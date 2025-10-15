Fekvőrendőr – Malonyai Péter jegyzete
A LISSZABONI DÖNTETLEN önmagában is bravúr, méltó a kiemelt médiafigyelemre, ám az érdeklődést fokozza, hogy Portugália válogatottjának még várnia kell arra, hogy a jövő évi futball-világbajnokság biztos résztvevője legyen. Senkinek sincs kétsége afelől, hogy az lesz, várhatóan már a novemberi írországi meccs után, ám azért más otthon, hazai közönség előtt és nyilván szenvedélyes ünnepléssel, mint egy dublini szállodában távol a híveiktől. Érdeme a mi csapatunknak, hogy elhalasztotta a nagy mámort, ha úgy tetszik, fekvőrendőrként (hivatalosan: menetdinamikai- vagy forgalomcsillapító küszöbként) lassította le a portugál menetelést. Mert ne feledjük, a kvalifikáció során most veszített először pontokat Cristiano Ronaldo és társasága.
Anglia viszont nem tud botlani, két fordulóval a vége előtt százszázalékosan áll a csoportjában, s egyelőre egyedüli európaiként biztos világbajnoki résztvevő. A csapat hat meccsen van túl, 18 gólt szerzett és egyet sem kapott, ez még úgy is elismerésre méltó, hogy az ellenfelek (Albánia, Andorra, Szerbia, Lettország) enyhén szólva sem legyőzhetetlenek. Anglia számára semmiképpen. Így aztán az alapító atyák tekintélyes utódai elmondhatják, hogy 1998 óta valamennyi világbajnokságon ott voltak, lesznek. A háttérben suttogók (miért éppen ott ne lennének?) csóválják a fejüket, hogy ezzel éppen egy német, a szövetségi kapitány Thomas Tuchel rangját is növelik.
A spanyolok is száguldanak, mind a négy meccsüket megnyerték, 15 gólt szerezve egyet sem kaptak, ráadásul Törökországot idegenben verték meg 6–0-ra, láthatóan nem tűrnek ellentmondást. Akárcsak a 2010-es vb selejtezőjében, akkor tíz meccsből tízet nyertek meg, s rá egy évre a világbajnokságot is Dél-Afrikában.
Mindez persze Európa, a többi földrész előrébb tart egy biztos résztvevőnél. A három rendező (Egyesült Államok, Kanada, Mexikó) mellett Afrikából kilenc, Ázsiából nyolc, Dél-Amerikából hat válogatott már tervezhet 2026-ra. Óceániából is megvan az egyetlen jogosult. Tehát már csak (csak?) húsz hely kiadó.
Visszatérve Lisszabonra, ha nincs Szoboszlai Dominik gólja és vele a 2–2, Portugália a hetedik egymást követő világbajnokságára juthatott volna ki már most.
Fekvőrendőrként bizonyított a csapatunk, legközelebb száguldásból kell vizsgáznia.
