Ökölvívás: eredményes évet zár a magyar utánpótlás

Rendhagyó év volt a magyar ökölvívásban 2025, március elsején ugyanis a hazai szövetség az új világszövetség, vagyis a World Boxing tagja lett, úgy is fogalmazhatnánk, maradt az olimpia felé vezető útvonalon, ugyanis pár héttel később az is eldőlt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság kongresszusán a szervezet végrehajtó testületének javaslatára, hogy a boksz marad az ötkarikás programban. Ekkortájt az European Boxing, vagyis az európai szövetség is megalakult, amelynek égisze alatt aztán az esztendő második felében sorra érkeztek a korosztályos világversenyek, pontosabban Európa-bajnokságok.

A magyar utánpótlás és a szakemberek dolgát az emlegetett változások valamelyest megnehezítették, hiszen az év közben kellett újratervezni a teljes éves felkészülési menetrendet, ez azonban a végeredményen nem látszódott, hiszen végül

mindegyik kontinensviadalon született legalább egy érme a csapatunknak.

A sort szeptemberben az U19-esek nyitották Csehországban, a sorban ez az esemény alakult magyar szemszögből a legkevésbé sikeresnek: egyedül Váradi Sándor állhatott fel a dobogóra, ő a 80 kilósok között két győzelemmel jutott be az elődöntőbe, amelyben a későbbi aranyérmes állta az útját.

Az U15-ösök októberi Európa-bajnokságán szerepelt a magyar válogatott a legnépesebb csapattal, húsz fővel, akik közül hatan is érmes helyen végeztek: Nagy Viktória (44 kg) és Varga Vivien (52 kg) egyaránt a legjobb nyolc között kezdett, így két nyert meccsel már a döntőben találta magát. Ott mindketten ukrán ellenféltől kaptak ki egyhangú pontozással, de eredményük értékét növeli, hogy elsőéves U15-ösként nyertek Európa-bajnoki ezüstérmet. Bronzérmet Toldi Lia (57 kg), Nagy Ruben (50 kg), Pankovics Bohdan (57 kg) és Károly Bence (70 kg) nyakába akasztottak.

A november a várva várt hazai rendezű U23-as Eb-ről szólt: Budapesten, a BOK-csarnokban három magyar is bejutott a döntőbe, közülük Gémes Levente (75 kg) és Szira Zsófia (+80 kg) is megnyerte a súlycsoportját, előbbi négy, utóbbi két győztes meccsel. Szeleczki Lilla (48 kg) szoros összecsapáson kapott ki a fináléban, megosztott pontozással.

„Hosszú, kemény munka előzte meg az Eb-t, az utóbbi években a sérülések sem kerültek el, rögös út vezetett idáig, kéztöréssel is meg kellett küzdenem. Most, ahogy beszélünk, kezd el tudatosodni bennem, fogom fel, mi is történt, fokozatosan ülepszik le, mit jelent ez az aranyérem” – mondta Gémes a honlapunknak a siker után.

Konkoli Gyula edző és Czifra István Forrás: MÖSZ

A sort pedig decemberben az U17-esek kontinensviadala zárta, Németországban is született magyar arany: Czifra István (63 kg) sorrendben grúz, francia, német, majd ukrán ellenfelet győzött le, az utóbbi már a döntőbe jutást jelentette, a fináléban pedig a román bokszolót egyhangú pontozással verte, és szerezte meg a korosztály Európa-bajnoki címét. Ketten ezüstérmet ünnepelhettek: Bodnár Krisztina két, Kiss Zsófia három nyertes meccsel jutott be a döntőbe, előbbi ukrán, utóbbi angol bunyóstól kapott ki. Az egyetlen bronzérmesünkről sem szabad megfeledkezni, Domján Alex a litván és a horvát riválisát is magabiztosan verte, az azeri elleni elődöntőben viszont betegség miatt nem tudott kiállni, így be kellett érnie a harmadik hellyel.

(Kiemelt képünkön: Gémes Levente Forrás: MÖSZ)