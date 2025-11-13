Lukács Dániel: Nem arra számítottunk, ami a második félidőben történt
EURÓPAI VILÁGBAJNOK SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 5. FORDULÓ
ÖRMÉNYORSZÁG–MAGYARORSZÁG 0–1 (0–1)
Jereván, Vazgen Szargszjan Köztársasági Stadion, 14 247 néző. Vezette: José María Sánchez (Raúl Cabanero, Inigo Prieto) – spanyolok
ÖRMÉNYORSZÁG: Avagjan – Pilojan, Sz. Muradjan, Mkrtcsjan, Tiknizjan – Hovhanniszjan (Nalbandjan, 77.), K. Muradjan (Agaszarjan, 90.), Szpercjan – Szevikjan (Elojan, 77.), Ranos (Szerobjan, 76.), Sagojan (N. Grigorjan, 69.). Szövetségi kapitány: Jegise Melikjan
MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Nagy Zs., 86.) – Schäfer, Styles (Vitális, 71.) – Bolla (Lukács D., 61.), Szoboszlai, Sallai (Tóth A., 71.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
Gólszerző: Varga B. (33.)
A VASÁRNAPI PROGRAM
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
15.00: Portugália–Örményország, Porto (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
|AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L-K
Gk
P
|1. Portugália
5
3
1
1
11–6
+5
10
|2. MAGYARORSZÁG
5
2
2
1
9–7
+2
8
|3. Írország
5
2
1
2
6–5
+1
7
|4. Örményország
5
1
–
4
2–10
–8
3