Ezzel a góllal nyertünk az örmények ellen – videó

Varga Barnabás fejes góljával a magyar válogatott megszerezte a vezetést Örményország ellen a labdarúgó-vb-selejtezőn – mivel több gól már nem esett, 0–1 lett a végeredmény.

Varga gólja EURÓPAI VILÁGBAJNOK SELEJTEZŐ

F-CSOPORT, 5. FORDULÓ

ÖRMÉNYORSZÁG–MAGYARORSZÁG 0–1 (0–1)

Jereván, Vazgen Szargszjan Köztársasági Stadion, 14 247 néző. Vezette: José María Sánchez (Raúl Cabanero, Inigo Prieto) – spanyolok

ÖRMÉNYORSZÁG: Avagjan – Pilojan, Sz. Muradjan, Mkrtcsjan, Tiknizjan – Hovhanniszjan (Nalbandjan, 77.), K. Muradjan (Agaszarjan, 90.), Szpercjan – Szevikjan (Elojan, 77.), Ranos (Szerobjan, 76.), Sagojan (N. Grigorjan, 69.). Szövetségi kapitány: Jegise Melikjan

MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Nagy Zs., 86.) – Schäfer, Styles (Vitális, 71.) – Bolla (Lukács D., 61.), Szoboszlai, Sallai (Tóth A., 71.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: Varga B. (33.)