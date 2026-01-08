Kiderült, hol folyatja a Debrecen távozó csatára – hivatalos
A labdarúgó NB I-ben szereplő Debreceni VSC hivatalosan is megerősítette, hogy már nem érvényes Pape Sissoko kölcsönszerződése a klubnál.
A DVSC csütörtöki közleménye szerint Pape Sissoko visszatért a francia Reimshez, amely újra kölcsönadta őt: a 20 éves mali játékos ezúttal a Ligue 2-ben szereplő Nancy színeiben bizonyíthat.
Sissoko tavaly nyáron érkezett Debrecenbe, összesen hét bajnoki találkozón és egy kupamérkőzésen lépett pályára.
