Chema Rodríguez: Nap mint nap agyalok azon, milyen újításokat tudnánk alkalmazni az Eb-n

2025.11.11. 14:19
Chema Rodríguez szerint jó a hangulat a játékosok között (Fotó: Árvai Károly)
magyar férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitány Chema Rodríguez
A magyar férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, Chema Rodríguez az MKSZ-es blogbejegyzésében az idény első válogatott hetéről és az osztrákok elleni bécsi győzelemről számolt be. A spanyol szakember örömmel írt a csapat hangulatáról, az új kapitány kijelöléséről, valamint a januári Európa-bajnokságra való felkészülésről is.

A kapitány kiemelte, mennyire jó érzés volt ismét együtt dolgozni a játékosokkal, hiszen a májusi, finnek elleni Eb-selejtező óta nem volt válogatott összetartás. „Nagyon jó volt találkozni a srácokkal újra, hiszen a bajnokság véghajrája, a nyári pihenő és a klubidény kezdete után most tudtunk újra együtt dolgozni”írta.

Chema Rodríguez megemlítette, hogy Lékai Máté visszavonulásával új csapatkapitányt kellett kijelölni, és nem volt kérdés, ki tölti be a szerepet. „Bánhidi Bence lett az új kapitány, tudása, tapasztalata és tekintélye miatt a srácok is messzemenőkig elfogadják” – fogalmazott.

Kézilabda
2025.10.28. 20:04

Bánhidi, Sipos és Ligetvári a férfi kézilabda-válogatott három új csapatkapitánya

Chema Rodríguez csapata már a januári Eb-re készül az osztrákok elleni meccsel.

A szövetségi kapitány szerint nemcsak szakmailag, hanem emberileg is fontos volt a találkozás. „Jó volt látni, hogy az edzéseken és az étkezéseken kívül is sok időt töltöttek együtt a fiúk, láthatóan baráti hangulatban” – emelte ki. Hozzátette, különösen örült annak, hogy a külföldön játszó kézilabdázók is mennyire várták a közös hetet.

Rodríguez a fiatalokra is kitért: „Arra biztattam őket, hogy mint egy kihívó bokszoló, próbálják meg kiütni a világbajnoki címvédőt, vagyis a posztjukon lévő rutinos társat. Akaratból és alázatból senkinél sem volt hiány.”

A kerethez hosszú kihagyás után Máthé Dominik is csatlakozott, akivel kapcsolatban a kapitány óvatos optimizmussal fogalmazott: „Vigyázunk rá, lehet, hogy még nem a januári Eb lesz az a verseny, amelyen meghatározó lehet, de hosszú távon nagyon számítunk rá.”

A válogatott Bécsben az Osztrák Kézilabda-szövetség 100 éves jubileumi mérkőzésén lépett pályára, amelyen győzelmet aratott. „Iker Romero barátom most debütált Ausztria kispadján. Nem voltunk túl udvariasak, mert a győzelmünkkel kicsit elrontottuk az ünnepet és az ő első meccsét is, de a sikernek természetesen örültem” – írta a szakvezető.

Kézilabda
2025.11.01. 19:47

Legyőzte Ausztriát felkészülési mérkőzésen a magyar férfi kézilabda-válogatott

A hazaiak a mérkőzés elején hárommal elléptek, de a mieink hamar fordítottak.

Rodríguez elégedetten értékelt: „Remek meccset játszottunk, a kapusok és a védelem munkája, valamint a dinamikus támadójáték is biztató volt. Hasonló küzdőszellemet szeretnénk mutatni januárban is.”

A kapitány hozzátette, hogy a januári Európa-bajnokságig még sok feladat vár a játékosokra és a stábtagokra egyaránt. „Nap mint nap agyalok azon, milyen újításokat tudnánk alkalmazni az Eb-n, különösen az első meccsen, a lengyelek ellen – mert az nagyban meghatározza majd a tornánkat” – zárta gondolatait Chema Rodríguez.

