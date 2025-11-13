Lukács Dániel: Nem arra számítottunk, ami a második félidőben történt

A magyar labdarúgó-válogatott 1–0-ra győzött világbajnoki selejtezőn Örményországban, amivel nagy lépést tett a csoport második helyének megszerzése felé. A találkozó után a csereként pályára lépő Lukács Dániel értékelt, aki bízik benne, hogy vasárnap, Írország elleni is győztesen hagyják majd el a gyepet.

F-CSOPORT, 5. FORDULÓ

ÖRMÉNYORSZÁG–MAGYARORSZÁG 0–1 (0–1)

Jereván, Vazgen Szargszjan Köztársasági Stadion, 14 247 néző. Vezette: José María Sánchez (Raúl Cabanero, Inigo Prieto) – spanyolok

ÖRMÉNYORSZÁG: Avagjan – Pilojan, Sz. Muradjan, Mkrtcsjan, Tiknizjan – Hovhanniszjan (Nalbandjan, 77.), K. Muradjan (Agaszarjan, 90.), Szpercjan – Szevikjan (Elojan, 77.), Ranos (Szerobjan, 76.), Sagojan (N. Grigorjan, 69.). Szövetségi kapitány: Jegise Melikjan

MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Nagy Zs., 86.) – Schäfer, Styles (Vitális, 71.) – Bolla (Lukács D., 61.), Szoboszlai, Sallai (Tóth A., 71.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: Varga B. (33.)