„Különleges pillanat ez a függetlenség 50. évfordulóján” – a Zöld-foki-szigeteken népünnepély követte a vb-re kijutást

A Zöld-foki-szigetek 3–0-ra legyőzte Eswatini (Szváziföld) válogatottját, ezzel történelme során először kijutott a vb-re. A végeredményt a 37 éves Stopira állította be, aki 2012 és 2023 között a Videoton játékosa volt, és magyar állampolgárságot is szerzett.

Nem véletlen, hogy hatalmas ünnepséget rendeztek, a szurkolók ellepték a pályát, a stadionon kívül pedig reggae és a helyi funana zene dallamaira táncoltak.

„Hihetetlen pillanat volt. Nincsenek szavak. Ott voltam a stadionban, és teljes szívemből szurkoltam” – idézte az AFP hírügynökség az egyik drukkert, Jorge Junior Livramentót.

Az 550 ezres Zöld-foki-szigeteknek van a legkevesebb lakosa azon afrikai országok közül, amelyek valaha világbajnokságon szerepeltek, de világviszonylatban is csak Izland előzi meg (350 ezer).

„Különleges pillanat ez a függetlenség ötvenedik évfordulóján” – nyilatkozta Pedro Leitao Brito szövetségi kapitány, művésznevén Bubista, a válogatott szövetségi kapitánya. A Zöld-foki-szigetek ugyanis 1975-ben nyerte el függetlenségét, és először a 2002-es világbajnokság selejtezőire nevezett.

„Ez hatalmas győzelem a Zöld-foki-szigetek számára, és azoknak, akik a függetlenségünkért harcoltak.”

A válogatott 2013-ban és 2023-ban is negyeddöntős volt az Afrika-kupán, és jelenleg a 70. helyen áll a világranglistán. Afrikából Algéria, Marokkó, Egyiptom, Tunézia és Ghána lesz még ott biztosan a jövő évi vb-n.

What a moment for Cape Verde! The Blue Sharks are going to the #FIFAWorldCup 🇨🇻🦈 pic.twitter.com/S58mNhR2KT — Rooted in the Game (@rootedinthegame) October 13, 2025

D-CSOPORT

Zöld-foki-szigetek–Eswatini 3–0

Mauritius–Líbia 0–0

Kamerun–Angola 0–0