Stopira válogatottja csak ikszelt Líbiában, így még nem jutott ki a vb-re

Az A-csoportban a világbajnokságról biztosan lemaradó két csapat, a 9. forduló előtt hat ponttal ötödik Etiópia és a 10 ponttal negyedik Bissau-Guinea csapott össze Ruandában, ahol a pályaválasztó etiópok Ramkel James góljával győztek 1–0-ra.
A kora délutáni mérkőzések középpontjában a D-csoport állt, hiszen a hat csapat egyszerre lépett pályára. Az első helyen álló, a korábbi fehérvári Stopirát is keretében tudó Zöld-foki szigeteknek egy Líbia elleni idegenbeli győzelem vb-kijutást ért volna. A mérkőzés eleje nem alakult jól a szigetország válogatottjának, amely Roberto Lopes öngóljával már az első percben hátrányba került, Líbia pedig egy óra után 3–1-re lépett el. Zöld-foki szigetek viszont megnyomta a hajrát és egyenlített, amellyel bár még vb-részvételét nem tette biztossá, de azt igen, hogy legalább pótselejtezőt érő helyen zárja a csoportot. Kamerun is nagy lépést tett a Mauritius elleni 2–0-s sikerével, hiszen az utolsó forduló előtt három pont az előnye a második helyen Líbiához képest, ráadásul tízzel jobb a gólkülönbsége is.
Hétfőn, az utolsó fordulóban Kamerun a negyedik helyezett Angolát, Zöld-foki szigetek a csoportutolsó Eswatinit fogadja, Líbia pedig Mauritiusra látogat.
D-CSOPORT
|1. Zöld-foki szigetek
|9
|6
|2
|1
|13–8
|+5
|20
|2. Kamerun
|9
|5
|3
|1
|17–5
|+12
|18
|3. Líbia
|9
|4
|3
|2
|12–10
|+2
|15
|4. Angola
|9
|2
|5
|2
|9–8
|+1
|11
|5. Mauritius
|9
|1
|2
|6
|7–17
|–10
|5
|6. Eswatini
|9
|0
|3
|6
|6–16
|–10
|3
VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, AFRIKAI ZÓNA
9. FORDULÓ
A-CSOPORT
Kigali: Etiópia–Bissau-Guinea 1–0
D-CSOPORT
Eswatini–Angola 2–2
Líbia–Zöld-foki szigetek 3–3
Mauritius–Kamerun 0–2
KÉSŐBB
A-CSOPORT
18.00: Dzsibuti–Egyiptom
18.00: Sierra Leone–Burkina Faso
I-CSOPORT
18.00: Comore-szigetek–Madagaszkár
18.00: Csád–Mali
18.00: Közép-afrikai Köztársaság–Ghána
E-CSOPORT
21.00: Niger–Kongó
21.00: Tanzánia–Zambia