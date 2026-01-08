Nemzeti Sportrádió

Újabb légióst igazolt a Csíkszereda

B. M.B. M.
Vágólapra másolva!
2026.01.08. 13:37
null
Arian Kabashi új csapata mezében (Fotó: facebook.com/fkcsikszereda)
Címkék
FK Csíkszereda Arian Kabashi román foci
Három nap alatt a negyedik új légiós érkezését jelentette be az FK Csíkszereda, Arian Kabashi a bolgár élvonalból szerződött a székelyföldi együtteshez.

A 29 éves, Svájcban született, de koszovói állampolgársággal is rendelkező középhátvéd 2025-ben a Botev Vraca játékosa volt, ahol 33 bajnoki mérkőzésen egy gól és négy gólpassz fűződött a nevéhez. A Sionnál nevelkedett Kabashi korábban a svájci Sierre és Martigny-Sports, valamint a finn Lahti FC és Ekenäs színeiben is szerepelt, valamint nyolc találkozón játszott Koszovó U21-es válogatottjában.

Kabashi előtt a román élvonal 14. helyén álló Csíkszereda a héten szerződtette az argentin jobbhátvéd Mariano Bettinit, a svéd középpályás Wilhelm Loepert és a brazil szélső Gustavo Cabralt.

 

FK Csíkszereda Arian Kabashi román foci
Legfrissebb hírek

Román Superliga: argentin és svéd szerzeményt jelentett be a Csíkszereda

Minden más foci
2026.01.06. 15:08

Ez a két NB I-es csapat vinné a Csíkszereda támadóját – NS-infó

Minden más foci
2026.01.02. 11:55

„Kemény döntések” jönnek Csíkszeredában – az egyik magyar támadó távozása biztosra vehető

Minden más foci
2025.12.23. 11:58

Superliga: kikapott utolsó őszi hazai bajnokiján a Csíkszereda

Minden más foci
2025.12.06. 17:57

A Csíkszereda négy gólt kapott Bukarestben

Minden más foci
2025.11.28. 21:29

Eppel góljával nyert a Csíkszereda a „láthatatlan meccsen”

Minden más foci
2025.11.21. 18:32

A Farul lezárta a Csíkszereda veretlenségi sorozatát

Minden más foci
2025.11.03. 18:32

Nem született gól a székelyföldi kuparangadón

Minden más foci
2025.10.28. 16:53
Ezek is érdekelhetik