Vb-selejtező: az Atlético egykori játékosa irányítja a szerbeket – hivatalos

2025.10.30. 14:30
Veljko Paunovics legutóbb a Real Oviedót irányította (Fotó: Getty Images)
A Szerb Labdarúgó-szövetség hivatalosan bejelentette, hogy Veljko Paunovics veszi át a férfiválogatott irányítását a 2026-os világbajnokságra vezető selejtezősorozat hátralévő mérkőzéseire.

A csütörtöki döntést a szerb szövetség azzal indokolta, hogy még mindig van esély a továbbjutásra, és Veljko Paunovics személyében olyan szakember érkezik, aki maximális elhivatottsággal vállalta a feladatot. A tréner a soron következő két mérkőzésen, Anglia és Lettország ellen vezeti majd a csapatot.

A szerb szövetség főtitkára, Branko Radujko kiemelte, hogy Paunovics azonnal igent mondott a felkérésre, és nem a szerződés vagy az anyagi feltételek érdekelték, hanem az, hogy segíthessen a válogatottnak ebben a kritikus időszakban.

„Veljko Paunovics az első perctől kezdve világossá tette, hogy a válogatott érdekeit helyezi mindenek elé. Minden energiáját a közelgő meccsekre akarja összpontosítani, és addig küzd, amíg a legkisebb esély is él a sikerre. Bízunk benne, hogy érkezése új lendületet ad a játékosoknak, és javítja a csapat hangulatát” – mondta Radujko.


A szövetség hangsúlyozta, hogy a két novemberi találkozó eredménye nem befolyásolja Paunovics jövőjét, a hosszabb távú együttműködésről csak a selejtezők lezárulta után egyeztetnek.

A szerb válogatott november 13-án Londonban lép pályára Anglia ellen, majd november 16-án Lettországot fogadja.

Paunovics neve jól ismert a szerb futballban: tíz évvel ezelőtt ő vezette az U20-as válogatottat világbajnoki címig, ami az ország egyik legnagyobb utánpótlássikere volt. Most hasonló elszántsággal tér vissza, hogy újra győztes mentalitást építsen a nemzeti csapatban.

      
A K-CSOPORT ÁLLÁSA
1. Anglia

6

6

18–0

+18

18

2. Albánia

6

3

2

1

6–3

+3

11

3. Szerbia

6

3

1

2

7–7

0

10

4. Lettország

7

1

2

4

4–13

–9

5

5. Andorra

7

1

6

3–15

–12

1

 

 

