Nemzeti Sportrádió

Hosszabbított centerével a Puskás Akadémia

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2025.10.17. 15:21
null
Lamin Colley (balra) 2028-ig írt alá Puskás Akadémiához (Fotó: Getty Images)
Címkék
Puskás Akadémia FC Lamin Colley szerződéshosszabbítás
Hároméves szerződést írt alá a Puskás Akadémiával a nyolcvanhárom eddigi magyar bajnoki mérkőzésén huszonegy gólt szerző gambiai középcsatár, Lamin Colley.

Kulcsemberével hosszabbított a Puskás Akadémia FC: további három évre elkötelezte magát a Hornyák Zsolt irányította csapathoz Lamine Colley – a hír pénteken jelent meg a klub honlapján. A gambiai középcsatárt 2022 nyarán a szlovén FC Kopertől igazolták a felcsútiak, azóta kereken 100 tétmérkőzésen lépett pályára a klub színeiben, s 25 gól, valamint 16 gólpassz fűződik a nevéhez. 

Colley az NB I-ben 83 találkozón 21-szer volt eredményes, a Magyar Kupában 10 meccsen kétszer, hét Konferencialiga-selejtezőjén ugyanennyiszer vette be az ellenfelek kapuját. A támadó a mostani idényben négy gólnál jár: a bajnokságban az első fordulóban a Kazincbarcika, a Kl-ben az Arisz Limasszol ellen duplázott.

 

Puskás Akadémia FC Lamin Colley szerződéshosszabbítás
Legfrissebb hírek

Vb-selejtező: hosszabbított a koszovóiak kapitánya

Foci vb 2026
3 órája

Tóth Balázs és Pécsi Ármin korábbi kapusedzője szerint a jó kiválasztás a kulcs

Légiósok
Tegnap, 17:35

Férfi kézi: új szerződést ír alá a Veszprém egyik legjobbja – sajtóhír

Kézilabda
2025.10.14. 12:11

Női kézi: hosszabbított másodedzőjével az ETO

Kézilabda
2025.10.13. 13:08

Tóth Zita alpesi síző 2030-ig hosszabbított a Vasassal

Téli sportok
2025.10.03. 12:25

Újabb hosszabbítás az Arsenalnál, Saliba is aláírt – hivatalos

Angol labdarúgás
2025.09.30. 11:43

Új szerződést írt alá a Man. City berobbanó akadémistája

Angol labdarúgás
2025.09.26. 19:21

NS-infó: a Liverpool jelezte, hosszabbítana Szoboszlaival – még ebben az idényben

Angol labdarúgás
2025.09.23. 11:55
Ezek is érdekelhetik