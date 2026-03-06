Kiütés! Az FTC 28 gólos győzelmet aratott az Eger ellen a férfi vízilabda ob I-ben

Idánybeli legnagyobb különbségű győzelmét aratta az ob I-ben az FTC, amely 30–2-re győzte le az Egert a Népligetben.

Lévai Márton ötméterest védett, a vendégek első gólja néhány másodperccel a félidő előtt született meg. A fordulás után sem vett vissza az FTC, Manhercz Krisztián és Sztilianosz Argiropulosz is öt gólig jutott, minden mezőnyjátékos betalált.

VÍZILABDA

Férfi ob I, középszakasz

Felsőház, 1. forduló

FTC-Telekom–One Eger 30–2 (6–0, 7–1, 9–1, 8–0)

Budapest, Népliget, 150 néző. Vezette: Petik, Bereczki

FTC: LÉVAI – FEKETE G. 4, Jansik Sz. 2, MANHERCZ K. 5, LUGOSI 3, Haverkampf 1, Mandics 2. Csere: SZAKONYI (kapus), ARGIROPULOSZ 5, VIGVÁRI VENDEL 3, Vismeg Zs. 1, Vámos M. 2, Varga V. 1, De Toro 1. Edző: Nyéki Balázs

EGER: Borbély – Berényi, Sári, Rádli, Bright, Mihál, Szalai G. Csere: Gulyás (kapus), Hughes 1, Ádám E., MOLDISZ 1, Biros V., Klebovicz, Rónai. Edző: Tóth Kálmán

Emberelőny-kihasználás: 11/8, ill. 2/2

Gól – ötméteresből: –, ill. 1/0

Kipontozódott: Sári (20. p.), Szalai G. (28. p.), Mihál (29. p.)

MESTERMÉRLEG

Nyéki Balázs: – Vissza akarunk találni a helyes útra, amiről a Pro Recco ellen egy pillanatra letértünk, ez a győzelem pedig egy lépés efelé. Tökéletes volt a játékosok hozzáállása a kemény délelőtti edzésen és most a meccsen is. Alázattal kell dolgozni, hétről hétre azon leszünk, hogy olyan fényesen csillogjon a Fradi neve, mint az előző években.

Tóth Kálmán: – A Ferencváros, megmutatta valódi arcát. A teljesítményünk távol volt az elvárásoktól, ami nem jó érzés. Büszke vagyok a játékosokra, hogy a felsőházba jutottunk, de meg kell érteniük, hogy a legjobbak között teljesíteni és jó meccset játszani nem mindennapi elvárás.

Alsóház, 1. forduló

UVSE–Kaposvári VK 12–15 (3–2, 3–4, 2–4, 4–5)