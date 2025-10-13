Stopira is gólt lőtt, a Zöld-foki-szigetek először jutott ki a világbajnokságra

A Zöld-foki-szigetek 3–0-ra legyőzte Eswatini válogatottját, ezzel történelme során először kijutott a vb-re. A végeredményt a 37 éves Stopira állította be, aki 2012 és 2023 között a Videoton légiósa volt. A D-csoportban Kamerunnak lett volna még esélye odaérni a biztos továbbjutást jelentő első helyre, ám a zöld-fokiak sikerével erre nem nyílt lehetősége.

STOPIRA GÓLJA

A vb-részvételét már szeptemberben bebiztosító Tunézia simán megnyerte a H-csoportot, az utolsó játéknapon 3–0-ra legyőzve a második helyen végző, de a rájátszásba alacsony pontszáma miatt be nem jutó Namíbiát. A győztes csapat két korábbi ferencvárosi játékosa közül Aissa Laidouni az első félidőt végigjátszotta, Mohamed Ali Ben Romdan pedig a kispadon ült.

Szintén ebben a csoportban első győzelmét – egyben első pontjait – szerezte meg Sao Tomé és Príncipe válogatottja, amely 1–0-ra legyőzte Malawit.

A B-csoportban tét nélküli mérkőzésen gól nélküli döntetlennel zárta a selejtezőt Dél-Szudán és Togo.

Afrikából a kilenc csoportgyőztes automatikusan ott lehet az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő 48 csapatos világbajnokságon, a négy legjobb csoportmásodik pedig minitornán dönti el, melyik vehet majd részt interkontinentális pótselejtezőn.

Erről a földrészről korábban Tunézia, a legutóbbi vb-n elődöntős Marokkó, Egyiptom, Algéria és Ghána biztosította a helyét a vb-mezőnyben.

AFRIKAI VB-SELEJTEZŐK

10. FORDULÓ

B-CSOPORT

Dél-Szudán–Togo 0–0

A B-CSOPORT ÁLLÁSA 1. Szenegál 9 6 3 – 18–3 +15 21 2. Kongói DK 9 6 1 2 14–6 +8 19 3. Szudán 9 3 4 2 8–5 +3 13 4. Togo 10 1 5 4 5–10 –5 8 5. Mauritánia 9 1 4 4 4–9 –5 7 6. Dél-Szudán 10 – 5 5 3–19 –16 5

C-CSOPORT

Lesotho–Zimbabwe 1–0

A C-CSOPORT ÁLLÁSA 1. Benin 9 5 2 2 12–7 +5 17 2. Dél-Afrika* 9 4 3 2 12–9 +3 15 3. Nigéria 9 3 5 1 11–8 +3 14 4. Lesotho* 10 3 3 4 9–12 –3 12 5. Ruanda 9 3 2 4 5–6 –1 11 6. Zimbabwe 10 – 5 4 5–11 –6 5



D-CSOPORT

Zöld-foki-szigetek–Eswatini 3–0

Mauritius–Líbia 0–0

Kamerun–Angola 0–0

1. Zöld-foki-szigetek 10 7 2 1 16–8 +8 23 2. Kamerun 10 5 4 1 17–5 +12 19 3. Líbia 10 4 4 2 12–10 +2 16 4. Angola 10 2 6 2 9–8 +1 12 5. Mauritius 10 1 3 6 7–17 –10 6 6. Eswatini 10 0 3 7 6–19 –13 3 D-CSOPORT



H-CSOPORT

Egyenlítői-Guinea–Libéria 1–1

Sao Tomé és Príncipe–Malawi 1–0

Tunézia–Namíbia 3–0