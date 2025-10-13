Nemzeti Sportrádió

Stopira is gólt lőtt, a Zöld-foki-szigetek először jutott ki a világbajnokságra

Vágólapra másolva!
2025.10.13. 20:00
Címkék
Stopira CAF afrikai vb-selejtező Tunézia Zöld-foki szigetek
Az utolsó, 10. fordulót rendezik az afrikai világbajnoki selejtező csoportkörében. A Zöld-foki-szigetek válogatottja Afrikából hatodikként – fennállása során először – biztosította részvételét a jövő évi vb-n.

A Zöld-foki-szigetek 3–0-ra legyőzte Eswatini válogatottját, ezzel történelme során először kijutott a vb-re. A végeredményt a 37 éves Stopira állította be, aki 2012 és 2023 között a Videoton légiósa volt. A D-csoportban Kamerunnak lett volna még esélye odaérni a biztos továbbjutást jelentő első helyre, ám a zöld-fokiak sikerével erre nem nyílt lehetősége.

STOPIRA GÓLJA

A vb-részvételét már szeptemberben bebiztosító Tunézia simán megnyerte a H-csoportot, az utolsó játéknapon 3–0-ra legyőzve a második helyen végző, de a rájátszásba alacsony pontszáma miatt be nem jutó Namíbiát. A győztes csapat két korábbi ferencvárosi játékosa közül Aissa Laidouni az első félidőt végigjátszotta, Mohamed Ali Ben Romdan pedig a kispadon ült.

Szintén ebben a csoportban első győzelmét – egyben első pontjait – szerezte meg Sao Tomé és Príncipe válogatottja, amely 1–0-ra legyőzte Malawit.

A B-csoportban tét nélküli mérkőzésen gól nélküli döntetlennel zárta a selejtezőt Dél-Szudán és Togo.

Afrikából a kilenc csoportgyőztes automatikusan ott lehet az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő 48 csapatos világbajnokságon, a négy legjobb csoportmásodik pedig minitornán dönti el, melyik vehet majd részt interkontinentális pótselejtezőn.

Erről a földrészről korábban Tunézia, a legutóbbi vb-n elődöntős Marokkó, Egyiptom, Algéria és Ghána biztosította a helyét a vb-mezőnyben.

AFRIKAI VB-SELEJTEZŐK
10. FORDULÓ
B-CSOPORT
Dél-Szudán–Togo 0–0

A B-CSOPORT ÁLLÁSA       
1. Szenegál

9

6

3

18–3

+15

21

2. Kongói DK

9

6

1

2

14–6

+8

19

3. Szudán

9

3

4

2

8–5

+3

13

4. Togo

10

1

5

4

5–10

–5

8

5. Mauritánia

9

1

4

4

4–9

–5

7

6. Dél-Szudán

10

5

5

3–19

–16

5

 

C-CSOPORT
Lesotho–Zimbabwe 1–0

A C-CSOPORT ÁLLÁSA
1. Benin

9

5

2

2

12–7

+5

17

2. Dél-Afrika*

9

4

3

2

12–9

+3

15

3. Nigéria

9

3

5

1

11–8

+3

14

4. Lesotho*

10

3

3

4

9–12

–3

12

5. Ruanda

9

3

2

4

5–6

–1

11

6. Zimbabwe

10

5

4

5–11

–6

5


D-CSOPORT
Zöld-foki-szigetek–Eswatini 3–0
Mauritius–Líbia 0–0
Kamerun–Angola 0–0

1. Zöld-foki-szigetek1072116–8+823
2. Kamerun1054117–5+1219
3. Líbia1044212–10+216
4. Angola102629–8+112
5. Mauritius101367–17–106
6. Eswatini100376–19–133
D-CSOPORT


H-CSOPORT
Egyenlítői-Guinea–Libéria 1–1
Sao Tomé és Príncipe–Malawi 1–0
Tunézia–Namíbia 3–0

A H-CSOPORT ÁLLÁSA

 

 

 

 

 

 

 

1. Tunézia

10

9

1

22–0

+22

28

2. Namíbia

10

4

3

3

13–10

+3

15

3. Libéria

10

4

4

3

13–11

+2

15

4. Malawi

9

3

2

4

8–12

–4

11

5. Egyenlítői-Guinea

9

3

1

5

8–10

–2

10

6. Sao Tomé és Príncipe

10

1

9

5–26

–21

3

 

 

Stopira CAF afrikai vb-selejtező Tunézia Zöld-foki szigetek
Legfrissebb hírek

Megvan a 21. vb-résztvevő: Ghána hazai győzelemmel foglalta le helyét a 2026-os tornán

Foci vb 2026
22 órája

Aubameyang: mesternégyes, majd kiállítás – csapata, Gabon még mindig versenyben van a vb-részvételért

Foci vb 2026
2025.10.10. 17:17

Stopira válogatottja csak ikszelt Líbiában, így még nem jutott ki a vb-re

Foci vb 2026
2025.10.08. 17:12

A Zöld-foki-szigetek Kamerun legyőzésével egy lépésre a vb-től

Foci vb 2026
2025.09.09. 21:48

A volt Ferencváros-játékos gólja döntött, Tunézia kijutott a vb-re

Foci vb 2026
2025.09.08. 17:27

Tunézia és Algéria megint győzött, egyre közelebb vannak a vb-részvételhez

Foci vb 2026
2025.09.04. 23:41

Piros Zsombor hatalmas csatában megnyerte a tuniszi teniszversenyt

Tenisz
2025.05.17. 17:30

Osimhen gólt lőtt, de Nigéria nem tudott nyerni; Egyiptom nehezen gyűjtötte be a három pontot

Foci vb 2026
2025.03.25. 23:20
Ezek is érdekelhetik