Hosszabbított centerével a Puskás Akadémia

Kulcsemberével hosszabbított a Puskás Akadémia FC: további három évre elkötelezte magát a Hornyák Zsolt irányította csapathoz Lamine Colley – a hír pénteken jelent meg a klub honlapján. A gambiai középcsatárt 2022 nyarán a szlovén FC Kopertől igazolták a felcsútiak, azóta kereken 100 tétmérkőzésen lépett pályára a klub színeiben, s 25 gól, valamint 16 gólpassz fűződik a nevéhez.

Colley az NB I-ben 83 találkozón 21-szer volt eredményes, a Magyar Kupában 10 meccsen kétszer, hét Konferencialiga-selejtezőjén ugyanennyiszer vette be az ellenfelek kapuját. A támadó a mostani idényben négy gólnál jár: a bajnokságban az első fordulóban a Kazincbarcika, a Kl-ben az Arisz Limasszol ellen duplázott.