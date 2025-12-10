Női kosárlabda Euroliga: a DVTK a tizenkettedik az erősorrendben

A nemzetközi szövetség (FIBA) által közzétett rangsor a csapatok eddigi teljesítményét vette alapul. Mint a FIBA szakírója kifejtette, a magyar bajnoki ezüstérmes miskolciak az előző idényekhez képest felemás szezont futnak, és mindössze 1/5-ös győzelmi mérleggel, csoportharmadikként jutottak tovább az első szakaszból. A diósgyőriek számára így „lehetetlen küldetésnek” tűnik a hatos döntőbe jutás, mivel a keretük kevésbé minőségi a riválisokhoz képest, de néhány meglepetésre képesek lehetnek az elemzés szerint.

A lista élén a veretlen Fenerbahce áll, második pedig a Juhász Dorkával felálló, szintén török Galatasaray, amely ugyancsak százszázalékos mérleggel büszkélkedhet.

A DVTK – amely a selejtezőből jutott főtáblára – a második csoportkörben a Fenerbahcével, a spanyol Valenciával és Zaragozával, a francia Basket Landes-dal és az olasz Veneziával alkotja az F jelű hatost, előbbi két gárda ellen pedig továbbviszi a korábbi eredményeit. A szerda (ma) esti nyitányon Völgyi Péter vezetőedző együttese a Landes csapatát fogadja. Az új csoportok első két-két helyezettje közvetlenül az elődöntőbe jut, míg a harmadikok és negyedikek negyeddöntőt vívnak majd.

A magyar bajnok Sopron Basket nyeretlenül zárta az Euroliga első szakaszát, és csoportjának sereghajtójaként eggyel lejjebb, az Európa-kupába került át. Ott a török Besiktassal csap össze a rájátszásban, az első mérkőzésre csütörtökön kerül sor Isztambulban.

NŐI EUROLIGA, MÁSODIK CSOPORTKÖR

F-CSOPORT, 1. FORDULÓ

18.00: DVTK Hun-Therm–Basket Landes (francia)