Közmunkát és felfüggesztett börtönbüntetést kapott az egykori Premier League-játékvezető
A 43 éves David Coote korábban bűnösnek vallotta magát egy gyermekről készült, különösen súlyos kategóriába sorolt szeméremsértő mozgókép készítésének és birtoklásának vádjában. Az ítéletet csütörtökön hirdették ki a nottinghami koronabíróságon, ahol a bíró „látványos bukásként” jellemezte a volt játékvezető pályafutásának végét.
A bíróság kilenc hónap szabadságvesztést szabott ki, amelynek végrehajtását két évre felfüggesztették. Emellett Coote-ot 150 óra közérdekű munkára kötelezték, valamint tíz évre szexuális károkozást megelőző hatósági felügyelet alá helyezték.
Az ügyészség ismertetése szerint a laptopon talált, valamivel több mint kétperces felvételen a fiatalkorú fiú levetkőzik, majd szexuális cselekményeket végez önmagán. A videót egy külön nyomozás során fedezték fel, amely eredetileg a Coote által 2020-ban, Jürgen Klopp korábbi liverpooli vezetőedzőre tett megjegyzések miatt indult.
A rendőrség Coote elektronikai eszközeit tavaly februárban foglalta le, a kifogásolt videót pedig a laptop merevlemezén találták meg. A felvétel 2020. január 2-án készült.
Nirmal Shant bíró az ítélethirdetés során hangsúlyozta: az ilyen jellegű felvételek valódi gyermekek sérelmével járnak, és az ilyen tartalmak fogyasztása súlyos és maradandó károkat okoz az áldozatoknak. A bíró ugyanakkor enyhítő körülményként vette figyelembe Coote lelkiállapotát is, megemlítve, hogy magányos volt, nemrég ért véget egy kapcsolata, mentális problémákkal küzdött, valamint kábítószer-használat is szerepet játszott az életében.