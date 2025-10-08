Nemzeti Sportrádió

Stopira válogatottja csak ikszelt Líbiában, így még nem jutott ki a vb-re

2025.10.08. 17:12
A korábbi fehérvári Stopira 38 évesen ott volt Zöld-foki szigetek válogatottjában, de nem lépett pályára Líbia ellen (Fotó: Dömötör Csaba)
Etiópia Kamerun Eswatini Angola Bissau-Guinea Mauritius Líbia Zöld-foki szigetek
Az utolsó fordulóban dől el a világbajnoki kvalifikáció a vb-selejtező afrikai zónájának D-csoportjában, miután Zöld-foki szigetek 3–3-as döntetlent ért el Líbiában, míg Kamerun 2–0-ra nyert Mauritiuson, ám a szigetország válogatottja már nem végezhet a pótselejtezőt érő második helynél rosszabb pozícióban.

Az A-csoportban a világbajnokságról biztosan lemaradó két csapat, a 9. forduló előtt hat ponttal ötödik Etiópia és a 10 ponttal negyedik Bissau-Guinea csapott össze Ruandában, ahol a pályaválasztó etiópok Ramkel James góljával győztek 1–0-ra.

A kora délutáni mérkőzések középpontjában a D-csoport állt, hiszen a hat csapat egyszerre lépett pályára. Az első helyen álló, a korábbi fehérvári Stopirát is keretében tudó Zöld-foki szigeteknek egy Líbia elleni idegenbeli győzelem vb-kijutást ért volna. A mérkőzés eleje nem alakult jól a szigetország válogatottjának, amely Roberto Lopes öngóljával már az első percben hátrányba került, Líbia pedig egy óra után 3–1-re lépett el. Zöld-foki szigetek viszont megnyomta a hajrát és egyenlített, amellyel bár még vb-részvételét nem tette biztossá, de azt igen, hogy legalább pótselejtezőt érő helyen zárja a csoportot. Kamerun is nagy lépést tett a Mauritius elleni 2–0-s sikerével, hiszen az utolsó forduló előtt három pont az előnye a második helyen Líbiához képest, ráadásul tízzel jobb a gólkülönbsége is. 

Hétfőn, az utolsó fordulóban Kamerun a negyedik helyezett Angolát, Zöld-foki szigetek a csoportutolsó Eswatinit fogadja, Líbia pedig Mauritiusra látogat.

D-CSOPORT

1. Zöld-foki szigetek962113–8+520
2. Kamerun953117–5+1218
3. Líbia943212–10+215
4. Angola92529–8+111
5. Mauritius91267–17–105
6. Eswatini90366–16–103

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, AFRIKAI ZÓNA
9. FORDULÓ
A-CSOPORT
Kigali: Etiópia–Bissau-Guinea 1–0

D-CSOPORT
Eswatini–Angola 2–2
Líbia–Zöld-foki szigetek 3–3
Mauritius–Kamerun 0–2

KÉSŐBB
A-CSOPORT
18.00: Dzsibuti–Egyiptom
18.00: Sierra Leone–Burkina Faso

I-CSOPORT
18.00: Comore-szigetek–Madagaszkár
18.00: Csád–Mali
18.00: Közép-afrikai Köztársaság–Ghána
E-CSOPORT
21.00: Niger–Kongó
21.00: Tanzánia–Zambia

 

