„Mit ne szeressek ezen?” – élvezi az életet az angol exkapitány

Noha az angol válogatott éléről a tavalyi, Spanyolországgal szemben elveszített Európa-bajnoki döntő után távozott, s azóta nem vállalt munkát, nem tölti tétlenül napjait Gareth Southgate. Az 54 éves szakember a The Sunnak elárulta: egyelőre élvezi, hogy kikerült az elit futball taposómalmából, s jóval stresszmentesebb életet folytat, mint annak idején az angol válogatott szövetségi kapitányaként.

„Élvezem az életet, azt, hogy más tempóban élek. Elfoglalom magam, éppen egy vezetésről szóló könyvön dolgozom. Több üzleti érdekeltségem is van, és fiatal edzőkkel is dolgozom. Sokat munkálkodom azon, hogy segítsek lehetőségeket teremteni a fiataloknak, akiknek nem könnyű a dolguk manapság, s gyakran eltévesztik az irányt. Ezen kívül golfozom és padelezek – mit ne szeressek ezen?” – beszélt jelenlegi elfoglaltságairól az angol nemzeti csapatot nyolc évig vezető Southgate.

A korábbi ötvenhétszeres angol válogatott játékost természetesen az esetleges visszatérés esélyéről is kérdezte a brit bulvárlap.

„Fogalmam sincs. Pillanatnyilag nem keresek aktívan állást. De amikor 15 éve elhagytam a Middlesbrough-t, akkor sem tettem, aztán egyszer csak jött valami, és ott kötöttem ki, ahol” – fogalmazott az exkapitány.