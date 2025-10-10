Vb-selejtezők: a Nicaragua elleni győzelmével a csoport élére ugrott Haiti

A C-csoportban a forduló előtt még nyeretlenül álló nicaraguai válogatott egyáltalán nem tudta megnehezíteni Haiti dolgát: a vendégek idegenben nyertek 3–0-ra, és két döntetlen után megszerezték az első győzelmüket a négyesben – ennek köszönhetően pedig rögtön a csoport élére is álltak.

A csoport másik meccsén nem született gól: a két korábbi világbajnoki-résztvevő rangadóján Honduras odahaza gól nélküli döntetlen játszott Costa Ricával.

Az A-csoportban a Suriname-Guatemala összecsapást magyar idő szerint ma (pénteken) este 11-től rendezik, a suriname-i keretben megtalálható az Újpest légiósa, Gleofilo Vlijter is.

CONCACAF-ZÓNA

3. KÖR, 3. FORDULÓ

C-CSOPORT

Nicaragua–Haiti 0–3

Honduras–Costa Rica 0–0

A csoport állása: 1. Haiti 5 pont, 2. Honduras 5, 3. Costa Rica 3, Nicaragua 1