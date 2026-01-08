Vívás: öt magyar a főtáblán a női párbajtőrözők fudzsejrai vk-viadalán

A párbajtőrözők fudzsejrai világkupa-viadalán a nők és a férfiak versenyét is megrendezik – a hölgyek kezdtek, mégpedig csütörtökön.

A selejtező alól felmentést kapott Muhari Eszter: a világranglista hatodik helyén áll olimpiai bronzérmesünk, így kiemeltként csak szombaton, a 64 között kapcsolódik be a küzdelmekbe.

És ezt a női mezőnyben nem egyedüli magyarként teszi, hiszen a csütörtöki selejtezőben pástra lépő társak közül négyen sikerrel verekedték magukat végig előbb a csoportkörön, majd utána két-két egyenes kieséses asszón, így szombaton a főtáblán Muhari mellett Gachályi Réka, Salamon Réka, Dékány Kinga és Gnám Tamara is pástra léphet.

A vk-verseny pénteken a férfiak selejtezőjével folytatódik, ahol tíz magyar fog pengét – Siklósi Gergely és Andrásfi Tibor kiemelt, így csak a szombati főtáblán kezdik meg a versenyt.

VÍVÁS

VILÁGKUPAVERSENY, FUDZSEJRA

Párbajtőr. Nők. Egyéni

A csoportmérkőzéseken: Muhari Eszter (kiemelt), Dékány Kinga 4 győzelem/1 vereség, Wimmer Dorina 4/2, Büki Lili 3/2, Gnám Tamara 3/2, Marschall Réka 3/2, Borsody Emma 3/3, Gachályi Gréta 3/3, Salamon Réka 3/3, Nagy Blanka 2/3, Lipthay Hanna 2/4

A 96 közé jutásért: Büki–Brych (lengyel) 15:12, Gachályi–Jaakkola (finn) 15:7, Salamon–Haertgyinova (orosz) 15:11, Dékány–Roskosz (lengyel) 15:12, Nagy B.– Vu (hongkongi) 15:9, Gnám–Hatz (svájci) 15:14, Raposo (spanyol)–Borsody 14:13, Csen (hongkongi)–Marschall 15:9, Gomez Lopez (spanyol)–Wimmer 13:12

A 64 közé jutásért: Gachályi–Sersot (francia) 15:10, Salamon–Husszein (egyiptomi) 15:11, Dékány–Szuzuki (japán) 15:12, Gnám– Pasarnyeva (orosz) 15:13, Maccagno (olasz)–Büki 11:10, Pak Szo Jeong (dél-koreai)–Nagy B. 15:12