Vb 2026: Stopira reméli, hogy a magyar válogatott is kiharcolja a részvételt

Kijutott a Zöld-foki-szigetek a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra – a volt Vidi-védő, Stopira hathatós segítségével. A 37 éves védő szerezte csapata utolsó gólját a kvalifikációs sorozatban – az eswatini (korábbi nevén szváziföldi) együttes elleni 3–0-s győzelem alkalmával –, és érzelemdúsan élte meg ezt a pillanatot.

„Nagyon különleges volt, mert korábban már majdnem visszavonultam a válogatottságtól. De aztán több csapattársam és a kapitány is hívott, mondták, hogy szükségük van rám, még mindig hozzá tudok tenni valamit a válogatott teljesítményéhez” – emlékezett vissza az M1 aktuális csatornának nyilatkozva. Mint mondta, nemcsak neki volt különös jelentősége a gólszerzésének, hanem azoknak is – családjának, barátainak, barátnőjének –, akik követik a pályafutását.

Stopira 17 éve jut szerephez a Nyugat-Afrika partjainál fekvő szigetország válogatottjában, eddig 58 alkalommal léphetett pályára a nemzeti csapatban. A jövőjét illetően ugyanakkor nem bocsátkozott jóslatokba, egyelőre élvezni szeretné a kijutás utáni helyzetet, és igyekszik jó idényt produkálni klubcsapatában, a portugál másodosztályban szereplő Torreensében, hogy mentálisan és fizikálisan is készen álljon, ha esetleg meghívót kap a világbajnoki keretbe. Az életkorát illetően úgy fogalmazott, vannak jó páran, akik negyvenévesként is jó teljesítményre képesek nemzetközi szinten, ő pedig élesnek és fittnek érzi magát.

Beszélt arról is, hogy a világbajnoki szereplés kiharcolása az egész országnak nagy öröm volt, az otthoniak és a külföldön élők is ünnepeltek, az első vb-részvételükkel pedig talán azok is megtudnak valamit az országáról, akik korábban nem is hallottak róla.

„Megvalósítottuk az álmunkat. Hosszú utazás volt, sokat küzdöttünk, amíg eljutottunk eddig a pillanatig. Az egész ország büszke és boldog” – mondta.

Szóba került korábbi magyarországi klubja, a Fehérvár is. Stopira követi a csapat szereplését, és reméli, hogy visszajut majd az élvonalba, mint ahogy abban is, bízik, hogy a magyar válogatott is kiharcolja a világbajnoki részvételt.