Vb-selejtezők: Mbappé megsérült, visszatért Madridba

A francia szövetség tájékoztatása szerint a remek formában futballozó támadó jobb bokája sérült meg, emiatt már el is hagyta a válogatott edzőtáborát, és visszatért Madridba, ahol majd elvégzik rajta az orvosi vizsgálatokat. Így biztos, hogy Mbappé nem léphet pályára Franciaország utolsó világbajnoki-selejtezőjén, Azerbajdzsán ellen.

Ennek a találkozónak egyébként már nem is lesz tétje, a franciák ugyanis csütörtökön 4–0-ra legyőzték Ukrajnát, így biztosították helyüket a 2026-os világbajnokságon. Ezen a meccsen Mbappé két gólt is szerzett.

A szövetség közleményében kitért arra is, hogy Manu Koné és Eduardo Camavinga ugyancsak elhagyja a válogatott edzőtáborát. A Roma játékosa eltiltás miatt amúgy sem léphetne pályára Azerbajdzsán ellen, a Real Madrid középpályása pedig combhajlítóizom-sérülés miatt tér vissza Mbappéhoz hasonlóan a spanyol fővárosba.