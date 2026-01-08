FTC: Pesics tényleg nem tagja az utazó keretnek, de Keita és Tóth igen



A fradi.hu híre szerint a Ferencváros megérkezett a spanyolországi La Mangába, ahol január 8. és 16. között edzőtáborozik.

Az edzőtáborba 32 játékos utazott el. A névsorból hiányzik az október óta sérüléssel bajlódó Stefan Gartenmann, valamint a szerb csatár, Alekszandar Pesics, akivel kapcsolatban már jeleztük, távozna a klubtól, ezért nem kellett elutaznia az edzőtáborba (a nyárig szól a szerződése, átigazolási díj ellenében távozhat).

Ugyanakkor tagja a névsornak Tóth Alex, akiért a napokban ajánlatot tett az olasz Lazio, és szerepel az utazók listáján Naby Keita is, akinek januárban jár le a kölcsönszerződése (Werder Bremen).

A Ferencváros a spanyolországi edzőtáborban három edzőmeccset játszik a tervek szerint, az elsőt szombaton a német Holstein Kiel ellen.

Az edzőtáborba utazó keret (F: forrás: fradi.hu)

A FERENCVÁROSI TC TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: január 8–16., La Manga (Spanyolország)

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Spanyolország)

Január 10., szombat, 15.30: Ferencváros–Holstein Kiel (német II.)

Január 12., hétfő: Ferencváros–SK Rapid (osztrák)

Január 15., csütörtök: Ferencváros–FC Midtjylland (dán)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Mariano Gómez (argentin, FC Zürich – Svájc)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhet: Kaján Norbert (FK Csíkszereda – Románia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Elton Acolatse (holland-ghánai, Diósgyőri VTK), Lukács Dániel (Puskás Akadémia)

Távozók: Dhonata* (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Naby Keita (guineai, Werder Bremen – Németország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Alekszandar Pesics (szerb), Júlio Romao (brazil, Botafogo), Philippe Rommens (belga), Tóth Alex (Juventus, Lazio – Olaszország)