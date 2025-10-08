Stopira válogatottja csak ikszelt Líbiában, így még nem jutott ki a vb-re

Az A-csoportban a világbajnokságról biztosan lemaradó két csapat, a 9. forduló előtt hat ponttal ötödik Etiópia és a 10 ponttal negyedik Bissau-Guinea csapott össze Ruandában, ahol a pályaválasztó etiópok Ramkel James góljával győztek 1–0-ra.

A kora délutáni mérkőzések középpontjában a D-csoport állt, hiszen a hat csapat egyszerre lépett pályára. Az első helyen álló, a korábbi fehérvári Stopirát is keretében tudó Zöld-foki szigeteknek egy Líbia elleni idegenbeli győzelem vb-kijutást ért volna. A mérkőzés eleje nem alakult jól a szigetország válogatottjának, amely Roberto Lopes öngóljával már az első percben hátrányba került, Líbia pedig egy óra után 3–1-re lépett el. Zöld-foki szigetek viszont megnyomta a hajrát és egyenlített, amellyel bár még vb-részvételét nem tette biztossá, de azt igen, hogy legalább pótselejtezőt érő helyen zárja a csoportot. Kamerun is nagy lépést tett a Mauritius elleni 2–0-s sikerével, hiszen az utolsó forduló előtt három pont az előnye a második helyen Líbiához képest, ráadásul tízzel jobb a gólkülönbsége is.

Hétfőn, az utolsó fordulóban Kamerun a negyedik helyezett Angolát, Zöld-foki szigetek a csoportutolsó Eswatinit fogadja, Líbia pedig Mauritiusra látogat.

D-CSOPORT

1. Zöld-foki szigetek 9 6 2 1 13–8 +5 20 2. Kamerun 9 5 3 1 17–5 +12 18 3. Líbia 9 4 3 2 12–10 +2 15 4. Angola 9 2 5 2 9–8 +1 11 5. Mauritius 9 1 2 6 7–17 –10 5 6. Eswatini 9 0 3 6 6–16 –10 3

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, AFRIKAI ZÓNA

9. FORDULÓ

A-CSOPORT

Kigali: Etiópia–Bissau-Guinea 1–0

D-CSOPORT

Eswatini–Angola 2–2

Líbia–Zöld-foki szigetek 3–3

Mauritius–Kamerun 0–2

KÉSŐBB

A-CSOPORT

18.00: Dzsibuti–Egyiptom

18.00: Sierra Leone–Burkina Faso

I-CSOPORT

18.00: Comore-szigetek–Madagaszkár

18.00: Csád–Mali

18.00: Közép-afrikai Köztársaság–Ghána

E-CSOPORT

21.00: Niger–Kongó

21.00: Tanzánia–Zambia