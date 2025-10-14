„Különleges pillanat ez a függetlenség 50. évfordulóján” – a Zöld-foki-szigeteken népünnepély követte a vb-re kijutást
Stopira is gólt lőtt, a Zöld-foki-szigetek először jutott ki a világbajnokságra
A Zöld-foki-szigetek 3–0-ra legyőzte Eswatini (Szváziföld) válogatottját, ezzel történelme során először kijutott a vb-re. A végeredményt a 37 éves Stopira állította be, aki 2012 és 2023 között a Videoton játékosa volt, és magyar állampolgárságot is szerzett.
Nem véletlen, hogy hatalmas ünnepséget rendeztek, a szurkolók ellepték a pályát, a stadionon kívül pedig reggae és a helyi funana zene dallamaira táncoltak.
„Hihetetlen pillanat volt. Nincsenek szavak. Ott voltam a stadionban, és teljes szívemből szurkoltam” – idézte az AFP hírügynökség az egyik drukkert, Jorge Junior Livramentót.
Az 550 ezres Zöld-foki-szigeteknek van a legkevesebb lakosa azon afrikai országok közül, amelyek valaha világbajnokságon szerepeltek, de világviszonylatban is csak Izland előzi meg (350 ezer).
„Különleges pillanat ez a függetlenség ötvenedik évfordulóján” – nyilatkozta Pedro Leitao Brito szövetségi kapitány, művésznevén Bubista, a válogatott szövetségi kapitánya. A Zöld-foki-szigetek ugyanis 1975-ben nyerte el függetlenségét, és először a 2002-es világbajnokság selejtezőire nevezett.
„Ez hatalmas győzelem a Zöld-foki-szigetek számára, és azoknak, akik a függetlenségünkért harcoltak.”
A válogatott 2013-ban és 2023-ban is negyeddöntős volt az Afrika-kupán, és jelenleg a 70. helyen áll a világranglistán. Afrikából Algéria, Marokkó, Egyiptom, Tunézia és Ghána lesz még ott biztosan a jövő évi vb-n.
D-CSOPORT
Zöld-foki-szigetek–Eswatini 3–0
Mauritius–Líbia 0–0
Kamerun–Angola 0–0
|1. Zöld-foki-szigetek
|10
|7
|2
|1
|16– 8
|+8
|23
|2. Kamerun
|10
|5
|4
|1
|17– 5
|+12
|19
|3. Líbia
|10
|4
|4
|2
|12–10
|+2
|16
|4. Angola
|10
|2
|6
|2
|9– 8
|+1
|12
|5. Mauritius
|10
|1
|3
|6
|7–17
|–10
|6
|6. Eswatini (Szváziföld)
|10
|0
|3
|7
|6–19
|–13
|3