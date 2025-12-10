Nemzeti Sportrádió

Női kosárlabda Euroliga: a DVTK a tizenkettedik az erősorrendben

Vágólapra másolva!
2025.12.10. 09:43
null
Fotó: Facebook/DVTK Kosárlabda
Címkék
Valencia sorsolás DVTK Huntherm Fenerbahce kosárlabda Basket Landes Zaragoza Venezia női kosárlabda Euroliga
A DVTK Hun-Therm a 12., utolsó helyen áll a női kosárlabda Euroliga erősorrendjében a második csoportkör előtt, amelyben a borsodiak a Fenerbahcéval, a Valenciával, a Zaragozával, a Basket Landes-dal és a Veneziával kerültek egy hatosba.

A nemzetközi szövetség (FIBA) által közzétett rangsor a csapatok eddigi teljesítményét vette alapul. Mint a FIBA szakírója kifejtette, a magyar bajnoki ezüstérmes miskolciak az előző idényekhez képest felemás szezont futnak, és mindössze 1/5-ös győzelmi mérleggel, csoportharmadikként jutottak tovább az első szakaszból. A diósgyőriek számára így „lehetetlen küldetésnek” tűnik a hatos döntőbe jutás, mivel a keretük kevésbé minőségi a riválisokhoz képest, de néhány meglepetésre képesek lehetnek az elemzés szerint.

A lista élén a veretlen Fenerbahce áll, második pedig a Juhász Dorkával felálló, szintén török Galatasaray, amely ugyancsak százszázalékos mérleggel büszkélkedhet.

A DVTK – amely a selejtezőből jutott főtáblára – a második csoportkörben a Fenerbahcével, a spanyol Valenciával és Zaragozával, a francia Basket Landes-dal és az olasz Veneziával alkotja az F jelű hatost, előbbi két gárda ellen pedig továbbviszi a korábbi eredményeit. A szerda (ma) esti nyitányon Völgyi Péter vezetőedző együttese a Landes csapatát fogadja. Az új csoportok első két-két helyezettje közvetlenül az elődöntőbe jut, míg a harmadikok és negyedikek negyeddöntőt vívnak majd.

A magyar bajnok Sopron Basket nyeretlenül zárta az Euroliga első szakaszát, és csoportjának sereghajtójaként eggyel lejjebb, az Európa-kupába került át. Ott a török Besiktassal csap össze a rájátszásban, az első mérkőzésre csütörtökön kerül sor Isztambulban.

NŐI EUROLIGA, MÁSODIK CSOPORTKÖR
F-CSOPORT, 1. FORDULÓ
18.00: DVTK Hun-Therm–Basket Landes (francia)

 

Valencia sorsolás DVTK Huntherm Fenerbahce kosárlabda Basket Landes Zaragoza Venezia női kosárlabda Euroliga
Legfrissebb hírek

La Liga: feszült hangulatú meccsen ikszelt egymással a Valencia és a Sevilla

Spanyol labdarúgás
2025.12.07. 18:16

Király-kupa: negyedosztályú csapat ejtette ki az Espanyolt

Spanyol labdarúgás
2025.12.04. 23:49

Vb 2026: világsztárok tennék emlékezetessé a csoportok sorsolását

Foci vb 2026
2025.12.04. 13:54

A Napoli tizenegyesekkel, az Atalanta és az Inter kiütéssel jutott be a nyolc közé az Olasz Kupában

Olasz labdarúgás
2025.12.03. 23:05

Talán senkit sem lepett meg: ikszelt egymással a Rayo és a Valencia

Spanyol labdarúgás
2025.12.01. 23:04

Vb 2026: az irániak nem utaznak el a sorsolásra

Foci vb 2026
2025.11.28. 12:07

A Galatasaraytól is kikapott, nyeretlenül zárta szereplését az Euroligában a Sopron Basket

Kosárlabda
2025.11.26. 20:05

Hugo Duro ollózós gólja döntött – a Valencia nyerte a Turia-parti derbit

Spanyol labdarúgás
2025.11.21. 23:09
Ezek is érdekelhetik