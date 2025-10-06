Nemzeti Sportrádió

Fabio Cannavaro lett az üzbég szövetségi kapitány – hivatalos

2025.10.06. 14:31
Fabio Cannavaro lett az üzbég szövetségi kapitány (Fotó: Getty Images)
Az Üzbég Labdarúgó-szövetség saját hivatalos honlapján jelentette be, hogy Fabio Cannavaro lett az új szövetségi kapitány.

A világbajnoki szereplést már kiharcoló üzbég válogatott új szövetségi kapitány Fabio Cannavaro lett, akinek kinevezését helyi idő szerint hétfő este jelentették be.

Cannavaro Timur Kapadzét váltotta a kispadon, aki januárban került a válogatott élére a szlovén Srecko Katanec helyett.

Az olasz szakember, aki játékosként 2006-ban világbajnokságot nyert az olaszokkal, 2019-ben volt először szövetségi kapitány, akkor Kínát irányította rövid ideig.

Cannavaro legutóbb a Dinamo Zagrebet irányította, de a horvát csapat vezetősége áprilisban menesztette.

