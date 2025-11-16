Nemzeti Sportrádió

Vb-selejtezők: Advocaat kihagyja Curacao sorsdöntő meccsét

2025.11.16. 11:46
Dick Advocaat (Fotó: Getty Images)
Dick Advocaat szövetségi kapitány családi okok miatt nem lesz ott a curacaói labdarúgó-válogatott sorsdöntő világbajnoki selejtezőjén szerdán Jamaicában.

A körülbelül 150 ezer lakosú Curacao válogatottja története legnagyobb sikerének küszöbén áll az észak- és közép-amerikai, valamint karibi térség (CONCACAF) selejtezősorozatában: az utolsó fordulóban a Jamaica elleni idegenbeli mérkőzésen a döntetlen is elég számára, hogy első alkalommal kijusson a világbajnokságra. A Venezuela partjainál fekvő szigetország legénységének azonban nem lesz könnyű dolga: a sorsdöntő meccset kapitánya, Dick Advocaat nélkül kell megvívnia, aki családi okok miatt nem lesz ott a találkozón.

„Nagyon nehéz itt hagyni a fiúkat. Nehéz szívvel hoztam meg a döntést, de a család fontosabb, mint a futball. Hollandiából is szoros kapcsolatban leszek a szakmai stábbal, és teljes mértékben megbízom a csapatban” – mondta a 78 éves edző a Voetbal International magazinnak.

Az ország labdarúgó-szövetsége közleményt adott ki, amelyben megértéséről és támogatásáról biztosította a szakvezetőt. Advocaat korábban három időszakban irányította a holland válogatottat, de volt kapitány Dél-Koreában, Belgiumban és Oroszországban is.

 

