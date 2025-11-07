Vb 2026: megvan, mikor tartják a pótselejtező sorsolását

A nemzetközi szövetség pénteki bejelentése szerint az esemény 13 órakor kezdődik.
A 48 helyből csak négy talál gazdára az európai és kettő az interkontinentális pótselejtező során, a mérkőzéseket március 26. és 31. között rendezik meg. Európában a rájátszás négycsapatos tornákból áll, elődöntőkkel és egy döntővel, mindegyik párharc egy mérkőzésen dől el. A selejtezősorozat 12 második helyezettje és a Nemzetek Ligája legjobb csoportgyőztesei vesznek részt rajta.
Vb 2026: az Európai zóna selejtezője
A magyar válogatottnak – amely jövő csütörtökön Örményországban játszik, vasárnap pedig Írországot fogadja – jelenleg öt pontja van, és a pótselejtezőt érő második helyen áll.
A jövő nyári világbajnokságot Kanadában, Mexikóban és az Egyesült Államokban rendezik. A csoportkör sorsolását december 5-én, a washingtoni Kennedy Centerben tartják.
A magyar válogatott kerete Örményország és Írország ellen
Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)
Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC), Redzic Damir (Dunaszerdahelyi AC – Szlovákia)
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
AZ F-CSOPORT HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI
5. FORDULÓ
November 13.
18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG
20.45: Írország–Portugália
6. FORDULÓ
November 16.
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország
15.00: Portugália–Örményország
|AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Portugália
4
3
1
–
11–4
+7
10
|2. MAGYARORSZÁG
4
1
2
1
8–7
+1
5
|3. Írország
4
1
1
2
4–5
–1
4
|4. Örményország
4
1
–
3
2–9
–7
3