI KÉZILABDA NB I

18. forduló

PLER-Budapest–ETO University HT 31–24 (14–12)

Budapest, BUD Aréna, 258 néző. Vezette: Hargitai, Markó

PLER: Bősz – SZKOKÁN 4, Markez 2, Groff, Mikita, Kemény 1, SUNAJKÓ 5. Csere: Kránitz (kapus), VUKSIC 3, OCVIRK 12 (6), Dénes 1, Fekete Á. 2, Pordán, Albek 1. Edző: Lepsényi Sándor

GYŐR: Pásztor – Nagy M. 2, Stepancic 3, Kusan 2, SZMETÁN 5 (2), GRBIC 4, HÁRI 4 (2). Csere: Brasen (kapus), Dissinger 1, Szrnka, Tárnoki, Dely 2, Zakor, Eklemovic 1. Edző: Kilvinger Bálint

Az eredmény alakulása. 8. perc: 2–5. 16. p.: 8–7. 23. p.: 10–12. 37. p.: 18–15. 48. p.: 24–19. 54. p.: 28–20

Kiállítások: 14, ill. 8 perc

Hétméteresek: 6/6, ill. 6/4

MESTERMÉRLEG

Lepsényi Sándor: – Ilyen minőségi csapat legyőzéséhez klasszis teljesítmények kellenek. A hét a hat elleni játéknak azért örülök, mert a bajnokság elején ment, utána visszaestünk benne. Két fontos mérkőzésünk jön, ha azokat megnyerjük, sokkal jobb helyen végzünk, mint tavaly. Szurkolóink ismét kitettek magukért.

Kilvinger Bálint: – Úgy kezdtünk, ahogy szerettünk volna, de nem így folytatódott. Az ellenfél hét a hat elleni játékából adódóan rengeteg olyan hibát követtünk el, amit nem lett volna szabad. A mérkőzés közepén összeestünk, olyan gólokat kaptunk, amire megbeszéltük, hogy odafigyelünk.