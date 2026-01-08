Közmunkát és felfüggesztett börtönbüntetést kapott az egykori Premier League-játékvezető

A 43 éves David Coote korábban bűnösnek vallotta magát egy gyermekről készült, különösen súlyos kategóriába sorolt szeméremsértő mozgókép készítésének és birtoklásának vádjában. Az ítéletet csütörtökön hirdették ki a nottinghami koronabíróságon, ahol a bíró „látványos bukásként” jellemezte a volt játékvezető pályafutásának végét.

A bíróság kilenc hónap szabadságvesztést szabott ki, amelynek végrehajtását két évre felfüggesztették. Emellett Coote-ot 150 óra közérdekű munkára kötelezték, valamint tíz évre szexuális károkozást megelőző hatósági felügyelet alá helyezték.

Az ügyészség ismertetése szerint a laptopon talált, valamivel több mint kétperces felvételen a fiatalkorú fiú levetkőzik, majd szexuális cselekményeket végez önmagán. A videót egy külön nyomozás során fedezték fel, amely eredetileg a Coote által 2020-ban, Jürgen Klopp korábbi liverpooli vezetőedzőre tett megjegyzések miatt indult.