Nemzeti Sportrádió

Vb-selejtezők: a Nicaragua elleni győzelmével a csoport élére ugrott Haiti

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.10.10. 06:54
null
Haiti megszerezte első győzelmét a csoportban (Fotó: AFP)
Címkék
CONCACAF-zóna vb-selejtezők CONCACAF
Két mérkőzést rendeztek magyar idő szerint pénteken hajnalban a közép-amerikai és a karibi labdarúgó-válogatottakat tömörítő CONCACAF-zóna világbajnoki selejtezőjében.

A C-csoportban a forduló előtt még nyeretlenül álló nicaraguai válogatott egyáltalán nem tudta megnehezíteni Haiti dolgát: a vendégek idegenben nyertek 3–0-ra, és két döntetlen után megszerezték az első győzelmüket a négyesben – ennek köszönhetően pedig rögtön a csoport élére is álltak.

A csoport másik meccsén nem született gól: a két korábbi világbajnoki-résztvevő rangadóján Honduras odahaza gól nélküli döntetlen játszott Costa Ricával.

Az A-csoportban a Suriname-Guatemala összecsapást magyar idő szerint ma (pénteken) este 11-től rendezik, a suriname-i keretben megtalálható az Újpest légiósa, Gleofilo Vlijter is.

CONCACAF-ZÓNA
3. KÖR, 3. FORDULÓ
C-CSOPORT
Nicaragua–Haiti 0–3
Honduras–Costa Rica 0–0

A csoport állása: 1. Haiti 5 pont, 2. Honduras 5, 3. Costa Rica 3, Nicaragua 1

 

CONCACAF-zóna vb-selejtezők CONCACAF
Legfrissebb hírek

Vb-selejtezők: az osztrákok tíz gólt rámoltak be San Marinónak, Modricék ikszeltek a csehekkel

Foci vb 2026
21 órája

Dean Huijsen kikerült a spanyol válogatott keretéből – hivatalos

Spanyol labdarúgás
2025.10.08. 13:51

Dibusz: Ugyanarról a sérülésről van szó, ami az írek elleni meccsen jelentkezett

Magyar válogatott
2025.10.07. 08:59

Új játékost hívott be a magyarok ellen készülő keretbe az örmény kapitány

Foci vb 2026
2025.10.06. 15:58

Újonc váltja a Chelsea csapatkapitányát az angol válogatottban – hivatalos

Angol labdarúgás
2025.10.06. 13:09

Vb 2026: pontlevonással büntették Dél-Afrikát, történelmi esélyt kapott Benin a kijutásra

Foci vb 2026
2025.09.29. 17:32

Varga és Orbán kiemelkedett, Styles lett a meglepetésember – válogatott statisztikák

Magyar válogatott
2025.09.16. 10:32

„Elképesztő légkörben, fantasztikus stadionban játszottunk” – portugál vélemények a magyarok elleni siker után

Magyar válogatott
2025.09.10. 10:48
Ezek is érdekelhetik