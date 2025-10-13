Stopira is gólt lőtt, a Zöld-foki-szigetek először jutott ki a világbajnokságra

A Zöld-foki-szigetek 3–0-ra legyőzte Eswatini válogatottját, ezzel történelme során először kijutott a vb-re. A végeredményt a 37 éves Stopira állította be, aki 2012 és 2023 között a Videoton légiósa volt. A D-csoportban Kamerunnak lett volna még esélye odaérni a biztos továbbjutást jelentő első helyre, ám a zöld-fokiak sikerével erre nem nyílt lehetősége.
STOPIRA GÓLJA
A vb-részvételét már szeptemberben bebiztosító Tunézia simán megnyerte a H-csoportot, az utolsó játéknapon 3–0-ra legyőzve a második helyen végző, de a rájátszásba alacsony pontszáma miatt be nem jutó Namíbiát. A győztes csapat két korábbi ferencvárosi játékosa közül Aissa Laidouni az első félidőt végigjátszotta, Mohamed Ali Ben Romdan pedig a kispadon ült.
Szintén ebben a csoportban első győzelmét – egyben első pontjait – szerezte meg Sao Tomé és Príncipe válogatottja, amely 1–0-ra legyőzte Malawit.
A B-csoportban tét nélküli mérkőzésen gól nélküli döntetlennel zárta a selejtezőt Dél-Szudán és Togo.
Afrikából a kilenc csoportgyőztes automatikusan ott lehet az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő 48 csapatos világbajnokságon, a négy legjobb csoportmásodik pedig minitornán dönti el, melyik vehet majd részt interkontinentális pótselejtezőn.
Erről a földrészről korábban Tunézia, a legutóbbi vb-n elődöntős Marokkó, Egyiptom, Algéria és Ghána biztosította a helyét a vb-mezőnyben.
AFRIKAI VB-SELEJTEZŐK
10. FORDULÓ
B-CSOPORT
Dél-Szudán–Togo 0–0
|A B-CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Szenegál
9
6
3
–
18–3
+15
21
|2. Kongói DK
9
6
1
2
14–6
+8
19
|3. Szudán
9
3
4
2
8–5
+3
13
|4. Togo
10
1
5
4
5–10
–5
8
|5. Mauritánia
9
1
4
4
4–9
–5
7
|6. Dél-Szudán
10
–
5
5
3–19
–16
5
C-CSOPORT
Lesotho–Zimbabwe 1–0
|A C-CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Benin
9
5
2
2
12–7
+5
17
|2. Dél-Afrika*
9
4
3
2
12–9
+3
15
|3. Nigéria
9
3
5
1
11–8
+3
14
|4. Lesotho*
10
3
3
4
9–12
–3
12
|5. Ruanda
9
3
2
4
5–6
–1
11
|6. Zimbabwe
10
–
5
4
5–11
–6
5
D-CSOPORT
Zöld-foki-szigetek–Eswatini 3–0
Mauritius–Líbia 0–0
Kamerun–Angola 0–0
|1. Zöld-foki-szigetek
|10
|7
|2
|1
|16–8
|+8
|23
|2. Kamerun
|10
|5
|4
|1
|17–5
|+12
|19
|3. Líbia
|10
|4
|4
|2
|12–10
|+2
|16
|4. Angola
|10
|2
|6
|2
|9–8
|+1
|12
|5. Mauritius
|10
|1
|3
|6
|7–17
|–10
|6
|6. Eswatini
|10
|0
|3
|7
|6–19
|–13
|3
H-CSOPORT
Egyenlítői-Guinea–Libéria 1–1
Sao Tomé és Príncipe–Malawi 1–0
Tunézia–Namíbia 3–0
|A H-CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Tunézia
10
9
1
–
22–0
+22
28
|2. Namíbia
10
4
3
3
13–10
+3
15
|3. Libéria
10
4
4
3
13–11
+2
15
|4. Malawi
9
3
2
4
8–12
–4
11
|5. Egyenlítői-Guinea
9
3
1
5
8–10
–2
10
|6. Sao Tomé és Príncipe
10
1
–
9
5–26
–21
3