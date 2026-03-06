Kiütés! Az FTC 28 gólos győzelmet aratott az Eger ellen a férfi vízilabda ob I-ben
Idánybeli legnagyobb különbségű győzelmét aratta az ob I-ben az FTC, amely 30–2-re győzte le az Egert a Népligetben.
Lévai Márton ötméterest védett, a vendégek első gólja néhány másodperccel a félidő előtt született meg. A fordulás után sem vett vissza az FTC, Manhercz Krisztián és Sztilianosz Argiropulosz is öt gólig jutott, minden mezőnyjátékos betalált.
VÍZILABDA
Férfi ob I, középszakasz
Felsőház, 1. forduló
FTC-Telekom–One Eger 30–2 (6–0, 7–1, 9–1, 8–0)
Budapest, Népliget, 150 néző. Vezette: Petik, Bereczki
FTC: LÉVAI – FEKETE G. 4, Jansik Sz. 2, MANHERCZ K. 5, LUGOSI 3, Haverkampf 1, Mandics 2. Csere: SZAKONYI (kapus), ARGIROPULOSZ 5, VIGVÁRI VENDEL 3, Vismeg Zs. 1, Vámos M. 2, Varga V. 1, De Toro 1. Edző: Nyéki Balázs
EGER: Borbély – Berényi, Sári, Rádli, Bright, Mihál, Szalai G. Csere: Gulyás (kapus), Hughes 1, Ádám E., MOLDISZ 1, Biros V., Klebovicz, Rónai. Edző: Tóth Kálmán
Emberelőny-kihasználás: 11/8, ill. 2/2
Gól – ötméteresből: –, ill. 1/0
Kipontozódott: Sári (20. p.), Szalai G. (28. p.), Mihál (29. p.)
MESTERMÉRLEG
Nyéki Balázs: – Vissza akarunk találni a helyes útra, amiről a Pro Recco ellen egy pillanatra letértünk, ez a győzelem pedig egy lépés efelé. Tökéletes volt a játékosok hozzáállása a kemény délelőtti edzésen és most a meccsen is. Alázattal kell dolgozni, hétről hétre azon leszünk, hogy olyan fényesen csillogjon a Fradi neve, mint az előző években.
Tóth Kálmán: – A Ferencváros, megmutatta valódi arcát. A teljesítményünk távol volt az elvárásoktól, ami nem jó érzés. Büszke vagyok a játékosokra, hogy a felsőházba jutottunk, de meg kell érteniük, hogy a legjobbak között teljesíteni és jó meccset játszani nem mindennapi elvárás.
Alsóház, 1. forduló
UVSE–Kaposvári VK 12–15 (3–2, 3–4, 2–4, 4–5)
|Felsőház
4. forduló
One Eger–III. Kerületi TVE 18–8 (1–1, 6–2, 4–1, 7–4)
G: Horváth Zs. 4, Kenéz 3, Owen 2, Pogonyi 2, Sóti 2, Tomori 2, Czigány, Török, Urbin, ill. Ráski 3, Fráter 2, Rajna 2, Szabó J.
Az állás: 1. FTC 36 pont (3 mérkőzés), 2. UVSE 30 pont (3), 3. BVSC 25 pont (3), 4. Eger 23 pont (4), 5. Dunaújváros 21 pont (3), 6. III. Kerület 9 pont (4)
Alsóház
3. forduló
Valdor-Szentes–GYVSE-Uni Győr 9–9 (4–4, 2–2, 1–1, 2–2) – szétlövéssel: 4–2
G: Molnár D. 2, Zöld 2, Erdélyi H., Korom, Lengyel, Rácz O., Varga V., ill. Petik 3, Rádli 2, Svec 2, Csernus, Lendvai
Az állás: 1. Győr 7 pont (3), 2. KSI 6 pont (2), 3. Szentes 5 pont (3), 4. Szeged 3 pont (2), 5. SE OSC 0 pont (17–28, 2), 6. Tatabánya 0 pont (7–23, 2)