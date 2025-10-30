Vb-selejtező: az Atlético egykori játékosa irányítja a szerbeket – hivatalos
A csütörtöki döntést a szerb szövetség azzal indokolta, hogy még mindig van esély a továbbjutásra, és Veljko Paunovics személyében olyan szakember érkezik, aki maximális elhivatottsággal vállalta a feladatot. A tréner a soron következő két mérkőzésen, Anglia és Lettország ellen vezeti majd a csapatot.
A szerb szövetség főtitkára, Branko Radujko kiemelte, hogy Paunovics azonnal igent mondott a felkérésre, és nem a szerződés vagy az anyagi feltételek érdekelték, hanem az, hogy segíthessen a válogatottnak ebben a kritikus időszakban.
„Veljko Paunovics az első perctől kezdve világossá tette, hogy a válogatott érdekeit helyezi mindenek elé. Minden energiáját a közelgő meccsekre akarja összpontosítani, és addig küzd, amíg a legkisebb esély is él a sikerre. Bízunk benne, hogy érkezése új lendületet ad a játékosoknak, és javítja a csapat hangulatát” – mondta Radujko.
A szövetség hangsúlyozta, hogy a két novemberi találkozó eredménye nem befolyásolja Paunovics jövőjét, a hosszabb távú együttműködésről csak a selejtezők lezárulta után egyeztetnek.
A szerb válogatott november 13-án Londonban lép pályára Anglia ellen, majd november 16-án Lettországot fogadja.
Paunovics neve jól ismert a szerb futballban: tíz évvel ezelőtt ő vezette az U20-as válogatottat világbajnoki címig, ami az ország egyik legnagyobb utánpótlássikere volt. Most hasonló elszántsággal tér vissza, hogy újra győztes mentalitást építsen a nemzeti csapatban.
|A K-CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Anglia
6
6
–
–
18–0
+18
18
|2. Albánia
6
3
2
1
6–3
+3
11
|3. Szerbia
6
3
1
2
7–7
0
10
|4. Lettország
7
1
2
4
4–13
–9
5
|5. Andorra
7
–
1
6
3–15
–12
1