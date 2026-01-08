Újabb légióst igazolt a Csíkszereda

A 29 éves, Svájcban született, de koszovói állampolgársággal is rendelkező középhátvéd 2025-ben a Botev Vraca játékosa volt, ahol 33 bajnoki mérkőzésen egy gól és négy gólpassz fűződött a nevéhez. A Sionnál nevelkedett Kabashi korábban a svájci Sierre és Martigny-Sports, valamint a finn Lahti FC és Ekenäs színeiben is szerepelt, valamint nyolc találkozón játszott Koszovó U21-es válogatottjában.

Kabashi előtt a román élvonal 14. helyén álló Csíkszereda a héten szerződtette az argentin jobbhátvéd Mariano Bettinit, a svéd középpályás Wilhelm Loepert és a brazil szélső Gustavo Cabralt.