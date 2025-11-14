Nemzeti Sportrádió

Hét percig tartott a feröeri álom, Turi Géza Dávid góljára hárommal válaszoltak a horvátok, s kijutottak a vb-re

M. B.M. B.
2025.11.14. 22:49
null
Itt még a feröeriek örülhettek, Turi Géza Dávid (a kép bal szélén) góljával még ők vezettek (Fotó: Getty Images)
vb 2026 feröeri válogatott Turi Géza Dávid Horvátország Feröer Montenegró Spíler Tv vb-selejtezők horvát labdarúgó-válogatott Gibraltár horvát válogatott montenegrói válogatott gibraltári válogatott
Nem tudott csodát tenni a feröeri válogatott Horvátországban a 2026-os labdarúgó-világbajnokság L-jelű selejtezőcsoportjában. Nem borult a papírforma Gibraltár és Montenegró összecsapásán sem.

A fiumei (Rijeka) mérkőzés a papírformának megfelelően horvát fölényt hozott, ezzel szemben a 16. percben szinte a semmiből jött a szenzáció: Turi Géza Dávid megpattanó lövése kifogott Livakovicon, vezetést szerzett Feröer, s ideiglenesen megelőzte az ebben a fordulóban pihenő cseheket a tabellán. Az eufória hét percig tartott vendégoldalon, ekkor ugyanis jött Josko Gvardiol, s vérbeli csatárokat idéző mozdulattal lőtt az ötös sarkáról a bal alsóba. A fordulás után a fordítás is összejött délnyugati szomszédunknak, Stanisic remek ütemű ívelését Petar Musa értékesítette. A 70. percben minden kérdés eldőlt: Ivan Perisic bal szélről érkező beadását Nikola Vlasic pofozta a kapuba. Zlatko Dalic együttese így matematikailag is bebiztosította a jövő évi világbajnokságra való kijutást, míg Csehország már biztosan ott lesz a pótselejtezőn, miután Feröernek ez volt az utolsó mérkőzése. 3–1

A csoport másik meccsén Gibraltár is meglepetést okozott azzal, hogy Liam Jessop révén egy szép akció végén vezetést szerzett Montenegró ellen.  A balkáni együttest felrázta a kapott gól, s míg Vaszilije Adzsics akcióból, addig Nikola Krsztovics tizenegyesből talált be, megszerezve a továbbjutás szempontjából már lényegtelen pontokat csapatának. 1–2

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
L-CSOPORT
Gibraltár–Montenegró 1–2 (Jessop 20., ill. Adzsics 33., Krsztovics 42. – 11-esből)
Horvátország–Feröer 3–1 (Gvardiol 23., Musa 57., Vlasic 70., ill. Turi 16.)

A 10. (UTOLSÓ) FORDULÓ PROGRAMJA
2025. november 17.
20.45: Csehország–Gibraltár
20.45: Montenegró–Horvátország

AZ L-CSOPORT ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

P

1. Horvátország

6

1

23–2

+21 

19

2. Csehország

4

1

2

12–8

+4 

13

3. Feröer

4

4

11–9

+2 

12

4. Montenegró

3

4

6–14

–8 

9

5. Gibraltár

7

3–22

–19 

0

 

 

