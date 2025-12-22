Tizenkét évre tiltották el a bundázó kínai teniszezőt

Legközelebb 36 éves korában foghat ütőt versenyen a most 25 esztendős kínai teniszező, Pan Zsen-lung, akit mérkőzések eredményének befolyásolásáért és megvesztegetésért tizenkét évre tiltottak el. A játékos ügye tavaly novembertől datálódik, eltiltása így 2036. november 6-án jár le. A sportolót, akit 110 ezer dolláros pénzbírsággal is sújtottak, a sportág tisztasága felett őrködő testület (ITIA) büntette meg, miután a játékos bevallotta: 2024 májusa és szeptembere között öt meccsét is manipulálta, és 17 alkalommal fizetett le teniszezőket.

Pan 2024-ben érte el legjobb pozícióját a világranglistán, amikor az 1316. helyen állt.