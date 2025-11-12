Kerkez Milos: Tiszta fejjel érkeztem, csak a válogatottra összpontosítok

– Októberben kilencven percet játszott Örményország ellen – milyen csapatnak tartja az ellenfelet?

– Jónak, mert igazi harcosok alkotják – válaszolta a szerdai sajtótájékoztatón Kerkez Milos, a magyar válogatott 22 éves balhátvédje. – Mindig nehéz az ilyen válogatottak ellen játszani, mert egymásért küzdenek a futballisták. Nagyon örülök, hogy Varga Barnabás és Sallai Roland ezúttal pályára léphet, sokat segíthetnek nekünk a támadósorban.

– Az időeltolódás mennyiben nehezíti meg, hogy a játékosok kihozzák magukból a maximumot? Önnek például négyórással kell megbirkóznia.

– Nem egyszerű az átállás, mert bár a repülőn három órát aludtam, az ágyban már nem jött álom a szememre. Kicsit megterhelő volt az éjszaka, ezért korábban megyek aludni.

– A Liverpoolban mostanában csereként vetik be, ellenben a válogatottban nagyszerűen teljesített Portugália ellen. Milyen formában érzi magát?

– Voltak jó és kevésbé jó meccseim, és bár az utóbbi három alkalommal nem voltam a kezdő tizenegy tagja a csapatomban, jól érzem magam.

– A Manchester City elleni hétvégi bajnoki vereség még ott motoszkál a fejében?

– Nyilván csalódottak vagyunk az eredmény miatt, hiszen nem erre számítunk, amikor a tabella élére akarunk törni, de most már itt vagyok a válogatottnál, ami mindig örömmel tölt el, megtisztelő számomra. Tiszta fejjel érkeztem, csak a válogatottra összpontosítok, bízom benne, hogy jó eredményt érünk el Örményországban.

– Milyen a hangulat a válogatottnál?

– Az mindig szuper, mindannyian boldogok vagyunk, hogy meghívást kaptunk. Nálunk mindenki nagyon összetart, olyanok vagyunk, mint egy család, egy valódi nemzeti csapat, az első edzés óta remek a légkör. A csütörtöki meccsen a pályán is meg kell mutatnunk, hogy jó passzban vagyunk.