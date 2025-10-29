Nemzeti Sportrádió

Megtalálták Sztojkovics utódját a szerb válogatottnál – sajtóhír

2025.10.29. 19:16
Sajtóhírek szerint Veljko Paunovics lesz a szerb szövetségi kapitány (Fotó: Getty Images)
A szerb sajtó információi szerint már csak órák kérdése, és a Szerb Labdarúgó-szövetség (FSS) bejelenti, hogy a jövőben Veljko Paunovics tölti be a szövetségi válogatott posztját.

Annak ellenére, hogy a Szerb Labdarúgó-szövetség és a leendő szövetségi kapitány részéről még nem történt meg a megerősítés – a Sport Klub információi szerint –, szerdán délben megszületett a megállapodás a két fél között, és a tervek szerint csütörtökön már be is jelentik, hogy az Albánia elleni 1–0-s vereség után önként lemondó Dragan Sztojkovics helyét Veljko Paunovics veszi át.

A Sport Klub úgy értesült, a szövetség végrehajtó bizottságának előzetes jóváhagyásával Branko Radujko főtitkár már egy ideje tárgyalásokat folytatott Paunoviccsal, aki a szerb sajtó szerint az egyetlen komolyan vehető jelölt volt a posztra, és a felek Madridban sikeresen meg is állapodtak a hosszú távú együttműködés végső részleteiben.

Nem hivatalos információk szerint a szövetség vezetői azt szerették volna, hogy Paunovics már a következő mérkőzéseken elfoglalja helyét a kispadon, de az edző ebbe nem ment bele, és azt kérte, hogy tiszta lappal, 2026 januárjától kezdje meg a munkát. Veljko Paunovics a 12. szerb szövetségi kapitány lesz.

Paunovics nemrég még a Real Oviedo kispadján ült, de október elején a gyenge eredmények miatt a klub szerződést bontott vele. A 48 éves tréner március végén ült le az Oviedo kispadjára, s előbb a másodosztály rájátszásába, majd azt megnyerve az élvonalba vezette a „gótokat”. Paunovics összesen 22 tétmeccsen irányította a kék mezeseket, 11 győzelem mellett négy döntetlen és hét vereség volt a mérlege.

