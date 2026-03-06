Nemzeti Sportrádió

Kiütés! Az FTC 28 gólos győzelmet aratott az Eger ellen a férfi vízilabda ob I-ben

SZ. R.SZ. R.
2026.03.06. 21:07
Manhercz Krisztián (Fotó: Kovács Péter)
FTC Eger férfi vízilabda ob I
A férfi vízilabda ob I középszakaszának 1. fordulójában az FTC-Telekom 30–2-re legyőzte a One Egert.

Idánybeli legnagyobb különbségű győzelmét aratta az ob I-ben az FTC, amely 30–2-re győzte le az Egert a Népligetben.

Lévai Márton ötméterest védett, a vendégek első gólja néhány másodperccel a félidő előtt született meg. A fordulás után sem vett vissza az FTC, Manhercz Krisztián és Sztilianosz Argiropulosz is öt gólig jutott, minden mezőnyjátékos betalált.

VÍZILABDA
Férfi ob I, középszakasz 
Felsőház, 1. forduló
FTC-Telekom–One Eger 30–2 (6–0, 7–1, 9–1, 8–0)
Budapest, Népliget, 150 néző. Vezette: Petik, Bereczki 
FTC: LÉVAI – FEKETE G. 4, Jansik Sz. 2, MANHERCZ K. 5, LUGOSI 3, Haverkampf 1, Mandics 2. Csere: SZAKONYI (kapus), ARGIROPULOSZ 5, VIGVÁRI VENDEL 3, Vismeg Zs. 1, Vámos M. 2, Varga V. 1, De Toro 1. Edző: Nyéki Balázs
EGER: Borbély – Berényi, Sári, Rádli, Bright, Mihál, Szalai G. Csere: Gulyás (kapus), Hughes 1, Ádám E., MOLDISZ 1, Biros V., Klebovicz, Rónai. Edző: Tóth Kálmán
Emberelőny-kihasználás: 11/8, ill. 2/2
Gól – ötméteresből: –, ill. 1/0
Kipontozódott: Sári (20. p.), Szalai G. (28. p.), Mihál (29. p.)
MESTERMÉRLEG
Nyéki Balázs: – Vissza akarunk találni a helyes útra, amiről a Pro Recco ellen egy pillanatra letértünk, ez a győzelem pedig egy lépés efelé. Tökéletes volt a játékosok hozzáállása a kemény délelőtti edzésen és most a meccsen is. Alázattal kell dolgozni, hétről hétre azon leszünk, hogy olyan fényesen csillogjon a Fradi neve, mint az előző években.
Tóth Kálmán: – A Ferencváros, megmutatta valódi arcát. A teljesítményünk távol volt az elvárásoktól, ami nem jó érzés. Büszke vagyok a játékosokra, hogy a felsőházba jutottunk, de meg kell érteniük, hogy a legjobbak között teljesíteni és jó meccset játszani nem mindennapi elvárás.

Alsóház, 1. forduló
UVSE–Kaposvári VK 12–15 (3–2, 3–4, 2–4, 4–5)

Felsőház
4. forduló
One Eger–III. Kerületi TVE 18–8 (1–1, 6–2, 4–1, 7–4)
G: Horváth Zs. 4, Kenéz 3, Owen 2, Pogonyi 2, Sóti 2, Tomori 2, Czigány, Török, Urbin, ill. Ráski 3, Fráter 2, Rajna 2, Szabó J.
Az állás: 1. FTC 36 pont (3 mérkőzés), 2. UVSE 30 pont (3), 3. BVSC 25 pont (3), 4. Eger 23 pont (4), 5. Dunaújváros 21 pont (3), 6. III. Kerület 9 pont (4)
Alsóház
3. forduló
Valdor-Szentes–GYVSE-Uni Győr 9–9 (4–4, 2–2, 1–1, 2–2) – szétlövéssel: 4–2
G: Molnár D. 2, Zöld 2, Erdélyi H., Korom, Lengyel, Rácz O., Varga V., ill. Petik 3, Rádli 2, Svec 2, Csernus, Lendvai
Az állás: 1. Győr 7 pont (3), 2. KSI 6 pont (2), 3. Szentes 5 pont (3), 4. Szeged 3 pont (2), 5. SE OSC 0 pont (17–28, 2), 6. Tatabánya 0 pont (7–23, 2)
Mol ob I, nők

 

 

