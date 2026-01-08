Nemzeti Sportrádió

Kiderült, hol folyatja a Debrecen távozó csatára – hivatalos

2026.01.08. 13:05
Pape Sissokót már be is mutatták új állomáshelyén (Fotó: ASNL)
Pape Sissoko Debreceni VSC átigazolás
A labdarúgó NB I-ben szereplő Debreceni VSC hivatalosan is megerősítette, hogy már nem érvényes Pape Sissoko kölcsönszerződése a klubnál.

A DVSC csütörtöki közleménye szerint Pape Sissoko visszatért a francia Reimshez, amely újra kölcsönadta őt: a 20 éves mali játékos ezúttal a Ligue 2-ben szereplő Nancy színeiben bizonyíthat.

Sissoko tavaly nyáron érkezett Debrecenbe, összesen hét bajnoki találkozón és egy kupamérkőzésen lépett pályára.

