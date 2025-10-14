Nemzeti Sportrádió

„Különleges pillanat ez a függetlenség 50. évfordulóján” – a Zöld-foki-szigeteken népünnepély követte a vb-re kijutást

PATAKI GYULAPATAKI GYULA
Vágólapra másolva!
2025.10.14. 10:11
A Zöld-foki-szigetek vb-kijutással ünnepelte függetlenségének 50. évfordulóját (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 Bubista Zöld-foki-szigetek
A Zöld-foki-szigetek válogatottja hatodik afrikai csapatként jutott ki a jövő évi világbajnokságra, és természetesen hatalmas ünnepség vette kezdetét a történelmi tett után.
Foci vb 2026
16 órája

Stopira is gólt lőtt, a Zöld-foki-szigetek először jutott ki a világbajnokságra

A magyar állampolgársággal is rendelkező, korábbi Vidi-közönségkedvenc találata alakította ki a végeredményt.

A Zöld-foki-szigetek 3–0-ra legyőzte Eswatini (Szváziföld) válogatottját, ezzel történelme során először kijutott a vb-re. A végeredményt a 37 éves Stopira állította be, aki 2012 és 2023 között a Videoton játékosa volt, és magyar állampolgárságot is szerzett.

Nem véletlen, hogy hatalmas ünnepséget rendeztek, a szurkolók ellepték a pályát, a stadionon kívül pedig reggae és a helyi funana zene dallamaira táncoltak.

„Hihetetlen pillanat volt. Nincsenek szavak. Ott voltam a stadionban, és teljes szívemből szurkoltam” – idézte az AFP hírügynökség az egyik drukkert, Jorge Junior Livramentót.

Az 550 ezres Zöld-foki-szigeteknek van a legkevesebb lakosa azon afrikai országok közül, amelyek valaha világbajnokságon szerepeltek, de világviszonylatban is csak Izland előzi meg (350 ezer). 

Különleges pillanat ez a függetlenség ötvenedik évfordulóján” – nyilatkozta Pedro Leitao Brito szövetségi kapitány, művésznevén Bubista, a válogatott szövetségi kapitánya. A Zöld-foki-szigetek ugyanis 1975-ben nyerte el függetlenségét, és először a 2002-es világbajnokság selejtezőire nevezett.

„Ez hatalmas győzelem a Zöld-foki-szigetek számára, és azoknak, akik a függetlenségünkért harcoltak.”

A válogatott 2013-ban és 2023-ban is negyeddöntős volt az Afrika-kupán, és jelenleg a 70. helyen áll a világranglistán. Afrikából Algéria, Marokkó, Egyiptom, Tunézia és Ghána lesz még ott biztosan a jövő évi vb-n.

D-CSOPORT
Zöld-foki-szigetek–Eswatini 3–0
Mauritius–Líbia 0–0
Kamerun–Angola 0–0

1. Zöld-foki-szigetek1072116–  8  +823
2. Kamerun1054117–  5+1219
3. Líbia1044212–10  +216
4. Angola10262  9–  8  +112
5. Mauritius10136  7–17–10  6
6. Eswatini (Szváziföld)10037  6–19–13  3
D-CSOPORT

 

 

foci vb 2026 Bubista Zöld-foki-szigetek
Legfrissebb hírek

Ír kapitány: „Magyarországnak nagy szerencséje volt az örmények ellen”

Foci vb 2026
2 órája

Mbappé nélkül nem ment – Franciaország megbotlott Izlandon

Foci vb 2026
13 órája

A CR7-hotel Lisszabonban, ami egy múzeummal is felér

Magyar válogatott
19 órája

Két játékosára sem számíthat a portugál kapitány a mieink ellen

Foci vb 2026
23 órája

Olvasóinknál Tóth Balázs lett a mieink legjobbja Örményország ellen

Magyar válogatott
2025.10.12. 17:10

A portugál szövetségi kapitány csak a korai gólt hiányolta

Foci vb 2026
2025.10.12. 10:51

Szerb játékvezetők a magyar válogatott portugáliai selejtezőjén

Magyar válogatott
2025.10.12. 10:24

Lemondott a szerb szövetségi kapitány

Foci vb 2026
2025.10.12. 09:05
Ezek is érdekelhetik