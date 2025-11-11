Chema Rodríguez: Nap mint nap agyalok azon, milyen újításokat tudnánk alkalmazni az Eb-n

A szövetségi kapitány szerint nemcsak szakmailag, hanem emberileg is fontos volt a találkozás. „Jó volt látni, hogy az edzéseken és az étkezéseken kívül is sok időt töltöttek együtt a fiúk, láthatóan baráti hangulatban” – emelte ki. Hozzátette, különösen örült annak, hogy a külföldön játszó kézilabdázók is mennyire várták a közös hetet.

Rodríguez a fiatalokra is kitért: „Arra biztattam őket, hogy mint egy kihívó bokszoló, próbálják meg kiütni a világbajnoki címvédőt, vagyis a posztjukon lévő rutinos társat. Akaratból és alázatból senkinél sem volt hiány.”

A kerethez hosszú kihagyás után Máthé Dominik is csatlakozott, akivel kapcsolatban a kapitány óvatos optimizmussal fogalmazott: „Vigyázunk rá, lehet, hogy még nem a januári Eb lesz az a verseny, amelyen meghatározó lehet, de hosszú távon nagyon számítunk rá.”

A válogatott Bécsben az Osztrák Kézilabda-szövetség 100 éves jubileumi mérkőzésén lépett pályára, amelyen győzelmet aratott. „Iker Romero barátom most debütált Ausztria kispadján. Nem voltunk túl udvariasak, mert a győzelmünkkel kicsit elrontottuk az ünnepet és az ő első meccsét is, de a sikernek természetesen örültem” – írta a szakvezető.