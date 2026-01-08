Nemzeti Sportrádió

Közmunkát és felfüggesztett börtönbüntetést kapott az egykori Premier League-játékvezető

2026.01.08. 13:44
David Coote utoljára 2024 novemberében vezetett meccset (Fotó: Getty Images)
David Coote Premier League játékvezető
Elkerülte a letöltendő börtönbüntetést David Coote, a Premier League korábbi játékvezetője, miután a bíróság megállapította, hogy egy 15 éves, iskolai egyenruhát viselő fiúról készült szexuális tartalmú videót tartott a laptopján.

A 43 éves David Coote korábban bűnösnek vallotta magát egy gyermekről készült, különösen súlyos kategóriába sorolt szeméremsértő mozgókép készítésének és birtoklásának vádjában. Az ítéletet csütörtökön hirdették ki a nottinghami koronabíróságon, ahol a bíró „látványos bukásként” jellemezte a volt játékvezető pályafutásának végét.

A bíróság kilenc hónap szabadságvesztést szabott ki, amelynek végrehajtását két évre felfüggesztették. Emellett Coote-ot 150 óra közérdekű munkára kötelezték, valamint tíz évre szexuális károkozást megelőző hatósági felügyelet alá helyezték.

Az ügyészség ismertetése szerint a laptopon talált, valamivel több mint kétperces felvételen a fiatalkorú fiú levetkőzik, majd szexuális cselekményeket végez önmagán. A videót egy külön nyomozás során fedezték fel, amely eredetileg a Coote által 2020-ban, Jürgen Klopp korábbi liverpooli vezetőedzőre tett megjegyzések miatt indult.

Angol labdarúgás
2024.11.11. 19:53

Botrány: felfüggesztették a bírót, aki videóban gyalázta a Liverpoolt és Kloppot

Ha bebizonyosodik, hogy a felvételek eredetiek, az David Coote játékvezetői pályafutásának a végét jelentheti.

A rendőrség Coote elektronikai eszközeit tavaly februárban foglalta le, a kifogásolt videót pedig a laptop merevlemezén találták meg. A felvétel 2020. január 2-án készült.

Nirmal Shant bíró az ítélethirdetés során hangsúlyozta: az ilyen jellegű felvételek valódi gyermekek sérelmével járnak, és az ilyen tartalmak fogyasztása súlyos és maradandó károkat okoz az áldozatoknak. A bíró ugyanakkor enyhítő körülményként vette figyelembe Coote lelkiállapotát is, megemlítve, hogy magányos volt, nemrég ért véget egy kapcsolata, mentális problémákkal küzdött, valamint kábítószer-használat is szerepet játszott az életében.

David Coote Premier League játékvezető
