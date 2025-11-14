Hét percig tartott a feröeri álom, Turi Géza Dávid góljára hárommal válaszoltak a horvátok, s kijutottak a vb-re
A fiumei (Rijeka) mérkőzés a papírformának megfelelően horvát fölényt hozott, ezzel szemben a 16. percben szinte a semmiből jött a szenzáció: Turi Géza Dávid megpattanó lövése kifogott Livakovicon, vezetést szerzett Feröer, s ideiglenesen megelőzte az ebben a fordulóban pihenő cseheket a tabellán. Az eufória hét percig tartott vendégoldalon, ekkor ugyanis jött Josko Gvardiol, s vérbeli csatárokat idéző mozdulattal lőtt az ötös sarkáról a bal alsóba. A fordulás után a fordítás is összejött délnyugati szomszédunknak, Stanisic remek ütemű ívelését Petar Musa értékesítette. A 70. percben minden kérdés eldőlt: Ivan Perisic bal szélről érkező beadását Nikola Vlasic pofozta a kapuba. Zlatko Dalic együttese így matematikailag is bebiztosította a jövő évi világbajnokságra való kijutást, míg Csehország már biztosan ott lesz a pótselejtezőn, miután Feröernek ez volt az utolsó mérkőzése. 3–1
A csoport másik meccsén Gibraltár is meglepetést okozott azzal, hogy Liam Jessop révén egy szép akció végén vezetést szerzett Montenegró ellen. A balkáni együttest felrázta a kapott gól, s míg Vaszilije Adzsics akcióból, addig Nikola Krsztovics tizenegyesből talált be, megszerezve a továbbjutás szempontjából már lényegtelen pontokat csapatának. 1–2
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
L-CSOPORT
Gibraltár–Montenegró 1–2 (Jessop 20., ill. Adzsics 33., Krsztovics 42. – 11-esből)
Horvátország–Feröer 3–1 (Gvardiol 23., Musa 57., Vlasic 70., ill. Turi 16.)
A 10. (UTOLSÓ) FORDULÓ PROGRAMJA
2025. november 17.
20.45: Csehország–Gibraltár
20.45: Montenegró–Horvátország
|AZ L-CSOPORT ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Horvátország
7
6
1
–
23–2
+21
19
|2. Csehország
7
4
1
2
12–8
+4
13
|3. Feröer
8
4
–
4
11–9
+2
12
|4. Montenegró
7
3
–
4
6–14
–8
9
|5. Gibraltár
7
–
–
7
3–22
–19
0