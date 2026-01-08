FTC: Pesics tényleg nem tagja az utazó keretnek, de Keita és Tóth igen
A fradi.hu híre szerint a Ferencváros megérkezett a spanyolországi La Mangába, ahol január 8. és 16. között edzőtáborozik.
Az edzőtáborba 32 játékos utazott el. A névsorból hiányzik az október óta sérüléssel bajlódó Stefan Gartenmann, valamint a szerb csatár, Alekszandar Pesics, akivel kapcsolatban már jeleztük, távozna a klubtól, ezért nem kellett elutaznia az edzőtáborba (a nyárig szól a szerződése, átigazolási díj ellenében távozhat).
Ugyanakkor tagja a névsornak Tóth Alex, akiért a napokban ajánlatot tett az olasz Lazio, és szerepel az utazók listáján Naby Keita is, akinek januárban jár le a kölcsönszerződése (Werder Bremen).
A Ferencváros a spanyolországi edzőtáborban három edzőmeccset játszik a tervek szerint, az elsőt szombaton a német Holstein Kiel ellen.
A FERENCVÁROSI TC TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
Edzőtábor: január 8–16., La Manga (Spanyolország)
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Spanyolország)
Január 10., szombat, 15.30: Ferencváros–Holstein Kiel (német II.)
Január 12., hétfő: Ferencváros–SK Rapid (osztrák)
Január 15., csütörtök: Ferencváros–FC Midtjylland (dán)
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL
Érkezők: Mariano Gómez (argentin, FC Zürich – Svájc)
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatérhet: Kaján Norbert (FK Csíkszereda – Románia)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: Elton Acolatse (holland-ghánai, Diósgyőri VTK), Lukács Dániel (Puskás Akadémia)
Távozók: Dhonata* (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Naby Keita (guineai, Werder Bremen – Németország)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Alekszandar Pesics (szerb), Júlio Romao (brazil, Botafogo), Philippe Rommens (belga), Tóth Alex (Juventus, Lazio – Olaszország)