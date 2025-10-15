A BL lenne a minta – az UEFA a svájci rendszerű selejtezősorozat bevezetését mérlegeli

Az UEFA nemcsak a selejtezősorozatok megvariálásának lehetőségét vizsgálja, de nem tartja elképzelhetetlennek azt sem, hogy a válogatott szünetek számában, hosszában is változás álljon be a munkacsoport majdani javaslatai alapján. Aggályok merültek fel amiatt, hogy a jelenlegi vb- és Eb-selejtezősorozat nem elég izgalmas a nézőknek és a mérkőzéseket közvetítő társaságoknak.

A Times írása szerint az UEFA 55 tagszövetségének főtitkárai nemrég találkoztak Spanyolországban, ahol tudatta velük a szervezet, hogy már létre is hoztak egy ezzel a kérdéskörrel foglalkozó munkacsoportot – amelynek elnöke a francia szövetség elnöke, Philippe Diallo lett, és 28 tagja van.

„Nem hinném, hogy maga az Európa-bajnokság változna, de talán a selejtezősorozat másmilyen lehet a jövőben. Több mérkőzés nem lesz, csak izgalmasabb formátum. Legalábbis ezen gondolkodunk most, hogy ezt hogyan lehetne összehozni” – mondta az UEFA elnöke, Aleksander Ceferin.

Persze abban, hogy vizsgálja az izgalmasabbá tétel lehetőségét az UEFA, nincs semmi újdonság, ám az már korábban eldőlt, hogy a jelenlegi öt – márciusi, júniusi, szeptemberi, októberi és novemberi – válogatott szünetet jövőre négyre csökkentik, mégpedig a szeptemberi és az októberi szünetek összevonásával, így ezen időszakban a mostani kettő-kettő helyett négy mérkőzést játszhatnának majd a válogatottak.

A Sky Sports eközben arról számolt be, hogy az európai szövetségnél az egyik lehetséges megoldásnak a svájci rendszerű selejtezősorozat bevezetését tartják – nagyjából ugyanazt a rendszert alkalmaznák válogatott szinten, amelyet az európai kupaküzdelmekben is bevezettek az előző idényben. Vagyis a mai értelemben vett selejtezőcsoportok megszűnnének, a válogatottak mindegyike azonos számú mérkőzést játszana, különböző erősségű kalapokból kapva azonos számú ellenfelet.