Fekvőrendőr – Malonyai Péter jegyzete

A LISSZABONI DÖNTETLEN önmagában is bravúr, méltó a kiemelt médiafigyelemre, ám az érdeklődést fokozza, hogy Portugália válogatottjának még várnia kell arra, hogy a jövő évi futball-világbajnokság biztos résztvevője legyen. Senkinek sincs kétsége afelől, hogy az lesz, várhatóan már a novemberi írországi meccs után, ám azért más otthon, hazai közönség előtt és nyilván szenvedélyes ünnepléssel, mint egy dublini szállodában távol a híveiktől. Érdeme a mi csapatunknak, hogy elhalasztotta a nagy mámort, ha úgy tetszik, fekvőrendőrként (hivatalosan: menetdinamikai- vagy forgalomcsillapító küszöbként) lassította le a portugál menetelést. Mert ne feledjük, a kvalifikáció során most veszített először pontokat Cristiano Ronaldo és társasága.

Anglia viszont nem tud botlani, két fordulóval a vége előtt százszázalékosan áll a csoportjában, s egyelőre egyedüli európaiként biztos világbajnoki résztvevő. A csapat hat meccsen van túl, 18 gólt szerzett és egyet sem kapott, ez még úgy is elismerésre méltó, hogy az ellenfelek (Albánia, Andorra, Szerbia, Lett­ország) enyhén szólva sem legyőzhetetlenek. Anglia számára semmiképpen. Így aztán az alapító atyák tekintélyes utódai elmondhatják, hogy 1998 óta valamennyi világbajnokságon ott voltak, lesznek. A háttérben suttogók (miért éppen ott ne lennének?) csóválják a fejüket, hogy ezzel éppen egy német, a szövetségi kapitány Thomas Tuchel rangját is növelik.

A spanyolok is száguldanak, mind a négy meccsüket megnyerték, 15 gólt szerezve egyet sem kaptak, ráadásul Törökországot idegenben verték meg 6–0-ra, láthatóan nem tűrnek ellentmondást. Akárcsak a 2010-es vb selejtezőjében, akkor tíz meccsből tízet nyertek meg, s rá egy évre a világbajnokságot is Dél-Afrikában.

Mindez persze Európa, a többi földrész előrébb tart egy biztos résztvevőnél. A három rendező (Egyesült Államok, Kanada, Mexikó) mellett Afrikából kilenc, Ázsiából nyolc, Dél-Amerikából hat válogatott már tervezhet 2026-ra. Óceániából is megvan az egyetlen jogosult. Tehát már csak (csak?) húsz hely kiadó.

Visszatérve Lisszabonra, ha nincs Szoboszlai Dominik gólja és vele a 2–2, Portugália a hetedik egymást követő világbajnokságára juthatott volna ki már most.

Fekvőrendőrként bizonyított a csapatunk, legközelebb száguldásból kell vizsgáznia.

