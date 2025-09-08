Nemzeti Sportrádió

„Tudta, hogy van közvetlen járat Portugáliába?” – az Eb-győztes kapitány lemondását követelik

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.09.08. 11:32
null
Fernando Santos elvárások helyett a szerződésre esküszik (Fotó: Getty Images)
Címkék
Fernando Santos szövetségi kapitány Azerbajdzsán
Nem kis veszélyben forog Fernando Santos állása az azerbajdzsáni labdarúgó-válogatott élén: az újságírók mellett már a szövetség is szeretné elérni a rutinos tréner lemondását.

Fernando Santos korábban már idő előtt távozott a lengyel válogatott és a török Besiktas kispadjáról, és úgy néz ki,  Azerbajdzsánban sem sikerül fordítania pályafutása negatív szériáján.

Az azerbajdzsáni válogatott legutóbb súlyos, 5–0-s vereséget szenvedett Izlandtól világbajnoki selejtezőn. Ez volt Santos irányításával a 11. mérkőzés, amelyből a csapat kilencet elveszített, kettőn pedig ikszelt – ezeken négy szerzett gól és 29 kapott találat a mérleg.

A kudarc után Jahangir Farajullayev, az Azerbajdzsáni Labdarúgó-szövetség főtitkára élesen bírálta a portugál szakembert:

„Nincs mit mondani, de közben nagyon is sok mindent szeretnék mondani... Ezek a srácok nem ilyen vezetést és eredményeket érdemelnek. Ha már az első perctől védekezünk egy ilyen ellenféllel szemben, az a mi problémánk. A játékrendszer rosszul lett megválasztva, az edző nem végezte el a házi feladatát. A hozzáállása az azeri futballhoz és a néphez egyszerűen helytelen. Nem kellenek nekünk gyáva futballisták, és ha az edző nem mond le, mi fogunk lépéseket tenni. Várjuk, hogy helyes döntést hozzon.”

Santos azonban a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón kijelentette: esze ágában sincs lemondani: „Szerződésem van, és azt mindig kitöltöm, ha rajtam múlik. Mindent beleadok, keményen dolgozom, hogy javítsak a csapaton, és ezt folytatni is fogom. Ez így volt mindig a karrierem során” – mondta.

A válasz nem nyerte el sem a szurkolók, sem az újságírók tetszését. Az egyik azeri riporter még azt is megkérdezte: „Tudta, hogy van közvetlen járat Portugáliába?” – utalva arra, hogy ideje lenne hazatérnie.

Mindezek után minden jel arra utal, hogy Santos – aki pályafutása legnagyobb sikerét 2016-ban érte el, amikor megnyerte az Európa-bajnokságot a portugálokkal – napjai meg vannak számlálva Azerbajdzsán szövetségi kapitányaként, a szövetség pedig hamarosan hivatalosan is döntést hozhat a jövőjéről.

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK
D-CSOPORT
1. FORDULÓ
Izland–Azerbajdzsán 5–0 (Palsson 45+2., Johannesson 47., 56., A. Gudmundsson 66., Hlynsson 73.)

 

Fernando Santos szövetségi kapitány Azerbajdzsán
Legfrissebb hírek

Olise és Mbappé volt a franciák nyerőembere Ukrajna ellen, Izland kiütötte Azerbajdzsánt

Foci vb 2026
2025.09.05. 22:35

„Mit ne szeressek ezen?” – élvezi az életet az angol exkapitány

Angol labdarúgás
2025.08.21. 10:17

Megvan az új lengyel kapitány

Minden más foci
2025.07.17. 07:36

Váratlan helyen köthet ki Southgate a két Eb-ezüst után

Minden más foci
2025.06.17. 12:11

Második meccsét is megnyerte férfiválogatottunk a röplabda Európa-ligában

Röplabda
2025.06.15. 18:19

Lemondott a lengyel szövetségi kapitány – Lewandowski reagált

Minden más foci
2025.06.12. 10:57

A két gólszerzőt látták a legjobbnak olvasóink az azeriek elleni meccsen

Magyar válogatott
2025.06.11. 13:54

Provokatív kérdést is kapott az Eb-győztes Fernando Santos a magyarok elleni meccs után – lapszemle

Magyar válogatott
2025.06.11. 08:59
Ezek is érdekelhetik